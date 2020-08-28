Işıldayan bir cilt için tüketmeniz gereken 11 besin
"Günlük cilt bakımı rutininize ne kadar bağlı olursanız olun, berrak, sağlıklı, ışıltılı bir cilt aslında içinizden yani beslenmenizden başlar. Cilt sağlığı söz konusu olduğunda, korumaya, iyileştirmeye ve nemlendirmeye yardımcı olan belirli besinlere odaklanmalıyız. İşte doğrudan cildinize iyi gelen bazı yiyecekler…"
1- KIRMIZI BİBER
Kırmızı biber C vitamini deposudur. C vitamini, vücudunuzdaki en bol protein olan ve cildinize yapı sağlayan kolajeni artırmak için gereklidir. Kırmızı biber cilt elastikiyetinizi artırır. Bu yüzden salatalarınıza ve kahvaltınıza kırmızı biber eklemeyi unutmayın.
2- NARENCİYE
Limon, portakal ve greyfurt gibi turunçgiller bol miktarda C vitamini içerirler. Bu nedenle narenciye, bol miktarda C vitamini alınabilecek en bariz besindir. Yayınlanan araştırmalar, C vitamininin cilt sağlığı ve görünümündeki rolünü destekleyerek, daha yüksek miktarlarda tüketenlerin daha az kırışıklığa sahip olduğunu bildiriyor.
3- YABAN MERSİNİ
Kalorisi düşük ancak besin değeri yüksek, sadece bir avuç yaban mersini günlük C vitamini alımınızın dörtte birini sağlar. Bu küçük meyveler hücre hasarıyla savaşan ve cildinize zarar verebilecek serbest radikallere karşı savaşan antioksidanlarla doludur. Onları taze, dondurulmuş veya en sevdiğiniz smoothie ile karıştırılmış olarak tüketin.
4- TATLI PATATESLER
Tatlı patatesler renkli karbonhidrat, anti-enflamatuar maddeler olarak işlev görebilen yüksek düzeyde antioksidan beta-karoten ve magnezyum içerir. Ama sadece içini yemeyin. Tatlı patatesin kabuğu da, bağırsak sağlığına yardımcı olmak ve kusursuz bir cilde yol açmak için lif gibi besinlerle doludur.
5- HAVUÇ
Havuç, vücutta A vitaminine dönüştürülen beta karoten bakımından yüksektir. A vitamini hücresel kollajen üretiminde rol oynar ve hasarlı cildi iyileştirmeye yardımcı olur.
6- MANGO
Bu güçlü meyve, ciltteki yağı azalttığı söylenen iyi bir A, C ve B6 vitamini kaynağıdır. Cildi pürüzsüzleştirmeye ve canlandırmaya yardımcı oldukları bilindiği için doğal cilt bakım ürünlerinde muhtemelen mango özleri ve püresi görebilirsiniz. Ancak beslenmenize de mutlaka eklemelisiniz.
7- DOMATES
Gençlik pınarı olarak kabul edilebilecek tek yemek arıyorsanız, pişmiş domates. Domates, vücudunuzun UV hasarının etkileriyle savaşmak için kullandığı yüksek dozda antioksidan likopen içerir.
8- BREZİLYA FINDIĞI
Brezilya fıstığı, cildi güneşin zararlarından koruyan ve cildin elastikiyetini koruyan mükemmel bir selenyum kaynağıdır. Bunu, hücresel inflamasyonu azaltan oksidatif strese katkıda bulunan serbest radikalleri stabilize ederek yapıyor. O kadar besleyicidirler ki, günde sadece birkaç kuruyemiş işe yarar.
9- ESMER PİRİNÇ
Alışveriş sepetinizde beyaz pirinç yerine kahverengiyi tercih etmek aslında cildinize biraz iyi gelecektir. Bu selenyum açısından zengin başka bir besindir ve kompleks bir karbonhidrat olarak kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olarak erken yaşlanmayı önler.
10- OMEGA-3 KAYNAĞI: SOMON
Somon Omega-3 doludur ve cilt için oldukça faydalı bir besindir. Omega 3 yağ asitleri, hücre zarlarını güçlü / sağlam tutarak ve hücresel inflamasyonu azaltarak serbest radikal hasarıyla savaşır.
11- KABAK ÇEKİRDEĞİ
Kabak çekirdeği çinko açısından çok yüksektir. Çinko, cilt yağ bezlerinin aktivitesini ve yara iyileşmesini düzenlemeye yardımcı olan bir mineral ve antioksidandır. Düşük çinko seviyeleri de akne ile ilişkilidir.