Indiana Jones Serisi Filmleri - İndiana Jones Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
"Macera ve aksiyon dolu filmler her zaman popüler olmayı bşarmıştır. İzlenmesi keyifli olan bu tarz filmlerden biriside Indiana Jones serisidir. Aksiyon ve macera dolu olan film aynı zamanda gerilim yüklüdür. Sizler için İndiana jones serisi filmleri - İndiana jones serisinin isimleri, izleme sırası, vizyon tarihleri, konuları ve oyuncuları detayları derledik."
Indiana Jones serisi harika bir kurgu ve hikaye ile oluşturulmuş son derece ilgi çeken bir yapım olmuştur. 1981 yılında başlayan bu seri yeni halkalarla birlikte efsane seriler arasına girmeyi başarmıştır.
Indiana Jones Serisi Filmleri ve İsimleri
Serideki filmlerin isimleri şöyledir; Indiana Jones: Kutsal Hazine Avcıları, Indiana Jones: Kamçılı Adam, Indiana Jones: Son Macera ve Indiana Jones: Kristal Kafatası Krallığı.
Indiana Jones Serisi İzleme Sırası
Indiana Jones serisine ait film sayısı 4 tanedir.
Serinin izleme sırası;
1.Indiana Jones: Kutsal Hazine Avcıları
2.Indiana Jones: Kamçılı Adam
3.Indiana Jones: Son Macera
4.Indiana Jones: Kristal Kafatası Krallığı
1. Indiana Jones: Kutsal Hazine Avcıları
Serinin bu ilk filminde Indiana Jones ve arkadaşlarının maceralı, gizemli ve aynı zamanda eğlenceli serüvenleri başlamış olacak.
Indiana Jones: Kutsal Hazine Avcıları Konusu
Filmin konusunun temelinde Indiana Jones’un macera tutkusu yer almaktadır. Indiana Jones serinin bu filminde kutsal emanetlerin bulunduğu Ark’ı bulmak için gizemli bir yolculuğa çıkıyor.
Indiana Jones: Kutsal Hazine Avcıları Vizyon Tarihi
Filmin gösterim yılı 1981.
Indiana Jones: Kutsal Hazine Avcıları Oyuncuları
Harrison Ford, John Rhys-Davies ve Karen Allen
Indiana Jones: Kutsal Hazine Avcıları Yönetmeni
Steven Spielberg
Indiana Jones: Kutsal Hazine Avcıları Bütçesi
18 milyon Usd
Indiana Jones: Kutsal Hazine Avcıları Hasılatı
386 milyon Usd
2. Indiana Jones: Kamçılı Adam
Serinin bu devam filminde yeni bir macera ve farklı bir dünya Indiana Jones’u beklemektedir.
Indiana Jones: Kamçılı Adam Konusu
Indiana Jones ve arkadaşları yeni bir yolculuğa çıktıkları sırada köyün birinde değerli mücevherlerin olduğunu öğrenirler. Sihirli ve gizemli olan bu mücevherleri bulmak için harekete geçerler. Ancak, mücevherleri aryanlar sadece onlar değildir.
Indiana Jones: Kamçılı Adam Vizyon Tarihi
Filmin gösterim yılı 01.01.1986.
Indiana Jones: Kamçılı Adam Oyuncuları
Harrison Ford, Amrish Puri ve Kate Capshaw
Indiana Jones: Kamçılı Adam Yönetmeni
Steven Spielberg
Indiana Jones: Kamçılı Adam Bütçesi
28 milyon Usd
Indiana Jones: Kamçılı Adam Hasılatı
333 milyon Usd
3. Indiana Jones: Son Macera
İlk iki filmin getirdiği başarı sonrasında merak uyandıran ve beklenen yeni bir halka ile Indiana Jones tekrar karşımıza çıkıyor.
Indiana Jones: Son Macera Konusu
Indiana Jones serinin bu 3. filminde akıllı ve maceracı olan babası ile yeni bir yolculuğa çıkıyor. Kutsal kasenin peşine düşen Indiana Jones, babası kaçırılınca hem kutsal kaseyi bulmak hem de babasını korumak zorunda kalacak.
Indiana Jones: Son Macera Vizyon Tarihi
Filmin gösterim yılı 01.10.1989.
Indiana Jones: Son Macera Oyuncuları
Harrison Ford, Sean Connery ve John Rhys-Davies
Indiana Jones: Son Macera Yönetmeni
Steven Spielberg
Indiana Jones: Son Macera Bütçesi
48 milyon Usd
Indiana Jones: Son Macera Hasılatı
494 milyon Usd
4. Indiana Jones: Kristal Kafatası Krallığı
1981 yılında başlayan seri uzun yıllardan sonra tekrar yeni bir macera ile gösterime girmiştir.
Indiana Jones: Kristal Kafatası Krallığı Konusu
Güçlü bir yapısı olan Ephod taşı kötü insanların eline geçmemelidir. Çünkü, gizemli olan bu taş yeni bir savaşın başlangıcı olabilir. Indiana Jones bu taşı bulmak ve dünyayı tehlikeden korumak için harekete geçer.
Indiana Jones: Kristal Kafatası Krallığı Vizyon Tarihi
Filmin gösterim yılı 23.05.2008.
Indiana Jones: Kristal Kafatası Krallığı Oyuncuları
Harrison Ford, Cate Blanchett ve Jim Broadbent
Indiana Jones: Kristal Kafatası Krallığı Yönetmeni
Steven Spielberg
Indiana Jones: Kristal Kafatası Krallığı Bütçesi
185 milyon Usd
Indiana Jones: Kristal Kafatası Krallığı Hasılatı
786 milyon Usd