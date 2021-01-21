MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerMahmure Haberleri Eğlence Haberleri Kültür Sanat Haberleri Indiana Jones Serisi Filmleri - İndiana Jones Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
GeriKültür Sanat Indiana Jones Serisi Filmleri - İndiana Jones Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>Indiana Jones Serisi Filmleri - İndiana Jones Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
Kültür Sanat

Indiana Jones Serisi Filmleri - İndiana Jones Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Indiana Jones Serisi Filmleri - İndiana Jones Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
Abone Olgoogle-news

"Macera ve aksiyon dolu filmler her zaman popüler olmayı bşarmıştır. İzlenmesi keyifli olan bu tarz filmlerden biriside Indiana Jones serisidir. Aksiyon ve macera dolu olan film aynı zamanda gerilim yüklüdür. Sizler için İndiana jones serisi filmleri - İndiana jones serisinin isimleri, izleme sırası, vizyon tarihleri, konuları ve oyuncuları detayları derledik."

Indiana Jones serisi harika bir kurgu ve hikaye ile oluşturulmuş son derece ilgi çeken bir yapım olmuştur. 1981 yılında başlayan bu seri yeni halkalarla birlikte efsane seriler arasına girmeyi başarmıştır.

Indiana Jones Serisi Filmleri ve İsimleri

Serideki filmlerin isimleri şöyledir; Indiana Jones: Kutsal Hazine Avcıları, Indiana Jones: Kamçılı Adam, Indiana Jones: Son Macera ve Indiana Jones: Kristal Kafatası Krallığı.

Indiana Jones Serisi Filmleri - İndiana Jones Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Indiana Jones Serisi İzleme Sırası

Indiana Jones serisine ait film sayısı 4 tanedir.

Serinin izleme sırası;

1.Indiana Jones: Kutsal Hazine Avcıları

2.Indiana Jones: Kamçılı Adam

3.Indiana Jones: Son Macera

4.Indiana Jones: Kristal Kafatası Krallığı

Indiana Jones Serisi Filmleri - İndiana Jones Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

1. Indiana Jones: Kutsal Hazine Avcıları

Serinin bu ilk filminde Indiana Jones ve arkadaşlarının maceralı, gizemli ve aynı zamanda eğlenceli serüvenleri başlamış olacak.

Indiana Jones: Kutsal Hazine Avcıları Konusu

Filmin konusunun temelinde Indiana Jones’un macera tutkusu yer almaktadır. Indiana Jones serinin bu filminde kutsal emanetlerin bulunduğu Ark’ı bulmak için gizemli bir yolculuğa çıkıyor.

Indiana Jones: Kutsal Hazine Avcıları Vizyon Tarihi

Filmin gösterim yılı 1981.

Indiana Jones: Kutsal Hazine Avcıları Oyuncuları

Harrison Ford, John Rhys-Davies ve Karen Allen

Indiana Jones: Kutsal Hazine Avcıları Yönetmeni

Steven Spielberg

Indiana Jones: Kutsal Hazine Avcıları Bütçesi

18 milyon Usd

Indiana Jones: Kutsal Hazine Avcıları Hasılatı

386 milyon Usd

Indiana Jones Serisi Filmleri - İndiana Jones Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

2. Indiana Jones: Kamçılı Adam

Serinin bu devam filminde yeni bir macera ve farklı bir dünya Indiana Jones’u beklemektedir.

Indiana Jones: Kamçılı Adam Konusu

Indiana Jones ve arkadaşları yeni bir yolculuğa çıktıkları sırada köyün birinde değerli mücevherlerin olduğunu öğrenirler. Sihirli ve gizemli olan bu mücevherleri bulmak için harekete geçerler. Ancak, mücevherleri aryanlar sadece onlar değildir.

Indiana Jones: Kamçılı Adam Vizyon Tarihi

Filmin gösterim yılı 01.01.1986.

Indiana Jones: Kamçılı Adam Oyuncuları

Harrison Ford, Amrish Puri ve Kate Capshaw

Indiana Jones: Kamçılı Adam Yönetmeni

Steven Spielberg

Indiana Jones: Kamçılı Adam Bütçesi

28 milyon Usd

Indiana Jones: Kamçılı Adam Hasılatı

333 milyon Usd

Indiana Jones Serisi Filmleri - İndiana Jones Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

3. Indiana Jones: Son Macera

İlk iki filmin getirdiği başarı sonrasında merak uyandıran ve beklenen yeni bir halka ile Indiana Jones tekrar karşımıza çıkıyor.

Indiana Jones: Son Macera Konusu

Indiana Jones serinin bu 3. filminde akıllı ve maceracı olan babası ile yeni bir yolculuğa çıkıyor. Kutsal kasenin peşine düşen Indiana Jones, babası kaçırılınca hem kutsal kaseyi bulmak hem de babasını korumak zorunda kalacak.

Indiana Jones: Son Macera Vizyon Tarihi

Filmin gösterim yılı 01.10.1989.

Indiana Jones Serisi Filmleri - İndiana Jones Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Indiana Jones: Son Macera Oyuncuları

Harrison Ford, Sean Connery ve John Rhys-Davies

Indiana Jones: Son Macera Yönetmeni

Steven Spielberg

Indiana Jones: Son Macera Bütçesi

48 milyon Usd

Indiana Jones: Son Macera Hasılatı

494 milyon Usd

Indiana Jones Serisi Filmleri - İndiana Jones Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

4. Indiana Jones: Kristal Kafatası Krallığı

1981 yılında başlayan seri uzun yıllardan sonra tekrar yeni bir macera ile gösterime girmiştir.

Indiana Jones: Kristal Kafatası Krallığı Konusu

Güçlü bir yapısı olan Ephod taşı kötü insanların eline geçmemelidir. Çünkü, gizemli olan bu taş yeni bir savaşın başlangıcı olabilir. Indiana Jones bu taşı bulmak ve dünyayı tehlikeden korumak için harekete geçer.

Indiana Jones: Kristal Kafatası Krallığı Vizyon Tarihi

Filmin gösterim yılı 23.05.2008.

Indiana Jones: Kristal Kafatası Krallığı Oyuncuları

Harrison Ford, Cate Blanchett ve Jim Broadbent

Indiana Jones: Kristal Kafatası Krallığı Yönetmeni

Steven Spielberg

Indiana Jones: Kristal Kafatası Krallığı Bütçesi

185 milyon Usd

Indiana Jones: Kristal Kafatası Krallığı Hasılatı

786 milyon Usd

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi