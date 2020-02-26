İncili Gastronomi Rehberi ‘İNCİ’ Kazanan Restoranları Açıkladı

Hürriyet ve Karaca iş birliği ile gastronomi dünyasına kazandırılan 2020 ‘İncili Gastronomi Rehberi’ Hürriyet Kitap etiketiyle yayımlandı. Rehberde yer alan ve ‘İnci’ kazanan restoranlara ödülleri önceki akşam Shangri-La Bophorus’ta gerçekleştirilen törenle takdim edildi.

Gastronomi dünyasının prestiji kabul edilen rehber; sektörün değerlendirilmesi, derecelendirilmesi, teşvik edilmesi ve yemek severlere adil bir şekilde yol gösterilmesi amacıyla hazırlandı. Ödül gecesi ise Türkiye’nin lezzet noktalarının adeta geçit töreni oldu.

Projenin koordinatörü, Hürriyet yazarı Müge Akgün İncili Gastronomi Rehberi’nin şeffaf ve tarafsızlıkla değerlendirildiğine dikkati çekti. Akgün, “Gizli jüri üyelerinin yıl boyunca yaptığı ziyaretler ve güncel değerlendirmelerle hayata geçirdiğimiz İncili Gastronomi Rehberi’nin gastronomi dünyasına ciddi katkıda bulunduğuna inanıyoruz. İncili, yıl boyunca yeme-içme meraklılarının rehberi olacak” diye konuştu.





Karaca Grup Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Karaca gecede yaptığı konuşmada, “Sofrayı sahiplenen bir marka olarak, İncili Gastronomi projesinde yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Karaca'nın amacı; insanların paylaşmaktan keyif aldığı anları çoğaltmak ve yaşam kalitelerine değer katmak” diye konuştu. Karaca Grup Pazarlama Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Galip Bağcı, “Türkiye'de yükselen bir yıldız olan gastronomi dünyasına ışık tutan bu proje ile insanların hayatına değer kattığımıza inanıyoruz. Rehberin simgesinin Karaca’nın incisi olması bizim için bir gurur kaynağı” dedi.

Demirören Medya Gazetelerden Sorumlu Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu ise gecede yaptığı konuşmada, “Hürriyet Gazetesi olarak Türkiye’nin lokomotifi diye adlandırabileceğimiz çeşitli sektörlerde hayata geçirdiğimiz projelerle sektörel standartların yükselmesine katkı sağlıyor, katılımcıların ulusal ve uluslararası bilinirliğini artırıyoruz” şeklinde konuştu.

Elfin Yüksektepe’nin sunuculuğunu yaptığı gecede İnci alan mekanların yanı sıra sektöre değer katan Ahmet Örs, Feridun Dörtler, Yavuz İskenderoğlu Onur Ödülüne değer bulundu.

Her yıl kapsamı genişletilen ve yeni lokasyonlar eklenen rehberde; Türkiye’nin dört bir yanından restoranlar değerlendirildi. İncili Gastronomi Rehberi kapsamında 3, 4 ve 5 İnci kazanan toplan 518 restoran yer aldı. Restoranlar “Şef restoranı, bistro, brasserie”, “geleneksel mutfak”, “et lokantaları ve kebapçılar”, “balık lokantaları”, “Uzak Doğu restoranları”, “meyhaneler”, “sokak yemekleri restoranları” şeklinde kategorilerle inci sahibi oldu.

İnci alan tüm restoranların detaylı listesine buradan ulaşabilirsiniz.

5 İnci Sahibi Mekanlar

Maça Kızı

Mikla

Neolokal

Od Urla

Sunset

4 İnci Sahibi Mekanlar

7 Mehmet

Agrilia

Aheste

Alaf

Antica Locanda

Apartıman

Araka

Asmalı Cavit

Asmani

Beyti

Brava Restaurant

Cantinery

Casa Lavanda

Cecconi`s

Cibalikapı Balıkçısı

Çiya

Divan Lokantası

Dragon

Ent

Fauna

Frankie

Gabbro

Galvin

Gram Orjin

Hünkar

Isokyo-Raffles İstanbul

İsabey Bağevi

Kapha

Karaköy Lokantası

Kıyı

La Pasion

Lacivert

Le Petite Maison

Leb-i Derya

Lucca

Mürver

Nicole

No 4

Orfoz

Pandeli

Papermoon

Ringa

Sanayi 313

Seraf

Seraser

Shang Palace-Shangri-La

Spago - St. Regis 2

Şans

Tershane Karaköy

The Marmara Tuti

Toi

Trilye

Ulus 29

Urla Vino Locale

Vogue

Yeni Lokanta

Zennup 1844

Zuma

Zuma Bodrum

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