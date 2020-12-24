Irina Shayk’ın Kusursuz Sokak Stili

Shayk, dünyada ne olursa olsun, giyim söz konusu olduğunda her zaman cesur adımlar atmaya özen gösteriyor. Buna maske de dahil. Giyimine uygun seçtiği maskelerle de dikkat çeken ünlü model, bu dönemde adeta bir ikon olmaya devam ediyor.



Shayk'i, Bella Hadid, Dua Lipa veya Emily Ratajkowski gibi diğer sokak stilini benimseyen ünlülerden ayıran şey ise, modayı çok fazla umursamaması. Bu da bağımsız şıklığın getirisi olarak görünüşüne yansıyor.



Dahası Shayk, kusursuz fiziğinin yanı sıra, en eğlenceli, en garip giysi kombinasyonlarını son derece özgüvenli bir şekilde sergiliyor. Güzel model, Kasım ayında verdiği bir pozla, uzun deri bir trençkot, iki parçalı fıstık yeşili saten elbisesinden görünen siyah bir büstiyerle göz doldurmuştu.

Onda birkaç gün sonra ise, kadife, taş rengi bir eşofmanla ve zebra çantasına uygun zebra maskesiyle yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ayrıca Shayk, alışılmışın dışında bir görünümle, genellikle eşofmanının paçalarını çizmelerinin içinde kullanmayı tercih ediyor.





Bu gösterişli stili, Rus modelin 2015-2019 döneminde Bradley Cooper ile dört yıl süren beraberliği boyunca olduğundan çok farklı. Bu süre zarfında, Shayk'in tarzı büyük ölçüde değişti. Balıkçı yakalar, uzun ve masum şirin elbiselerle Shayk, sokak stili potansiyelini açığa çıkarmaya başarıyor.



Ayrıca ünlü model, ilk zamanların aksine, şimdilerde kısa fermuarlı elbiseleri, daracık kotları, postalları ve şık eşofmanları tercih ediyor.