İnsan Dizaynı (Human Design) Sistemi: Yeni Tür Bir Uyanış

Yıllardır yaptığım gerek kişisel gelişim koçluğu çalışmalarında gerek dizaynını yaşama atölyelerinde gördüm ki hayatımızın en temel eksikliklerinden bir tanesi “gerçek kendimizi”, “öz benliğimizi” tanımıyor olmamız.

Eşsiz bir tasarımla, kendimize ait özellikler ve yaşam amacımızla dünyaya geliyor olmamıza rağmen kim olduğumuzdan çok, kim olmamız gerektiğinin anlatıldığı bir sistemin içinde büyüyoruz. Farklılıkların göz ardı edildiği tek tip kurallar, kalıplar, doğrular, genellemeler ve yönlendirmeler arasında büyürken kendi özümüzden uzaklaşıyor, kendimize kimlikler yaratıyoruz. Bu kimlikleri benimsiyor, birbirimizle kimliklerimizi kıyaslıyor, kabul görmüş kriterlere bakarak iyi ya da kötü olduğumuza karar vermeye çalışıyoruz. Kendimiz olarak yaşamaktan çok kendimiz sandığımız kimliklerimizi yarıştırdığımız gitgide tek tipleşmeye başladığımız bir yaşam sürüyoruz.

Oysa hayatı yaşamanın çok daha kolay bir yolu var:

“Kendini tanıyarak, eşsizliğini ortaya koyarak yaşamak”

Pek çok kişisel gelişim çalışması size kim olduğunuzu bulmanız için araçlar ve bilgiler sunuyor. İnsan Dizaynı (Human Design) Sistemi de doğum bilgileriniz aracılığı ile elde edilen haritalarınıza bakarak size bu dünyaya nasıl bir tasarımla geldiğinizi ve en doğru nasıl işleyeceğinizi anlatıyor. Sistem bir nevi doğduğunuz anda yanınıza verilmesi unutulmuş kullanım kılavuzu görevi görüyor da diyebiliriz.

Farklılaşma bilimi olarak da tarif edilen İnsan Dizaynı (Human Design) Sistemi sahip olduğumuz eşsiz tasarımları ve yaşam amaçlarımızı gösteriyor. Her birimizi tek bir yapbozun birbirinden farklı parçaları gibi düşünün. Aynı materyalden yapılmış olsak da her birimiz farklı özelliklere sahibiz ve yapbozdaki yerimiz belli. Yapboz parçaları gibi biz de hayattaki yerimize göre kendimize özel bir yaşam amacına, bu amaca uygun kusursuz bir dizayna ve bizi biz yapan özelliklere sahibiz. Ortak yaşam amacımız ise tasarımımıza sahip çıkarak, sadece kendimiz olmak ve yaşamaya geldiğimiz bize özel hayatı deneyimlemek.

İnsan Dizaynı (Human Design), tasarımınız, sizi siz yapan özellikleriniz, enerjinizi yanlış kullanmanıza sebep olabilecek potansiyel konularınız, hayatın getirdiklerini nasıl karşılamanız gerektiği, hayatta nasıl ilerlemeniz gerektiği, nasıl karar almanız gerektiği, başkaları üzerindeki etkileriniz ve başkalarının sizin üzerinizdeki etkileri hakkında detaylı bilgiler sunuyor. Bu bilgileri gerçekten kullanmaya başladığınızda da yaşamlarınızda büyük dönüşümler yaratıyor diyebiliriz.

Dizaynını Yaşama Atölyelerine katılan, İnsan Dizaynı (Human Design) sayesinde hem kendisinin hem diğerlerinin gerçekleriyle tanışan kişiler hayatlarında sorun olarak adlandırdıkları pek çok konu hakkında hem sebebine hem çözümüne yönelik önemli farkındalıklar yaşıyorlar. En çok da kendilerine ve çevrelerine karşı duydukları sevgide ve anlayışta büyük bir artış yaşanıyor. İnsanın gerek kendi ile olan ilişkisinde gerek karşılıklı ilişkilerinde ciddi dönüşümler oluyor. Tasarımınıza uygun yaşadığınızda yani gerçek kendiniz olarak yaşadığınızda çok daha kolay karar almaya, daha az endişeli olmaya; hayatta doğru yerinizi bulmaya, doğru insanlar ve fırsatlarla karşılaşmaya kısaca akışla uyumlu, direncin azaldığı bir hayat yaşamaya başlıyorsunuz.

Eğer kendinize ve çevrenizdeki kişilere dair bu yeni tür uyanışa hazırsanız, İnsan Dizaynı (Human Design) Sistemi aracılığı ile dizaynınızı öğrenebilir ve tatmin, başarılı, huzurlu hissettiğiniz sürprizlerle dolu bir hayat deneyimine başlayabilirsiniz.

Lena BOYNUİNCEOĞLU

Kişisel Gelişim Uzmanı