İntihar Girişimi Nasıl Sinyaller Verir?

Daha önce intihar girişiminde bulunmanın önemli bir risk faktörü olduğunu belirten uzmanlar, psikiyatrik yardım ve desteğin önemine işaret ediyor. Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Fatma Duygu Kaya Yertutanol, Dünya İntiharı Önleme Günü’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization-WHO), 2014 yılında intihar vakalarını önlemek amacıyla 10 Eylül’ü Dünya İntiharı Önleme Günü olarak ilan etti. Bu yılın sloganı ise“Birini Hayata Döndürmek için Bağlantıya Geçin” olarak belirlendi.

İntiharla ilgili sinyaller doğru okunmalı

Genellikle ölüm, ölmek veya intihar hakkında konuşan veya yazanların, umutsuz, çaresiz veya değersiz olduğuyla ilgili yorumlar yapanların, yaşamak için bir sebep olmadığına dair ifadeler kullananların, yüksek oranda alkol ve/veya uyuşturucu kullananların, arkadaşlardan, aileden ve toplumdan kendini çekilenlerin, pervasız davranışlar veya daha riskli faaliyetler yapanların, dramatik ruh hali değişiklikleri bulunanların intihar riski bulunuyor.

İntihar girişiminde bulunmak en önemli risk

Tüm riskler arasında en önemlisi “daha önce intihar girişiminde bulunmak”tır. Kadınlar erkeklere göre daha fazla intihar girişiminde bulunurken, intihar nedeniyle can kaybı erkeklerde daha fazla görülüyor.

Psikiyatrik bozukluklar ciddiye alınmalı

İntihar girişiminde bulunan insanların %90’ı kadarında bir psikiyatrik bozukluk vardır. Bu rahatsızlıklardan en sık karşılaşılanları depresyon, bipolar bozukluk, madde kullanım bozuklukları, psikoz ve kişilik bozukluklarıdır. Diğer yandan çoğunlukla depresyonun eşlik ettiği anksiyete bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk ve yeme bozuklukları da intihar davranışı açısından belirgin risk taşımaktadır.

İntihar olgusu kalıtsal mı?

İntihar riskini artıran birçok faktör olduğu için kalıtım tek başına bir etken değildir. Kişide kalıtımsal bir yatkınlık olsa bile, intihar riskini artıran genlerin yaşam boyu aktive olması ya da pasifleşmesi mümkündür. O nedenle çevrenin etkisi yani eğitimin, ailenin, sosyal çevrenin, deneyimlerin katkısı oldukça önemlidir.

Ağır yaşam olayları ve travmalara dikkat edilmeli

Psikiyatrik hastalığı olanlar, daha önce intihar girişiminde bulunanlar, sosyal desteği az olanların yanı sıra travmatik yaşantıları bulunanlar, alkol ya da madde kullananlar, ailesinde intihar girişimi olanlar, yakın zamanda önemli bir trajedi (boşanma, akademik başarısızlık, yasal sorunlar, mali sorunlar, zorbalığa maruz kalma) veya kayıp yaşayanlar, silahlara erişimi olanların özellikle intihar riski altında bulunuyor.

Psikiyatrik destek önemli

Ruh sağlığı profesyonelleri klinik muayene ve testler yardımı ile intihar riskini belirleyebilir. Erken müdahalenin yanı sıra psikiyatrik yardım ve destek çok önemlidir.