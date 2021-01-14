İş Bağımlılığıyla Nasıl Başa Çıkılır?

İş bağımlılığı olan insanlar, genellikle hayatlarının çoğu evresini unutmak pahasına çalışırlar. İhtiyaç duyulmadığında bile uzun saatler çalışabilirler, işi bitirmek için uykudan vazgeçebilirler ve iş performansları konusunda paranoyak olabilirler. İşe daha fazla zaman ayırmanın yollarını düşünmek konusunda takıntılı olabilirler ve çalışmayı bıraktıklarında stresli olabilirler.

İş bağımlılığı sadece uzun saatler çalışmakla aynı şey değildir, bu da fark edilmesini zorlaştıran şeyin bir parçasıdır. Bazı meslekler uzun çalışma saatlerine dayanır. Birinin bu işlerden birine sahip olması, yaptıklarına bağımlı oldukları anlamına gelmez.

İş bağımlılığıyla, işkolikle nasıl başa çıkılır?

İş için bir 'mola zamanı' belirleyin ve buna bağlı kalın

Çalışma gününüz bittikten sonra etkinlikleri planlayın

Örneğin, yürüyüşe çıkmayı, meditasyon yapmayı, günlüğe yazmayı veya işten sonra akşam yemeği hazırlamayı planlayın. Kendiniz için neyin işe yaradığını bulmanız önemlidir çünkü bu herkes için farklı olacaktır.

Arkadaşlarınıza ve ailenize zaman ayırın

Öncelikle ailenize ve sevdiklerinize ayıracağınız zamanı önce takviminizde planlayın. Onlar için zaman ayırmak, ilişkilerinizi düzeltmeye ve iyileşmenize yardımcı olacaktır.