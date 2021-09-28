İncir Sütünün Faydaları Nelerdir? İncir Sütü Ne İşe Yarar, Cilde Nasıl Uygulanır?

Yaygın olarak Anjeer olarak bilinen incir, dut ailesinin bir parçası olan ficus ağacının meyvesidir. Hem meyvenin kendisi hem de sütü insan vücuduna oldukça fayda sağlamaktadır.



İncir Sütünün Faydaları Nelerdir?



İncir, doğal bir şeker, çözünür lif ve birçok mineral kaynağıdır. Özellikle sütünde vücudumuzun ihtiyaç duyacağı demir bulunur. Ayrıca potasyum, kalsiyum, magnezyum, bakır, A vitamini ve L Vitamini gibi antioksidanlar gibi besinlerin bir güç merkezidir.



İncir sütü, kabızlığı tedavi etmek ve böylece bağırsakları beslemeye yardımcı olmak için eski bir çare olarak düşünülmüştür. Doğal bir müshil görevi görür. Böylece, gergin bağırsak sürecini kolaylaştırır.



Yüksek tansiyon genellikle vücudunuzdaki potasyum seviyelerinde dengesizliğe yol açar. İncir sütü, potasyum kaynağı olmasından dolayı doğal olarak potasyum seviyelerini iyileştirebilir ve bu nedenle kan basıncını kontrol edebilir.



Ayrıca incirin sütü, harika bir prebiyotik kaynağıdır. Prebiyotikler, sindirim sürecini ve genel bağırsak sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilecek probiyotiklerin işlevini destekleyebilir. Dışkıya hacim katarak normal bağırsak hareketini sağlar.



Doğurganlığın sembolü olarak kabul edilen eski Yunan döneminden beri aşk meyvesi olarak yansıtılmıştır. Bu daha sonra araştırıldı ve yüksek demir içeriğine dayanarak doğru olarak adlandırıldı. Sadece incirin kendisinde değil sütünde de yüksek miktarda demir görüldü. Üreme sağlığını artırmak için bugün bile incir, sütle birlikte çok yaygın olarak tüketilmektedir.



Tüm bunların yanı sıra sağlıklı sağlar ve cilt için oldukça etkili maske görevi görmektedir. İncir sütü B-kompleks vitaminleri, C Vitamini ve temel mineraller bakımından zengindir. Bu nedenle hem cildiniz için hem de saçlarınızın sağlığı için idealdir. Ayrıca cilt tonunuzu önemli ölçüde açmaya yardımcı olur. İncir sütü cildinizdeki ölü cilt hücrelerini, fazla yağı, kiri ve diğer yabancı maddeleri temizler. Anti bakteriyel özellikleri sayesinde akne ve sivilcelere neden olan mikrop ve bakterilerle de savaşır.



İncir Sütü Ne İşe Yarar?



İncir sütü, sağlıklı bir yaşam tarzı için B-kompleks vitaminleri, C Vitamini ve temel mineralleri içerir, bu da onu yoğun ve bazen stresli bir yaşam tarzı olanlar için lüks formülasyonlar için ideal hale getirir. Ekstrakt, kremlere, losyonlara, köpüren ürünlere, kış cilt bakımına, yaşlanma karşıtı ürünlere, güneş sonrası ürünlere, durulama ve ağız bakımına ya kendi kozmetik ürünlerinizin üretim sürecinin bir parçası olarak kullanılır.



İncir meyvesi genel olarak kabızlık ve ishal durumlarında kullanılır. Ancak sütü diğer bir değişle özü ile tüketmek oldukça önemlidir. Diyabet, yüksek kolesterol, saç sağlığı ve cilt koşulları gibi durumlar için de mükemmeldir. Sütlü sapı sivilce, siğil, akne, egzama gibi cilt hastalıklarını iyileştirir. Diğer yandan saçların doğal, pürüzsüz ve sağlıklı uzamasına yardımcı olur.



İncir Sütü Cilde Nasıl Uygulanır?



Pürüzsüz ve sağlıklı bir cilde sahip olmak için incir sütünü direkt olarak yüzünüze sürebilirsiniz. 10 dakika kadar beklettikten sonra ne denli yumuşak ve pürüzsüz bir cilde sahip olduğunuzu anlayacaksınız. Etkisini direkt olarak gösterecektir. Diğer yandan incir sütüne, nemlendirici etkiye sahip olan bir kaşık bal ekleyerek de kullanabilirsiniz.



Bir yemek kaşığı yoğurdun içerisine de yine incir sütü ekleyerek harika bir cilt maskesi elde edebilirsiniz. İkisini karıştırdıktan sonra cildiniz parmak uçlarınızla masaj yaparak sürün ve maske formuna getirin. Cildinizdeki yoğurt kuruyana kadar bekleyin. Daha sonra ılık su ile durulayın. Değişikliği henüz ilk uygulamada fark edeceksiniz.