İris Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? İris (Süsen) Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Muhteşem güzellikteki İris çiçeği, gerek renkleri ve çizgileri ile gerekse göz simgesine benzediği için son derece etkileyici bir yapıya sahiptir.

İris Çiçeği Nedir?

Tarihte yetişen ünlü ressamlardan biri olan Van Gogh’un resmetmeyi en çok sevdiği çiçeklerden biri olan İris çiçeği, resimlerde genellikle ölümü simgeler. Bundan dolayı Türk kültüründe de mezar çiçeği olarak bilinen bir çiçek olma özelliğine sahiptir.

İris Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Hafif yapılı her bahçe toprağında çok az ışıkla birlikte kolayca yetiştirilebilen bir çiçektir. Fakat direk güneş ışığından hoşlanan bir bitkidir. Drenajı iyi olan geçirgen, kireçli ve hafif kumlu toprakta iyi gelişir.

Sıcaklıkla ilgili pek derdi yoktur İris’in. Geniş bir sıcaklık aralığına dayanabilir. Düzenli olarak çiçekli bitkiler için olan sıvı gübre verilmesi çiçeğin gelişiminde önem taşır.

Bitkinin saksının iki yılda bir olmak üzere değiştirilmesi gerekir. Bitkinin sulanmasında hep aynı ölçüde sulama yapılması önemli bir konudur. Bundan dolayı sulama kabı kullanılmalıdır. Yaz aylarında su ihtiyacı artan bitkinin sulama oranı 2 katına çıkarılmalıdır. Bitkinin sulanmasında çok soğuk ve sıcak su kullanımından kaçınılmalıdır. Dinlendirilmiş su kullanılması, bitkinin gelişimi için önemlidir.

İris Çiçeği Nasıl Ekilir?

İris çiçeğinin yumru köklerinin toprağa ekimi için en uygun dönemler Eylül ayından Mart ayına kadar geçen 6 aylık süre olmaktadır. Bu işlemin yapılabilmesi için yumrular iki yaprak bir kök olarak sökülerek, en az 8 cm derinliğinde olan kompost ile karışık durumdaki bitki toprağına gömülür.

İris Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

İris çiçeğinin tohumdan çoğaltılması oldukça zordur. Fazlaca zaman isteyebildiği gibi kesin sonuç vermeye bilen bir yöntemdir. Bu sebeple çiçeğin çoğaltılması için genellikle bitkinin yumru kökler aracılığı ile yapılmaktadır.

İris Çiçeği Nasıl Sulanır?

İris çiçeği özellikle sıcak yaz aylarında suya daha fazla ihtiyaç duyabilen bir bitkidir. Bu sebeple diğer aylara nazaran yaz aylarında daha fazla sulama yapılması gerekir. Sulama yapılırken çiçeğe verilen suyun toprağın her tarafına ulaştığından emin olması çiçeğin sağlıklı bir şekilde gelişiminin sağlanabilir olması bakımından büyük önem taşımaktadır.

Bitkinin sulanması işlemi gerçekleştirilirken ise sulamada kullanılan kap her sulamada aynı ölçüde, sulamalar aynı günde ve aynı miktarlarda çiçeğin toprağına dökülmelidir. Çiçekte çok büyük bir farklılık görülmediği sürece sulanmada kullanılan kap, ölçü ve su miktarının korunması gerekir.

Evde İris Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

İris çiçeği, direk güneş ışığına maruz kalan ortamlarda yahut az ışık alan yerlerde yetişebilen bir çiçektir. Nisan ve Mayıs aylarında çiçeklenebilen bir bitki olan iris çiçeği bahçede veya evde kolaylıkla yetiştirilebilir.

İris Çiçeği Anlamı

İris çiçeği, antik Yunan tanrıçası biçiminde tanımlanabilir. Bununla beraberinde iris çiçeğinin anlamı Yunan dilinde "gökkuşağı" olarak bilinmektedir.

İris Çiçeği Latincesi

Iridaceae ailesine ait olan bir bitki olan iris çiçeği, Akdeniz bölgesine özgü olan bir bitki türü olup bu çiçeğin Latince adı adı ise "Iris germanica L." olarak bilinen çok güzel bir çiçektir.

İris Çiçeği Özellikleri

İris çiçeğinin kendisi gibi bazı özellikleri de oldukça dikkat çekicidir. Bu doğrultuda iris çiçeğinin bazı önemli özellikleri şunlardır:

- İris Çiçeği, rhizomlu olmakla birlikte nadiren de yumrulu bir bitki olarak karşımıza çıkar.

- Çok yıllık bir bitkidir.

- Sığ köklü bir bitkidir.

- İris çiçeğinin doğada en çok rastlanılan rengi mavidir. Ancak bunun dışında mor, sarı, beyaz pembe, turuncu renkte açan çiçek rengi çeşitleri bulunmaktadır.

- Sahip olduğu renk cümbüşü ve güzelliğiyle bahçelerin vazgeçilmez çiçekleri arasındadır.

- İris Çiçeğinin 200’den fazla türü vardır.

- Formunu ve çiçeklerini uzun süre boyunca koruyabildiğinden dolayı kesme çiçek olarak da çok popülerdir.

- Süsengiller familyasından olan bir bitkidir.

- Park ve bahçelerde çok fazla kullanılan ve sevilen bitkilerdir.

- Genellikle bir metreye kadar boyu uzayabilen çiçeklerdir.

- Ham bahçe yetiştiriciliği yapılması hem de evde yetiştirilmek için oldukça uygun bir bitkidir.

- Yaprak döken bir bitki değildir.

- Uyku dönemi olan bir bitkidir.

- Yaz aylarında açmış olduğu çiçeklerini kış aylarında dökerek uyku dönemine girer.

İris Çiçeği Faydaları

İris çiçeğinin bulunduğu ortama eşsiz bir atmosfer kazandıran süs bitkisi olarak kullanımının dışında insan sağlığına yönelik olarak fiziki bir faydası bulunmuyor.