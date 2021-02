İncir Nasıl Yetişir? İncir Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Bu yıl 1 ayda 5.5 milyon dolarlık incir ihracatı gerçekleştirildi. İncir iklim şartları gereği her ülkede yetiştirilemiyor. Dört mevsimin yaşandığı Türkiye'de ise diğer meyvelerde olduğu gibi yıllık incir üretimi dünya ortalamasının üstündedir. İnsan sağlığına da son derece faydalı olan bu yaz meyvesi en çok Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Son yıllarda Çin, Tayland ve Japonya gibi Uzak Doğu ülkelerinden incire olan talep arttı. Bunun en büyük nedeni ise üretilen incirlerin hem rekoltesinin hem de kalitesinin artması.



İncir Nasıl Yetişir?



İncir, Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerde çok daha hızlı ve kolay yetiştirilir. Diğer yaz meyvelerinin aksine toprak konusunda çok fazla seçici olmayan bir meyve olması, rekoltenin her geçen yıl biraz daha artmasını sağlıyor. Bununla birlikte son 10 yıllık periyotta tarımda çok daha modern tekniklerin uygulanması da üretimde hem miktarın hem de niteliğin artmasını sağladı.



İncir ağacı mümkün mertebe yerleşim yerlerinden uzağa dikilmelidir. Aynı zamanda ağaçların arsındaki mesafeye de özen göstermeli. Yerde tasarruf etmek isteyen üreticilerin sık yaptığı yanlışlardan biri incir ağaçlarını birbirine çok yakın dikmektir. Beklenen rekolte ve kalitede üretim yapabilmek için ağaçların hava alacak mesafede dikilmesi gerekir.



İncir ağaçlarının mutlaka güneş alması ve haftada 2 kez sulanması gerekir.



İncir Nerede Yetiştir?



İncir, en çok Akdeniz ülkelerinde ve Orta Doğu olarak adlandırılan bölgede yetişir. Türkiye dışında yıllık incir üretimi en fazla olan ülkelerin Cezayir ve Tunus geliyor. Fas, Libya ve Tunus gibi Kuzey Afrika ülkelerinde de incir ağaçlarının sayısı her geçen yıl artmaktadır.



İncir Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



İncirin en çok yetiştirildiği yerler Aydın'a bağlı Germencik ve İncirliova ilçeleridir. Bunun dışında Ege bölgesinde yer alan İzmir, Deniz, Afyon ve Denizli'de bir yıl içerisinde 50 bin tonun üzerinde incir yetiştiriliyor.



İncir En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



İncir en çok ve en iyi, güneş alan ve rakımın 1500 metrenin üstünde olduğu yerlerde Bu nedenle Ege bölgesi dışında Çanakkale'de incir yetiştiriciliği yapmak için en uygun şehirlerden biridir.