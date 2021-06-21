İş birliğinin beşinci yılına özel kampanya

ZUBİZU ve Shell iş birliklerinin beşinci yılı nedeniyle özel bir kampanya düzenledi. ZUBİZU ve Shell & Turcas’ın iş birliğinden bugüne kadar ise 500.000’den fazla kişi faydalandı.

ZUBİZU’nun Satış ve Ticari İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceren Akköstepen, Shell & Turcas ve ZUBİZU iş birliğinin beşinci yılını doldurmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: “ZUBİZU, üyelerinin hayatına daha fazla eğlence katmayı amaçlayan, sunduğu ayrıcalıklarla hayatlarının her anında onların yanında olan, benzersiz bir platform. Shell &Turcas ile yaptığımız iş birliği, üyelerimize indirim sağlamakla kalmıyor, yaygın istasyon ağı ve sunulan konfor ile de ZUBİZU’nun ayrıcalıklar dünyasına büyük bir değer katıyor.”

ZUBİZU ile yaptıkları iş birliğini değerlendiren Shell & Turcas Perakende Satışlar Pazarlama Direktörü Seher Poyrazoğlu ise şunları söyledi: “Beş yıldır sürdürdüğümüz iş birliği ile ZUBİZU üyeleri, Shell & Turcas istasyonlarında sunduğumuz ayrıcalıklarla daha fazla kazanırken, araçlarından inmeden tamamen dijital ve temassız ödeme deneyiminden faydalanıyor. İş birliğimizin beşinci yılında düzenlediğimiz kampanya ile müşterilerimize yeni ayrıcalıklar sunmaya devam edeceğiz.”