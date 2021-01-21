Indiana Jones Serisi Filmleri - İndiana Jones Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Indiana Jones serisi harika bir kurgu ve hikaye ile oluşturulmuş son derece ilgi çeken bir yapım olmuştur. 1981 yılında başlayan bu seri yeni halkalarla birlikte efsane seriler arasına girmeyi başarmıştır.



Indiana Jones Serisi Filmleri ve İsimleri



Serideki filmlerin isimleri şöyledir; Indiana Jones: Kutsal Hazine Avcıları, Indiana Jones: Kamçılı Adam, Indiana Jones: Son Macera ve Indiana Jones: Kristal Kafatası Krallığı.





Indiana Jones Serisi İzleme Sırası



Indiana Jones serisine ait film sayısı 4 tanedir.



Serinin izleme sırası;



1.Indiana Jones: Kutsal Hazine Avcıları



2.Indiana Jones: Kamçılı Adam



3.Indiana Jones: Son Macera



4.Indiana Jones: Kristal Kafatası Krallığı





1. Indiana Jones: Kutsal Hazine Avcıları



Serinin bu ilk filminde Indiana Jones ve arkadaşlarının maceralı, gizemli ve aynı zamanda eğlenceli serüvenleri başlamış olacak.



Indiana Jones: Kutsal Hazine Avcıları Konusu



Filmin konusunun temelinde Indiana Jones’un macera tutkusu yer almaktadır. Indiana Jones serinin bu filminde kutsal emanetlerin bulunduğu Ark’ı bulmak için gizemli bir yolculuğa çıkıyor.



Indiana Jones: Kutsal Hazine Avcıları Vizyon Tarihi



Filmin gösterim yılı 1981.



Indiana Jones: Kutsal Hazine Avcıları Oyuncuları



Harrison Ford, John Rhys-Davies ve Karen Allen



Indiana Jones: Kutsal Hazine Avcıları Yönetmeni



Steven Spielberg



Indiana Jones: Kutsal Hazine Avcıları Bütçesi



18 milyon Usd

Indiana Jones: Kutsal Hazine Avcıları Hasılatı



386 milyon Usd





2. Indiana Jones: Kamçılı Adam



Serinin bu devam filminde yeni bir macera ve farklı bir dünya Indiana Jones’u beklemektedir.

Indiana Jones: Kamçılı Adam Konusu

Indiana Jones ve arkadaşları yeni bir yolculuğa çıktıkları sırada köyün birinde değerli mücevherlerin olduğunu öğrenirler. Sihirli ve gizemli olan bu mücevherleri bulmak için harekete geçerler. Ancak, mücevherleri aryanlar sadece onlar değildir.



Indiana Jones: Kamçılı Adam Vizyon Tarihi



Filmin gösterim yılı 01.01.1986.



Indiana Jones: Kamçılı Adam Oyuncuları



Harrison Ford, Amrish Puri ve Kate Capshaw



Indiana Jones: Kamçılı Adam Yönetmeni



Steven Spielberg



Indiana Jones: Kamçılı Adam Bütçesi



28 milyon Usd



Indiana Jones: Kamçılı Adam Hasılatı



333 milyon Usd





3. Indiana Jones: Son Macera



İlk iki filmin getirdiği başarı sonrasında merak uyandıran ve beklenen yeni bir halka ile Indiana Jones tekrar karşımıza çıkıyor.



Indiana Jones: Son Macera Konusu



Indiana Jones serinin bu 3. filminde akıllı ve maceracı olan babası ile yeni bir yolculuğa çıkıyor. Kutsal kasenin peşine düşen Indiana Jones, babası kaçırılınca hem kutsal kaseyi bulmak hem de babasını korumak zorunda kalacak.



Indiana Jones: Son Macera Vizyon Tarihi



Filmin gösterim yılı 01.10.1989.





Indiana Jones: Son Macera Oyuncuları



Harrison Ford, Sean Connery ve John Rhys-Davies



Indiana Jones: Son Macera Yönetmeni



Steven Spielberg



Indiana Jones: Son Macera Bütçesi



48 milyon Usd



Indiana Jones: Son Macera Hasılatı



494 milyon Usd





4. Indiana Jones: Kristal Kafatası Krallığı



1981 yılında başlayan seri uzun yıllardan sonra tekrar yeni bir macera ile gösterime girmiştir.



Indiana Jones: Kristal Kafatası Krallığı Konusu



Güçlü bir yapısı olan Ephod taşı kötü insanların eline geçmemelidir. Çünkü, gizemli olan bu taş yeni bir savaşın başlangıcı olabilir. Indiana Jones bu taşı bulmak ve dünyayı tehlikeden korumak için harekete geçer.



Indiana Jones: Kristal Kafatası Krallığı Vizyon Tarihi



Filmin gösterim yılı 23.05.2008.



Indiana Jones: Kristal Kafatası Krallığı Oyuncuları



Harrison Ford, Cate Blanchett ve Jim Broadbent



Indiana Jones: Kristal Kafatası Krallığı Yönetmeni



Steven Spielberg



Indiana Jones: Kristal Kafatası Krallığı Bütçesi



185 milyon Usd



Indiana Jones: Kristal Kafatası Krallığı Hasılatı



786 milyon Usd