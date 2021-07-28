İnci Taşı Nedir Ve Ne İşe Yarar? İnci Taşı Nasıl Anlaşılır Ve Kullanılır? İnci Taşı Faydaları Ve Özellikleri

İnci taşı doğada en nadir bulunan taşlardan biridir. Deniz hayvanlarının içerisinde yer alan değerli taşlar gurubunda yer alır ve insanlık tarihinde kullanılan eski taşlardan biridir.

İnci Taşı Nedir?

İnci taşı, deniz hayvanları olarak bilinen midyelerin, içlerinde geliştirip barındırdıkları %90'ı karbonat ve kalsiyumdan olan değerli taşlardan biridir. Yuvarlak yapıda olan inci taşlarının rengi beyaz tondadır. Nadir de olsa pembe ve uçuk siyah renklerde olabilir.

İnci Taşı Ne İşe Yarar?

İnci taşı kalsiyum açısından zengindir. Kullanımı vücut içerisindeki kalsiyum miktarının artmasını sağlar.

İnci taşının diğer bir özelliği şans taşı olarak bilinmesidir. Şans taşı olarak bilinmesinden dolayı, talihi arttırdığına inanılır.

Pozitif enerjiyi çekme, negatif enerjiyi def etme özelliklerine sahiptir.

Kişinin olumsuz duygulardan arınmasına destek verir.

Kişide özgüveni artırır. Cesaret veren taş olarak bilinir.

Yücelik ve güç verici özelliklere sahip bir taş türüdür.

İnci Taşı Nerelerde Bulunur?

İnci taşları, okyanus ve denizde yaşayan ve yumuşakça olarak bilinen canlılarda bulunan nadir bir taştır. Bu canlılar midye ve istiridye olarak bilinirler. Midye ve istiridye canlıları ılıman sularda yaşadıklarından, ılıman iklimin olduğu alanlarda sıkça bulunurlar. İnciler, bu canlıların içlerinde doğal bir süreçle oluşur.

İnci Taşı Nasıl Anlaşılır?

İnci taşı, sahtesi üretilebilecek taşlardan biridir. Bundan dolayı gerçeğinin anlaşılabilmesi için farklı yöntemler denenebilir. İnci taşının gerçek olduğunu öğrenmenin en yaygın yolu ateş altında tutmaktır. Maşa ile inciyi ateş üzerine koyduğunuzda, gerçek inciyse herhangi bir zarar görmesi söz konusu olmayacaktır. Gerçek inciler net şekillerde olmazlar.

İnci Taşı Nasıl Kullanılır?

İnci taşı saf olarak kullanılabildikleri gibi gümüşle birlikte de kullanılabilirler. İnci taşı doğal kullanım öncesinde mutlaka temizlenmelidir.

İnci Taşı Faydaları Nelerdir?

Deri hastalıklarının iyileşmesinde yardımcıdır.

Kişiye huzur vermenin yanı sıra güç hissi uyandırır.

Depresyon benzeri ruhsal hastalıkların yatışmasına destek görevi görür.

Duygusallığı hareketlendirici yapıya sahiptir.

Sanat zekasının harekete geçmesini sağlar. Birçok sanatçının inci taşını bu amaçla kullandığı ifade edilir.

İnci Taşı Özellikleri Nelerdir?

İnci taşı değerli taşlar gurubunda yer alır. İncinin değerinin artması midye ve istiridyenin yaşıyla doğru orantılıdır. Daha büyük yaşa sahip olan bu canlıların incileri de daha büyük ve değerli olur.

En çok beyaz, krem ve pembe renklerdedir.

En değerlisi en az bulunan siyah renkli incidir. Siyah ve parlak inciler çok fazla değerli olduğundan taklitleri çok sayıda yapılabilir. Buna dikkat etmek gerekir.

İnci Taşı Kolye Olarak Kullanılabilir Mi?

İnci taşı tüm renkleriyle en çok kolye alanında kullanılır ve tercih edilir. Kolye olarak tercih edilmesinin neden, incinin kolye şeklinde çok uygun olması olarak gösterilebilir.

İnci Taşı Tespih ve Yüzük Olarak Kullanılabilir Mi?

İnci taşı hem yüzük hem tespih olarak kullanılabilen taşlardandır. Bu alanlarında dışında küpe olarak kullanıldığı söylenebilir.

İnci Taşı Temizliği ve Bakımı

İnci taşının temizliği diğer taşlarda olduğu gibi çok zor değildir. İncinin temizliği için nemli bir bez yeterlidir. İnci alkol içerikli parfüm ve kolonya gibi ürünlerle temizlenmemelidir. Bu incinin pozitif enerjisini kaybetmesine neden olabilir. İnci taşının mümkün olduğunca kapalı ortamlardan uzak tutulması gereklidir.