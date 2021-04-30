İnci Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? İnci Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Dünyada en fazla bilinen ve en çok tercih edilen 15 çiçek içerisinde inci çiçeği yer almaktadır. Bu çiçek; mayıs ayında açar. Halk dilinde müge çiçeği şeklinde isimlendirilen inci çiçeği; yaprakları arasından ince çan olarak ortaya çıkan çiçekleriyle oldukça güzel bir görünüme sahiptir.

İnci Çiçeği Nedir?

İnci çiçeği; kuzey yarım kürede bulunan ve ılıman iklimi yer alan tüm ülkelerde yaygın biçimde yetişmektedir. Güzel kokusuyla bilinen inci çiçeğinin, faydaları ve özellikleri çok fazladır.

İnci Çiçeği Bakımı Nasıldır?

İnci çiçeği; güneşi çok sevmeyen bir çiçektir. Doğrudan güneş almayan yerlerde yetiştirilmelidir. Bununla beraber çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda yaşamadığından ortam sıcaklığının normla düzeyde olması gerekmektedir. İnci çiçeğinin; saksı değişimi düzenli olarak iki yılda bir yapılması, çiçeğin çok sağlıklı ve güzel görünmesine yardımcı olur.

Yaz mevsiminde sulama daha fazla yapılmalıdır. Suyun, toprağın her yerine ulaşması gerekir. Bununla beraber çiçeğin her kökünde suyun ulaşması adına özenli ve yavaş bir şekilde sulamak gerekir. Güneşi sevmese bile inci çiçeği, oldukça hassas ve güzel bir bitki türüdür. Kış mevsiminde, çeşme suyunun verilmesi, çiçeğe zarar verebilir. Bununla birlikte suyun mutlaka oda sıcaklığında olması gerekmektedir.

İnci Çiçeği Nasıl Ekilir?

İnci çiçeğini tohumla veya çoğaltma metoduyla ekilebilir. Bitkinin kök kısmından yapılacak olan ayırma işlemiyle beraber inci çiçeği basit bir şekilde çoğaltılabilir. Kökten çoğaltılmış olan inci çiçeği, ana bitkiden farksız olarak çiçeklenmeyi ve gelişimini benzer olarak sürdürür. Saksıdan çıkarılan ana çiçeğin istenen kökleri nazik bir biçimde ayrıldıktan hemen sonra, kökler uygun büyüklükteki saksı içerisine yerleştirilir. Daha sonra bakımı yapılarak, eşsiz güzellikte çiçekler elde edilir.

İnci Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

İnci çiçeği çoğaltmak isteniyorsa; en ideal aylar ilkbahar aylarıdır. Genel olarak başka bitkilerde kullanılan kökten ayırma metodu, inci çiçeği adına da rahatça kullanılacak bir metottur. Kökten ayırma metodunda bitkinin gövdesinden kökleriyle parçayı ayırıp, yeni saksıya ekilmesi durumunda çiçek çoğaltılacaktır.

İnci Çiçeği Nasıl Sulanır?

İnci çiçeğinin sulaması oldukça önemlidir. Sulamanın düzenli olarak yapılması gerekir. Çiçek sulanırken, genel olarak aynı ölçü ve günde sulanmalıdır. Çiçeğin boyutunda oluşan büyüme sonrasında ölçü değiştirilmelidir.

Evde İnci Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Evet yapılabilir.

İnci Çiçeği Anlamı

İnci çiçeğinin anlamı; zariflik ve zarafet olarak belirtilmiştir.

İnci Çiçeği Latincesi

İnci çiçeği Latincesi; Convallaria majalis L.'dir.

İnci Çiçeği Özellikleri

İnci çiçeğinin özellikleri;

- Ufak beyaz çiçekli ve hoş kokusu olan bir çiçek türüdür.

- Çiçeklerinden çıkarılmış olan esans, parfüm yapımı için kullanılmaktadır.

- Yaklaşık olarak 15 ile 30 santimetre boyunda olan inci çiçeğinin ufak kırmızı yemişleri bulunur ve zehirlidir.

- Beyaz çiçekleri salkım şeklinde büyüt.

- Bitkinin çiçek kısmı; rizom, kök, yaprak ve sap, yapışkan bitki sıvısı, glikozit ve uçucu yağ içerir.

İnci Çiçeği Faydaları

İnci çiçeğinin yararları;

- İdrar söktüren özelliğe sahiptir.

- İnci çiçeği, kalp çarpıntılarını kesmektedir.

- İnci çiçeğinin kan akışını ve kan basıncını düzenleyen etkisi bulunur.

- Hazma yarar sağlayan inci çiçeği, müshil etkisiyle de bilinir.

İnci çiçeğinin faydalarından yararlanmak adına inci çiçeğini çay olarak kullanmak gerekir. İnci çiçeğinin çiçek açtığı ilkbahar aylarında yaprak ve çiçekleri toplanarak havalı ve gölge bir yerde kurutulması gerekir. 2 tatlı kaşığı kuru yaprak ve çiçek karışımının üzerine bir bardak kaynar su dökülerek 10 ile 15 dakika süreyle demlenen çay, günde iki kez bir bardak içilmelidir. Bunun dışında inci çiçeğinin doktor kontrolünde tüketilmesi önemlidir. Aksi halde çiçeğin, sağlık adına faydaları dışında zararlarının olabileceği unutulmamalıdır.

İnci Çiçeği Hikayesi

İnci çiçeğinin hikayesi, çok geçmişe dayanmaktadır. Cennetten kovulan Havva'nın gözyaşlarının sonrasında ortaya çıkan bir çiçek türüdür. Gözyaşlarının süzülüp, toprağa dökülmesiyle ortaya çıktığına inanılmaktadır. Ancak bunun adına net bir kanı olmasa bile var oluşunun sebebi bu şekilde tanımlanmıştır. İsmini inci görünüşünden alan ve oldukça şık, hoş bir görüntüye sahip olan inci çiçeği, her ortamda yetişmez. Görünümüne bakılarak, bunun net bir şekilde ifade edildiğini söylemek mümkündür. Mezarlıklarda yetişen bir çiçek olsa da aslında bakımının çok değerli ve titizlikle yapılması gereken bir çiçek türüdür. İnci çiçeğinin narin görünümünü bu şekilde tanımlamak kesin olacaktır.