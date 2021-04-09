İnterlok Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? İnterlok Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

İnterlok kumaşlar örme kumaş çeşidine girmektedir. İnterlok kumaşlar üretildiği malzemelere göre kendi aralarında sınıflandırılmaktadır.

İnterlok Kumaş Nedir?

İnterlok kumaş farklı maddeler örülebilen kumaş çeşididir. İnterlok kumaşlar her türlü elyaftan üretilebilmektedir. İnterlok kumaşlar sadece tek bir makinada örülebilmektedir. Yapıldığı maddeye göre interlok kumaşın çeşidi değişmektedir. İnterlok ismini almasının nedeni kumaşın oldukça sık dokunmasından dolayı gelmektedir. İnterlock İngilizcede kilitlemek anlamına gelmektedir. Kumaşın yapımında ki örme stili de oldukça sık olduğundan bu ismi almıştır.

İnterlok Kumaş Nasıldır?

İnterlok kumaşlar örme oldukları için iki taraftan da kullanılabilmektedir. Kumaş iç veya dış yüzey olarak ayrılmamaktadır. İnterlok kumaşlar oldukça düz ve nizami yapıdadır. Kumaşın örülmesinde değişen maddeye göre esneklik payları değişebilmektedir. Sık ve pürüzsüz bir dokuya sahiptir. Çift yüzlü olarak kullanılabilmektedir. İnterlok kumaşların kullanım alanı oldukça geniştir.

İnterlok Kumaş Terletir mi?

İnterlok kumaşlar oldukça sıcak tutabilmektedir. Bu nedenle ne kadar kalın kullanıldığına ve hangi maddeden üretildiğine göre terletme ihtimalleri değişmektedir. Kumaşın örülmesinden dolayı ön ve arka yüzey arasında hava olmasından dolayı sıcaklığı koruyabilmektedir. İnterlok kumaşın ısı yalıtımı yüksek olduğu için sıcak havalarda terletme ihtimali bulunmaktadır.

İnterlok Kumaş Özellikleri

İnterlok kumaşın en büyük özelliği çift taraflı olmasıdır. Kumaş önden ve arkadan aynı görüntüye sahip olmasıyla birlikte iki taraftan da pürüzsüz bir yapıya sahiptir. Kumaşın en önemli özelliklerinden biri de kumaşın kendini koruyabilmesidir yani kumaş kırışmamakta ve formunu korumaktadır. Örme bir kumaş olduğu için ön ve arka yüzey arasındaki hava güzel bir ısı yalıtımı sağlamaktadır. Kumaş hacimli olduğundan dolayı nem alma konusunda da oldukça iyidir.

İnterlok Kumaş Kullanım Alanları

İnterlok kumaşlar kışın iç giyimde ve yazın dış giyimde kullanılabilmektedir. Kullanım alanalrı oldukça geniştir. Atlet veya iç çamaşır yapımından sıklıkla kullanılmaktadır. İki taraflı bir kumaş olduğundan insan vücudunu rahatsız etmediği için iç giyimde daha fazla kullanılmaktadır. İnterlok kumaşların farklı çeşitleri kırışmadığı için spor giyimde veya tıbbi kıyafetlerde kullanılmaktadır. İnterlok kumaşlar dış giyimde de tercih edilmektedir. Günlük elbise yapımları içinde oldukça elverişli bir kumaş türüdür. Kumaş iki taraftan da pürüzsüz bir yapıya sahip olması nedeniyle bebek zıbınlarında da fazlasıyla kullanılmaktadır.

İnterlok Kumaş Esnek midir?

İnterlok kumaşın esnekliği üretildiği malzemeye göre değişkenlik göstermektedir. Bazı interlok kumaşlar fazlasıyla esnek bazı modelleri ise esnemeyecek kadar sıkıdır. İnterlok kumaşlar diklemesine esneklik payı odlukça azken yatay olarak esneme payları bulunmaktadır. Kumaş çeşidine göre esneme payları değişmektedir.

İnterlok Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

İnterlok kumaşların çekme ihtimali söz konusudur. İnterlok kumaşlar elde edildiği malzemelere göre belirli derecelerde yıkanması gerekmektedir. Her kumaşta olduğu gibi yıkanması gereken dereceden daha fazla dereceyle yıkandığında çekebilmektedir. Fakat kumaşın üzerinde bulunan derece ile yıkandığında herhangi bir çekme problemi yaşanmamaktadır.

İnterlok Kumaş Sıcak Tutar mı?

İntterlok kumaş örülerek elde edilen bir kumaş türü olduğu için örgüler arasında hava bulunmaktadır. Bu hava sayesinde kumaş hem ısı yalıtımı yapmakta hem de kullanan kişiyi sıcak tutmaktadır. İnterlok kumaşlar genellikle kışın tercih edilen bir kumaş türüdür bunun nedeni ise sıcak tutmasıdır. Üretildiği malzemeye göre de sıcak tutma oranı değişebilmektedir.