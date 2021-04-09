İncir Çekirdeği Nedir Ve Neye İyi Gelir? İncir Çekirdeği Faydaları

Yaz aylarında ılıman iklim kuşağında yetişen kendine özgü yapısı bulunan geniş yapraklı incir ağacı meyveleri olan incir içerisindeki çekirdekleri ile de vitamin deposu olarak birçok fayda içermektedir.



İncir Çekirdeği Nedir?



İncir meyvesi içerisinde bulunan minik kum tanelerine benzeyen ve incirle tüketilebilen bir çekirdek türüdür. Diğer meyvelerin çekirdeklerinde olduğu gibi ayrılması gerekmemektedir. İncir çekirdeği küçük kum zerrecikleri gibi olduğu için deyimler içinde de incir çekirdeğini doldurmayan bir konu şeklinde söylemlere konu olmaktadır.

İncir çekirdeği insan vücuduna gerekli olan vitamin ve mineral kaynağı olarak kullanılmaktadır. İncir çekirdeği kullanımda incir çekirdeğinin yağı şeklinde kullanılmaktadır.



İncir Çekirdeği Neye İyi Gelir?



İncir çekirdeği bazı rahatsızlıklara iyi gelmesinin yanında hastalıkları önlemede de iyi gelmektedir. Özellikle bağışıklık sisteminin güçlendirmesine sağladığı faydalar ile değerli bir çekirdek olarak bilinmektedir.



İncir Çekirdeği Faydaları Nelerdir?



İncir çekirdeği faydaları arasında en önemlisi hücre yenilenmesine faydalı olmasıdır. İncir çekirdeği antioksidan özellik göstermekte ve vücuttaki zararlı maddelerden arınmaya faydalı olmaktadır. İncir çekirdeği yağı cilt problemlerine karşı etkilidir. Cildin yaşlanmasını giderici özellikte olmasının yanında sıkılmasını ve cilt bağ dokusunun güçlenmesini sağlayarak daha genç ve canlanmış bir cilt oluşturmakta faydalıdır.



İncir çekirdeği içerdiği magnezyum ve d vitaminleri sayesinde vücuttaki hücreleri onararak yenilemekten faydalıdır. Taze inciri çekirdekleriyle birlikte tüketmek eklem ağrılarına bacak krampları ve diğer kramplara karşı iyi gelmektedir. İncir çekirdeği ile beraber tüketilmesi sayesinde sindirim bozukluklarını düzenlemektedir. Sağlıklı kiloya ulaşmada etkilidir. İncir çekirdekleri ile birçok beslenme kürü için kullanılan bir meyvedir. İncir çekirdekleri özellikle beyin fonksiyonları için gerekli vitaminleri depolamaktadır. Özellikle alzheimer ve diğer hastalıklara yakalanma riskini ortadan kaldırmakta faydalıdır.



İncir çekirdeği ile beraber tüketildiğinde enerji vererek halsizlik, solgunluğa iyi gelmektedir. Depresyona ve bunun gibi rahatsızlıklara karşı faydalı olmaktadır. İncir çekirdeklerinden elde edilen yağ ciltteki yaraları iyileştirmede faydalı olduğu gibi saç bakımı ve saç onarımında da kullanılmaktadır.

İncir çekirdeği güzellik için oldukça faydalı bir besindir. Cilt yenilemek için cilde sürülerek hafif şekilde ovularak ölü hücreleri yok edip cilt rengini eşitlemekte faydalıdır.



İncir Çekirdeğinin Zararları Var mıdır?



İncir çekirdekleri ile tüketilen bir meyvedir. İncir çekirdeklerinin herhangi bir zararı bulunmamaktadır. İncir beslenmede faydalı olmasıyla beraber aşırı şekilde tüketilmemesi diyabet hastaları için önerilmektedir.



İncir Çekirdeği Yutulur mu? İncir Çekirdeği Yutmak Zararlı mıdır?



Diğer birçok meyvenin aksine İncir çekirdeği yutmak faydalı olmaktadır. İncir meyvesi çekirdekleri ile tüketildiğinde faydası maksimum şekilde olan bir meyvedir. İncir çekirdeğini yutmak zararlı değildir. İncir çekirdekleri ayrılarak pres yapılarak yağ elde edilmektedir.



İncir Çekirdeği Nasıl Tüketilir?



İncir çekirdeği ile yenilebilen bir meyve olduğu için değişik şekillerde incir çekirdeği alınarak farklı kullanım alanlarında tüketilebilmektedir. Örneğin incir çekirdeğinden elde edilen incir çekirdeği yağı incir içerisindeki tüm yararlı vitaminleri alınarak sağlıklı bir yağ olarak kullanılmaktadır.



İncir çekirdeği yağı sağlık açısından ve kozmetik için vazgeçilmez bir yağ olmaktadır. İncir çekirdeği yağı suya eklenerek de içilebilmektedir. Bitkisel çaylar veya diyet salatalara da konulabilmektedir.

İncir çekirdeği yağı tüm cilt için kullanılabilen ve yenebilen özellikte bir yağ olmaktadır. İncir çekirdeği ve incir çekirdeği yağından çok fazla yararlanmak mümkündür.