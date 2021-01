Işıldayan bir cilt için tüketmeniz gereken 11 besin

1- KIRMIZI BİBER

Kırmızı biber C vitamini deposudur. C vitamini, vücudunuzdaki en bol protein olan ve cildinize yapı sağlayan kolajeni artırmak için gereklidir. Kırmızı biber cilt elastikiyetinizi artırır. Bu yüzden salatalarınıza ve kahvaltınıza kırmızı biber eklemeyi unutmayın.

2- NARENCİYE

Limon, portakal ve greyfurt gibi turunçgiller bol miktarda C vitamini içerirler. Bu nedenle narenciye, bol miktarda C vitamini alınabilecek en bariz besindir. Yayınlanan araştırmalar, C vitamininin cilt sağlığı ve görünümündeki rolünü destekleyerek, daha yüksek miktarlarda tüketenlerin daha az kırışıklığa sahip olduğunu bildiriyor.

3- YABAN MERSİNİ

Kalorisi düşük ancak besin değeri yüksek, sadece bir avuç yaban mersini günlük C vitamini alımınızın dörtte birini sağlar. Bu küçük meyveler hücre hasarıyla savaşan ve cildinize zarar verebilecek serbest radikallere karşı savaşan antioksidanlarla doludur. Onları taze, dondurulmuş veya en sevdiğiniz smoothie ile karıştırılmış olarak tüketin.

4- TATLI PATATESLER

Tatlı patatesler renkli karbonhidrat, anti-enflamatuar maddeler olarak işlev görebilen yüksek düzeyde antioksidan beta-karoten ve magnezyum içerir. Ama sadece içini yemeyin. Tatlı patatesin kabuğu da, bağırsak sağlığına yardımcı olmak ve kusursuz bir cilde yol açmak için lif gibi besinlerle doludur.

5- HAVUÇ

Havuç, vücutta A vitaminine dönüştürülen beta karoten bakımından yüksektir. A vitamini hücresel kollajen üretiminde rol oynar ve hasarlı cildi iyileştirmeye yardımcı olur.

6- MANGO

Bu güçlü meyve, ciltteki yağı azalttığı söylenen iyi bir A, C ve B6 vitamini kaynağıdır. Cildi pürüzsüzleştirmeye ve canlandırmaya yardımcı oldukları bilindiği için doğal cilt bakım ürünlerinde muhtemelen mango özleri ve püresi görebilirsiniz. Ancak beslenmenize de mutlaka eklemelisiniz.

7- DOMATES

Gençlik pınarı olarak kabul edilebilecek tek yemek arıyorsanız, pişmiş domates. Domates, vücudunuzun UV hasarının etkileriyle savaşmak için kullandığı yüksek dozda antioksidan likopen içerir.

8- BREZİLYA FINDIĞI

Brezilya fıstığı, cildi güneşin zararlarından koruyan ve cildin elastikiyetini koruyan mükemmel bir selenyum kaynağıdır. Bunu, hücresel inflamasyonu azaltan oksidatif strese katkıda bulunan serbest radikalleri stabilize ederek yapıyor. O kadar besleyicidirler ki, günde sadece birkaç kuruyemiş işe yarar.

9- ESMER PİRİNÇ

Alışveriş sepetinizde beyaz pirinç yerine kahverengiyi tercih etmek aslında cildinize biraz iyi gelecektir. Bu selenyum açısından zengin başka bir besindir ve kompleks bir karbonhidrat olarak kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olarak erken yaşlanmayı önler.

10- OMEGA-3 KAYNAĞI: SOMON

Somon Omega-3 doludur ve cilt için oldukça faydalı bir besindir. Omega 3 yağ asitleri, hücre zarlarını güçlü / sağlam tutarak ve hücresel inflamasyonu azaltarak serbest radikal hasarıyla savaşır.

11- KABAK ÇEKİRDEĞİ

Kabak çekirdeği çinko açısından çok yüksektir. Çinko, cilt yağ bezlerinin aktivitesini ve yara iyileşmesini düzenlemeye yardımcı olan bir mineral ve antioksidandır. Düşük çinko seviyeleri de akne ile ilişkilidir.