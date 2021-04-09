İpek Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? İpek Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

İlk olarak Çin kaynaklarında varlığından söz edilen ipek kumaşının eski dönemlerde krallar ve prensesler için yapılan elbiselerde kullanılması önemli ve değerli bir kumaş olduğunu ortaya çıkarmaktadır. İpek kumaşı ülkeler arası ilişkileri düzenlemek için verilmiş hediyeler arasında yeri almıştır.

İpek Kumaş Nedir?

İpek böceği denilen böceğin kozasının bazı işlemlerden geçirilerek iplik haline getirilmesiyle elde edilen özel bir kumaş çeşididir. İpek kumaş yapı olarak ince bir kumaş olup özel kıyafetler için daha çok tercih edilmektedir.

Yüzyıllar boyunca özel günlerde kadınlar için kullanılmış olan bir kumaş çeşididir. İpek kumaşın kadınları güzelleştirdiğine ve içlerindeki dişil enerjiyi ortaya çıkarıldığına inanılmaktadır. İpek kumaş kadınlar için güzelliklerini belli ederek ortaya çıkardıkları için erkekler tarafından kullanılmaması tavsiye edilmektedir. Buna rağmen birçok erkek kıyafetin de ve aksesuarında hafif dokusu sayesinde tercih edilmektedir.

İpek kumaşı değerli ve ipliğinin kalitesine göre pahalı olan bir kumaştır. Kalitesine göre fiyatı da artmaktadır. Kalitesini ise ipek böceği kozalarının durumu ve kullanılan yöntemler belirlemektedir.

İpek Kumaş Nasıldır?

İpek kumaşı saf ve doğal iplikten oluştuğu için insan bedeninde daha rahat şekil alarak uyum sağlayabilmektir. İpek kumaşı doğal ipliklerle üretilmesi sayesinde alerjik yapılı bünyelere zarar vermemektedir. İpek kumaş rahat yumuşak ve kişiye kendini özel hissettiren bir yapıya sahiptir.

İnsan vücuduna daha uyumlu olması özellikle kadınlar tarafından vazgeçilmez olarak ipek kumaşının kullanım alanlarını arttırmaktadır.

İpek Kumaş Terletir mi?

İpek kumaş ince dokuma ipek böceğinin kozalarıyla imal edilmiş doğal bir iplikle dokunduğu için terletme yapmamaktadır. Özellikle sıcak havalarda terletme yapmadığı için tercih edilmektedir.

İpek Kumaşın Özellikleri Nelerdir?

İpek kumaşın en önemli özelliği doğal iplik ile liften yapıldığı için sağlıklı ve kaliteli bir kumaş çeşididir. Kumaşın bakımı daha özenli yapılmasını gerektirmektedir. İpek kumaşı sağlam olmasına karşın renklerini koruması doğallığının bozulmaması kuru temizleme ile temizlenmesini gerekmektedir.

İpek Kumaşın Kullanım Alanları Nelerdir?

İpek kumaş sağlıklı dokuma özelliklerinin yanında oldukça gösterişli duruşu sayesinde bir çok kıyafette tercih edilmektedir. Kaygan yapısı sayesinde özel günlerin kıyafetlerinde ipek kumaş tercih edilmektedir. Abiye elbiselerde özel davet elbiselerinde gelinlik gibi özel kıyafetlerde kullanıldığı gibi günlük kıyafetlerde eşarp gibi aksesuarlarda kullanılması yaygın olan bir kumaştır.

İpek kumaşı tekstil ürünlerinde ev eşyalarının kumaşlarında yer aldığı gibi kaplama olarak bazı aksesuarlarda kullanılan çok yönlü kullanım alanı bulunan bir kumaştır.

İpek Kumaşı Esnek midir?

İpek kumaşı dokuma itibariyle doğal lif bakımından zengin içeriği sayesinde esneklik barındırmaktadır. İpeğin içerisindeki esneklik kumaşın kıyafetlerde kullanımına göre değişmektedir.

İpek Kumaşı Yıkanınca Çeker mi?

İpek kumaş yapısı itibariyle hassas özel bir kumaştır. Yıkanması da özenle yapılmalıdır. Makinede yıkama ipek kumaş için tavsiye edilmemektedir. Bunun nedeni çekme için değil kumaşın bozulmaması değerini kaybetmemesi içindir. İpek kumaşların bakımı özel deterjan kullanılarak hafif bir şekilde yıkamak suretiyle yapılmaktadır. İpek kumaş renklerinin solmaması için önemle muhafaza edilmelidir.

İpek Kumaş Sıcak Tutar mı?

İpek kumaş ince ve kaygan yapılı bir kumaştır. Kumaşın kullanım alanları genellikle özel kıyafetler olarak bilinmektedir. İpek kumaşı daha çok yazlık kumaş olup terletme yapmayan ve serinlik veren özelliğiyle tercih edilmektedir. Sıcak tutması söz konusu değildir.