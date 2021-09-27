İnci Tozu Sabunu ne işe yarar ve nasıl kullanılır? Doğal İnci Tozu Sabununun cilde faydaları

İnci tozu sabunu son yıllarda kullanımı artan kimyasal içermeyen, katkısız hoş kokulu bir sabun çeşididir

İnci Tozu Sabunu Ne İşe Yarar?



Üretiminde sadece doğal malzeme kullanılan, kimyasal içermeyen inci tozu sabunu her geçen gün daha fazla ilgi görmektedir. Gerçekten de inci tozu sabununun kişisel bakımda kullanılması halinde cilde ve saça çok büyük ölçüde faydası olduğu bilinmektedir. İnci tozu sabununun faydaları şöyledir:



İnci tozu sabunu saçların sağlıklı ve kolayca uzamasını sağlamaktadır.



İnci tozu sabunu kişinin kemik sağlığını destekleyici özelliğe de sahip bulunmaktadır.



İnci tozu sabununun cilt üzerinde de sayısız olumlu etkisi bulunmaktadır.



İnci tozu sabunu, 0 bitkisel, organik ve doğal bir sabundur. İnci tozu sabunu pek çok sağlık sorununa faydalı olma özelliği ile dikkat çekmekte ve ön plana çıkmaktadır. İnci tozu sabunu kullanıldığı sırada çok hoş bir koku yayması ve bu kokunun uzun süre kalıcı olması ile de bilinmektedir. Ayrıca cildi gençleştirici özelliği nedeniyle de tercih edilmektedir.



İnci Tozu Sabunu Nasıl Kullanılır?



İnci tozu sabunundan beklenen yarar ve faydanın gerçekleşebilmesi ancak doğru ve düzenli kullanımı ile mümkündür. İnci tozunu sabunundan istenilen faydayı alabilmek için cilt bakımında düzenli olarak kullanılması gerekmektedir. İnci tozu sabunu sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez cilt temizliğinde kullanılmalıdır.



İnci tozu sabunu ılık su ile ıslatılır ve köpürtülen sabun parmak uçları ile cilde masaj yaparcasına uygulanır. Dairesel hareketlerle 1-3 dakika kadar masaj yapıldıktan sonra bol su ile durulanır. Mutlaka sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa kullanılması zorunludur.



İnci tozu sabunu ayrıca banyo sabunu olarak da kullanılır. Saç bakımı da inci tozu sabunu ile yapılır.



Saç ıslatılır ve ıslatılan saça inci tozu sabunu sürülerek köpürtülmesi sağlanır. Saç derisine masaj yapılarak saç yıkanır ve ardından bol su ile durulanır. İhtiyaca göre bu sabunlama işlemi birden çok tekrarlanabilir fakat banyodan çıkmadan saçın ve saç derisinin tamamen sabun kalıntısından arındırıldığına özen gösterilmelidir.



Doğal İnci Tozu Sabununun Cilde Faydaları



Doğal inci tozu sabununun özellikle cilt üzerinde çok büyük olumlu etkisi vardır. İnci tozu sabununun cilde faydaları aşağıdadır:



Cildin gençleşmesine katkı sağlayan inci tozu sabununun bu faydasından istifade edebilmek için düzenli kullanımı gerekmektedir.



Akne ve sivilce sorunu yaşayanların da bu sorununu inci tozu sabunu ile çözmeleri mümkündür. İnci tozu sabununun düzenli kullanımı akne ve sivilceleri ortadan kaldırmaktadır. Düzenli inci tozu sabunu kullanımı akne oluşumunu da önlemektedir.



Cilt üzerindeki olumlu etkisi sebebiyle inci tozu sabunu banyoda da kullanılır.



İnci tozu sabunu hücre yenilemesini sağladığından kırışıklıkların da önüne geçmektedir.



İnci tozu sabunu ayrıca cildin elastikiyetini artırmaktadır.



İnci tozu sabunu cildin parlak bir görünüme kavuşmasını da sağlamaktadır.



Ayrıca inci tozu sabunu çilleri de azaltmaya yardımcı olmaktadır.