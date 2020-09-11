İş hayatı için pratik güzellik tüyoları

Fonksiyonel saç stilleri

Özellikle sabahları duş alanlardansanız duş almak, saçları taramak, kurutmak ve şekil vermek çok fazla zamanınızı alır. Sabahları vakitten kazanmak isterseniz duş seansını uyumadan önceye çekebilirsiniz. Öte yandan işe giderken at kuyruğu, sıkı topuz, yarım topuz gibi fonksiyonel saç stillerini kullanabilirsiniz. Bu modellerle hem hoş görünürsünüz hem de şekillendirmek için çok fazla zaman harcamak zorunda kalmazsınız.

Cilt bakımını alışkanlık haline getirin

Cildinizi sabah ve akşam temizler, uyanınca nemlendirici sürüp uyumadan önce de gece kremi sürerseniz, düzenli peeling yaparsanız kısa süre sonra ışıldayan ve pürüzsüz bir cilde sahip olursunuz. Işıldayan ve pürüzsüz bir cilt ise gündüz makyajına ihtiyaç duymadan işe gidebilmek anlamına gelir. iyi bir cilt bakımı rutini oluşturun ve sabahları uyandığınızda cildinizi temizleyip nemlendirici ve güneş koruyucu sürerek işe gidin. Hem daha doğal hem de daha pratik!

Makyajı abartmayın

Makyaj, yüzde vurgulamak istediğiniz bölgeleri öne çıkarmak, varsa ufak tefek kusurları gizlemek için kullanılmalı bambaşka bir insana dönüşmek için değil! Eğer makyajdan vazgeçemiyorsanız doğal görünümlü olanları tercih edin. Zaten gündüz vakti işe giderken ağır bir makyaj yapmak pek de güzel görünmeyecektir.

Nemlendirici sürün, göz altı kapatıcısı, yanaklarını vurgulayan bir allık, bakışları öne çıkarmak için maskara ve doğal tonlarda bir ruj! Sadece 10 dakikanızı alacak doğal görünümlü makyaj için ihtiyacınız olanlar sadece bu kadar.

Kısa tırnaklar

Uzun tırnakları sevebilirsiniz ancak pek de bakımlı durduğunu söyleyemeyiz. Çalışırken de çok konforlu değiller aynı zamanda. Tırnaklarınızı kısa tutmaya çalışırsanız bakımı her zamankinden daha kolay olacaktır. Naturel tonlarda ojeler her kombin ile uyum sağlayacağından zamandan kazanmanıza yardımcı olur. Öte yandan oje sürüp silme işlemi ile uğraşmak istemezseniz kalıcı ojeleri deneyebilirsiniz.