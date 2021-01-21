Ip Man Serisi Filmleri - Ip Man Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
"Film seyretmekten hoşlananlar için seri filmlerin her zaman özel bir yeri olmuştur. Heyecanla izlediğimiz bir filmin yeni halkasının gelmesini dört gözle bekleriz. Ip Man seriside başarılı aksiyon yapımlarından birisidir. Sizler için İp Man serisi filmleri - İp Man serisinin isimleri, izleme sırası, vizyon tarihleri, konuları ve oyuncuları hakkındaki bilgileri derledik."
Dövüş sanatları konusunda uzman olan Ip Man etkileyici bir mücadeleye başlıyor. Tek amacı ise dövüş sanatlarını tüm dünyaya yaymak ve kötülüğün karşısında durmaktır. Başarılı bir seri olan Ip Man filmi seyircinin beklentisini fazlasıyla karşılamakla birlikte unutulmaz filmler arasına girmeyi başarmıştır.
Ip Man Serisi Filmleri ve İsimleri
Serinin içinde yer alan filmlerin isimleri ; Ip Man, Ip Man 2, Ip Man 3, Ip Man 4: Final.
Ip Man Serisi İzleme Sırası
Aksiyon dozu yüksek olan ve dövüş sanatlarına fazlaca yer verilen bu serideki film sayısı 4 tanedir.
1. Ip Man
2. Ip Man 2
3. Ip Man 3
4. Ip Man 4: Final
1. Ip Man
Ip Man karakteri serinin ilk filmi ile karşımıza çıkıyor. İyilikten yana olan Ip Man her zaman doğru yolda ilerlemiş ve dövüş yeteneğini hep kötülere karşı kullanmıştır.
Ip Man Konusu
Temsil ettiği dövüş türünü insanlara anlatmak ve savaşın insanlara yıkım getirdiğini göstermek için yola çıkan Ip Man bu yolda birçok zorlukla karşılaşacaktır. Bakalım bu mücadeleyi istediği gibi kazanabilecek mi?
Ip Man Vizyon Tarihi
12 Aralık 2008
Ip Man Oyuncuları
Donnie Yen
Simon Yam
Lynn Xiong
Hiroyuki Ikeuchi
Ka Tung Lam
Ip Man Yönetmeni
Wilson Yip
Ip Man Bütçesi
11 milyon Usd
Ip Man Hasılatı
22 milyon Usd
2. Ip Man 2
İlk filmin devamı olan bu bölümde Ip Man karakteri bir kez daha karşımıza çıkıyor.
Ip Man 2 Konusu
Dövüş sanatları ustası Ip Man tekniğini ve yeteneğini kullanarak geliştirdiği sanatını yaymak için harekete geçiyor.
Ip Man 2 Vizyon Tarihi
29 Nisan 2010
Ip Man 2 Oyuncuları
Donnie Yen
Karena Ng
Kent Cheng
Ip Man 2 Yönetmeni
Wilson Yip
Ip Man 2 Bütçesi
12 milyon Usd
Ip Man 2 Hasılatı
49 milyon Usd
3. Ip Man 3
Serinin 3. filminde aksiyon ve heyecan hiç eksilmeden devam ediyor.
Ip Man 3 Konusu
Huzurlu bir hayata adım atan Ip Man bunu devam ettirmek ister. Ancak, oğlunun okuldan arkadaşı olan bir öğrencinin babası ile karşılaşması bunu değiştirecektir. Yağmacılara karşı harekete geçen Ip Man bu mücadelesinde yalnız değildir.
Ip Man 3 Vizyon Tarihi
5 Şubat 2016
Ip Man 3 Oyuncuları
Donnie Yen
Mike Tyson
Karena Ng
Ip Man 3 Yönetmeni
Wilson Yip
Ip Man 3 Bütçesi
36 milyon Usd
Ip Man 3 Hasılatı
157 milyon Usd
4. Ip Man 4: Final
Serinin bu son halkası ile efsane dövüş sanatları yapımı Ip Man serisi son buluyor.
Ip Man 4: Final Konusu
Amerika’da dövüş okulu açan Bruce Lee yanlış bir yolda ilerlemektedir. Bunu öğrenen dövüş hocası Ip Man öğrencisinin yanın gitmeye ve duruma el koymaya karar verir.
Ip Man 4: Final Vizyon Tarihi
1 Ocak 2020
Ip Man 4: Final Oyuncuları
Donnie Yen
Scott Adkins
Danny Kwok-Kwan Chan
Ip Man 4: Final Yönetmeni
Wilson Yip
Ip Man 4: Final Bütçesi
52 milyon Usd
Ip Man 4: Final Hasılatı
175 milyon Usd