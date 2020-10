İnme Nedir?

Erişkin yaş grubu hastalığı olan bu durum genellikle 60 yaş üstü gözlemleniyor. Ancak risk faktörleri her yaş grubunda ortaya çıkabilir. Dünya’da her 3 dakikada biri inme geçirirken bu rahatsızlık ölüm nedenleri arasında da üçüncü sırada yer alıyor. Erişkin yaştaki en büyük özürlülük nedeni olarak da karşımıza çıkıyor.



İnmenin oluşmasında çeşitli risk faktörleri vardır. Bunların başında kontrolsüz hipertansiyon geliyor. Ayrıca sigara kullanımı, diyabet, obezite, az sıvı alımı ve hareketsizlik inme riskini arttıran diğer faktörler arasında yer alıyor.



İnmenin bulguları tutulan damarın beslediği beyin bölgesine göre çeşitlilik göstermekle birlikte en çok görülen vücudun bir tarafını tutan ve ani olarak gelişen kuvvet kaybı, konuşma bozukluğu, ağzın bir tarafa kayması, görme problemleri, yutkunma güçlüğü ve dengesizliktir.



Bu bulgular gelip geçici olabilir. Mesela görme bir an kaybolup 1 2 dakika içinde düzelebilir. Konuşma bozukluğu olup 10 15 dakika içinde düzelebilir. Kuvvet kaybı olup düzelebilir. Baş dönmesi yutma problemleri olup düzelebilir. Gelip geçen bu bulguları çok ciddi alarak mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Aksi halde ilk bir hafta içinde kalıcı inme olma ihtimali yüzde 10’dur.

Nöroloji Uzmanı Dr. Metin Güzelcik