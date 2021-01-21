Ip Man Serisi Filmleri - Ip Man Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Dövüş sanatları konusunda uzman olan Ip Man etkileyici bir mücadeleye başlıyor. Tek amacı ise dövüş sanatlarını tüm dünyaya yaymak ve kötülüğün karşısında durmaktır. Başarılı bir seri olan Ip Man filmi seyircinin beklentisini fazlasıyla karşılamakla birlikte unutulmaz filmler arasına girmeyi başarmıştır.



Ip Man Serisi Filmleri ve İsimleri



Serinin içinde yer alan filmlerin isimleri ; Ip Man, Ip Man 2, Ip Man 3, Ip Man 4: Final.





Ip Man Serisi İzleme Sırası



Aksiyon dozu yüksek olan ve dövüş sanatlarına fazlaca yer verilen bu serideki film sayısı 4 tanedir.

1. Ip Man



2. Ip Man 2



3. Ip Man 3



4. Ip Man 4: Final



1. Ip Man



Ip Man karakteri serinin ilk filmi ile karşımıza çıkıyor. İyilikten yana olan Ip Man her zaman doğru yolda ilerlemiş ve dövüş yeteneğini hep kötülere karşı kullanmıştır.



Ip Man Konusu



Temsil ettiği dövüş türünü insanlara anlatmak ve savaşın insanlara yıkım getirdiğini göstermek için yola çıkan Ip Man bu yolda birçok zorlukla karşılaşacaktır. Bakalım bu mücadeleyi istediği gibi kazanabilecek mi?



Ip Man Vizyon Tarihi



12 Aralık 2008



Ip Man Oyuncuları



Donnie Yen

Simon Yam

Lynn Xiong

Hiroyuki Ikeuchi

Ka Tung Lam



Ip Man Yönetmeni



Wilson Yip



Ip Man Bütçesi



11 milyon Usd



Ip Man Hasılatı



22 milyon Usd





2. Ip Man 2



İlk filmin devamı olan bu bölümde Ip Man karakteri bir kez daha karşımıza çıkıyor.



Ip Man 2 Konusu



Dövüş sanatları ustası Ip Man tekniğini ve yeteneğini kullanarak geliştirdiği sanatını yaymak için harekete geçiyor.



Ip Man 2 Vizyon Tarihi



29 Nisan 2010



Ip Man 2 Oyuncuları



Donnie Yen

Karena Ng

Kent Cheng



Ip Man 2 Yönetmeni



Wilson Yip



Ip Man 2 Bütçesi



12 milyon Usd



Ip Man 2 Hasılatı



49 milyon Usd



3. Ip Man 3



Serinin 3. filminde aksiyon ve heyecan hiç eksilmeden devam ediyor.





Ip Man 3 Konusu



Huzurlu bir hayata adım atan Ip Man bunu devam ettirmek ister. Ancak, oğlunun okuldan arkadaşı olan bir öğrencinin babası ile karşılaşması bunu değiştirecektir. Yağmacılara karşı harekete geçen Ip Man bu mücadelesinde yalnız değildir.



Ip Man 3 Vizyon Tarihi



5 Şubat 2016



Ip Man 3 Oyuncuları



Donnie Yen

Mike Tyson

Karena Ng



Ip Man 3 Yönetmeni



Wilson Yip



Ip Man 3 Bütçesi



36 milyon Usd



Ip Man 3 Hasılatı



157 milyon Usd





4. Ip Man 4: Final



Serinin bu son halkası ile efsane dövüş sanatları yapımı Ip Man serisi son buluyor.



Ip Man 4: Final Konusu



Amerika’da dövüş okulu açan Bruce Lee yanlış bir yolda ilerlemektedir. Bunu öğrenen dövüş hocası Ip Man öğrencisinin yanın gitmeye ve duruma el koymaya karar verir.



Ip Man 4: Final Vizyon Tarihi



1 Ocak 2020



Ip Man 4: Final Oyuncuları



Donnie Yen

Scott Adkins

Danny Kwok-Kwan Chan



Ip Man 4: Final Yönetmeni



Wilson Yip



Ip Man 4: Final Bütçesi



52 milyon Usd



Ip Man 4: Final Hasılatı



175 milyon Usd