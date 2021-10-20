Işgın otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Işkın otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Işgın otu, diğer ismiyle ışkın otu kaynatılarak içilebilen bitki ailesindendir. Her dert için şifa kaynağı olarak tanımlanan ışgın otu, uzmanların en fazla önerdikleri bitkilerden birisidir.

Işgın Otu Nedir?

1000 ile 4000 metre yükseklikte yetişen ışgın otu, kuzukulağıgiller familyasına ait ot türüdür. Beyaz çiçekler açan bu bitki, 150 santim boyuna güder yükselebilmektedir. Toplum içinde uçkun otu olarak tanımlanan ışgın otu, salata ve yemeklerde kullanılabilir. Aynı zamanda kaynatılarak içilebilen bitkilerin en başında gelir.

Işgın Otu Ne İşe Yarar?

Işgın otunun vücut için birçok yararı olduğu söylenebilir. Kış aylarında önerilen bitkilerden olan ışgın otu, içerisindeki maddeler sayesinde sindirimi kolaylaştırıcı özelliklere sahiptir.

Işgın Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Dünyanın her yerinde yetişme özelliği olan ışgın otu, kiviye benzer şekildedir. Ülkemizde; Mardin, Van, Elazığ, Hakkari, Sivas, Erzurum ve Bingöl illerinde bulunmaktadır. Yüksek rakıma sahip olan ve toprağı uygun hemen her yerde yetişebiliyor.

Işgın Otu Hangi Mevsimde Olur?

Dağ muzu ismiyle ünlenmiş olan ışgın otu, bahar mevsiminde görülmeye başlar. İlkbaharın ortalarında çiçeklerini açan ışgın otu, ilkbaharın son günlerinde çiçeklerini dökmeye başlar.

Işgın Otu Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Yüksek rakımlı yerlerde yetişebilen ışgın otunu yetiştiriciliği diğer bitkilere göre biraz daha zordur. Yetiştiriciliği yüksek yerlerde, tarla ve bahçelerde kolaylıkla yapılabilir. Sıcak ve denize yakın yerlerde yetişmesi mümkün değildir.

Işgın Otu Nasıl Kullanılır?

Işgın otu tadı nedeniyle salata ve yemeklerde sıkça tercih edilebilir. Ayrıca mevsimi haricinde kurutulup tüketilmesi mümkündür. Kaynatılarak içilebilen bitkiler gurubunda yer alır.

Işgın Otunun Kullanımı

Işgın otunu demlemek için yapılması gereken önceden suyu kaynatmaktır. İhtiyaca göre kaynatılmış suya bir tutam ışgın otu ilave edilir. 10-12 dakika kadar bekletilip içilebilir.

Işgın Otu Faydaları Nelerdir?

Işgın otu nefes alıp vermede sıkıntı çekenler için önerilen ot türlerinden biridir. Nefes darlığı için tavsiye edilen bitkiler arasında yer alır.

Mikrop öldürücü bazı özellikleri bulunur.

Kimi uzmanlara göre lösemi hastalığına karşı iyi geldiği söylenmiştir.

Yüksek ateşi dürücü etkisi bulunur. Çocuklarda bu etkisi bulunmamaktadır. Çocukların kullanımına uygun değildir.

Gaz problemleri ve genel sindirim sorunlarında iyi gelebilen bitkilerin başında gelir.

Kanser hastalığına iyi geldiği düşünülmektedir.

C vitamini açısından çok zengindir. Gündelik tüketildiği zaman vücudun C vitamin ihtiyacının %50'ni karşılayabilir.

Kan şekerini dengeleyici özelliği bulunur.

Işgın Otu Neye Yarar ve İyi Gelir?

Işgın otunun en önemli faydalarından birisi, bağırsak sorunlarına yarar sağlamasıdır. Mide içerisinde oluşan gazın yok edilmesine iyi geldiği belirtilmektedir.

Işgın Otu Zararları Var mıdır?

Aşırı tüketimi ishale neden olabilmektedir.

Uzmanlara danışılmadan tüketildiğinde baş dönmesine ve mide bulantılarına neden olabilir.

Ciltte döküntülere neden olabilir.

Çocuklarda kullanılması önerilmez.

Çeşitli hastalığı olanlar, emziren anneler kullanmamalıdır. Hamilelerin kullanım durumlarında sancıya neden olabilir.

Bitki alerji hastalığı olanların tüketilmesi önerilmeyen bitki gurubunda yer alır. Tüketilirse bile çok dikkat edilmelidir.

Işgın otunun bilinen çok sert bir zararı bulunmaz. Ama tavsiyeler doğrultusunda kullanılması çok önemlidir. Olası yan etkilerde uzmanlara başvurulmalıdır.

Işgın Otu Nerede Satılır?

Işgın otunun satıldığı yerler aktarlardır. Aktarlar haricinde internet ortamında güvenilir olduğunu ispat etmiş sitelerden satın alınabilir.