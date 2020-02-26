İncili Gastronomi Rehberi ‘İNCİ’ Kazanan Restoranları Açıkladı
"Türkiye’nin ilk ve tek özgün gastronomi derecelendirme sistemiyle hazırlanan ‘İncili Gastronomi Rehberi’ 2020 yayımlandı. Bir yılı aşkın süredir titizlik ve şeffaflıkla yapılan değerlendirmeler sonucu İnci kazanan restoranlar düzenlenen davette sahiplerini buldu. Davete yeme-içme dünyasının yanı sıra cemiyet hayatının ünlü simaları da katıldı."
Hürriyet ve Karaca iş birliği ile gastronomi dünyasına kazandırılan 2020 ‘İncili Gastronomi Rehberi’ Hürriyet Kitap etiketiyle yayımlandı. Rehberde yer alan ve ‘İnci’ kazanan restoranlara ödülleri önceki akşam Shangri-La Bophorus’ta gerçekleştirilen törenle takdim edildi.
Gastronomi dünyasının prestiji kabul edilen rehber; sektörün değerlendirilmesi, derecelendirilmesi, teşvik edilmesi ve yemek severlere adil bir şekilde yol gösterilmesi amacıyla hazırlandı. Ödül gecesi ise Türkiye’nin lezzet noktalarının adeta geçit töreni oldu.
Projenin koordinatörü, Hürriyet yazarı Müge Akgün İncili Gastronomi Rehberi’nin şeffaf ve tarafsızlıkla değerlendirildiğine dikkati çekti. Akgün, “Gizli jüri üyelerinin yıl boyunca yaptığı ziyaretler ve güncel değerlendirmelerle hayata geçirdiğimiz İncili Gastronomi Rehberi’nin gastronomi dünyasına ciddi katkıda bulunduğuna inanıyoruz. İncili, yıl boyunca yeme-içme meraklılarının rehberi olacak” diye konuştu.
Karaca Grup Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Karaca gecede yaptığı konuşmada, “Sofrayı sahiplenen bir marka olarak, İncili Gastronomi projesinde yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Karaca'nın amacı; insanların paylaşmaktan keyif aldığı anları çoğaltmak ve yaşam kalitelerine değer katmak” diye konuştu. Karaca Grup Pazarlama Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Galip Bağcı, “Türkiye'de yükselen bir yıldız olan gastronomi dünyasına ışık tutan bu proje ile insanların hayatına değer kattığımıza inanıyoruz. Rehberin simgesinin Karaca’nın incisi olması bizim için bir gurur kaynağı” dedi.
Demirören Medya Gazetelerden Sorumlu Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu ise gecede yaptığı konuşmada, “Hürriyet Gazetesi olarak Türkiye’nin lokomotifi diye adlandırabileceğimiz çeşitli sektörlerde hayata geçirdiğimiz projelerle sektörel standartların yükselmesine katkı sağlıyor, katılımcıların ulusal ve uluslararası bilinirliğini artırıyoruz” şeklinde konuştu.
Elfin Yüksektepe’nin sunuculuğunu yaptığı gecede İnci alan mekanların yanı sıra sektöre değer katan Ahmet Örs, Feridun Dörtler, Yavuz İskenderoğlu Onur Ödülüne değer bulundu.
Her yıl kapsamı genişletilen ve yeni lokasyonlar eklenen rehberde; Türkiye’nin dört bir yanından restoranlar değerlendirildi. İncili Gastronomi Rehberi kapsamında 3, 4 ve 5 İnci kazanan toplan 518 restoran yer aldı. Restoranlar “Şef restoranı, bistro, brasserie”, “geleneksel mutfak”, “et lokantaları ve kebapçılar”, “balık lokantaları”, “Uzak Doğu restoranları”, “meyhaneler”, “sokak yemekleri restoranları” şeklinde kategorilerle inci sahibi oldu.
İnci alan tüm restoranların detaylı listesine buradan ulaşabilirsiniz.
5 İnci Sahibi Mekanlar
Maça Kızı
Mikla
Neolokal
Od Urla
Sunset
4 İnci Sahibi Mekanlar
7 Mehmet
Agrilia
Aheste
Alaf
Antica Locanda
Apartıman
Araka
Asmalı Cavit
Asmani
Beyti
Brava Restaurant
Cantinery
Casa Lavanda
Cecconi`s
Cibalikapı Balıkçısı
Çiya
Divan Lokantası
Dragon
Ent
Fauna
Frankie
Gabbro
Galvin
Gram Orjin
Hünkar
Isokyo-Raffles İstanbul
İsabey Bağevi
Kapha
Karaköy Lokantası
Kıyı
La Pasion
Lacivert
Le Petite Maison
Leb-i Derya
Lucca
Mürver
Nicole
No 4
Orfoz
Pandeli
Papermoon
Ringa
Sanayi 313
Seraf
Seraser
Shang Palace-Shangri-La
Spago - St. Regis 2
Şans
Tershane Karaköy
The Marmara Tuti
Toi
Trilye
Ulus 29
Urla Vino Locale
Vogue
Yeni Lokanta
Zennup 1844
Zuma
Zuma Bodrum
Bu bir ilandır.