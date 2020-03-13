“İnce Memed” 4 Mevsim Tiyatro Salonu’nda Seyirci Karşısına Çıkıyor!

Yaşar Kemal’in eşsiz kaleminden “İnce Memed” bu sefer tiyatro sahnesinde karşımıza çıkıyor ve bize muhteşem duygular yaşatıyor. Hemen buraya tıklayıp yakala.co’dan biletinizi alabilir, keyifli bir akşam geçirebilirsiniz.

Genç cumhuriyetin ilk yıllarına, 1925 Adana Çukurova'sından bakmamızı sağlayan Yaşar Kemal, bu eserinde cumhuriyetin hala göreceli olarak çözemediği toprak reformunu ve feodalist anlayışı sorguluyor. Üretenin, tüketen olmadığını ve baskı-zulüm araçlarının egemen feodalizmin içerisinde yoksul halka nasıl bir kırbaç misali indiğini en yalın ve en çıplak dille anlatan bu eser, izleyenlerine unutulmaz anlar yaşatıyor. 18 Nisan Cumartesi Günü, Ankara 4 Mevsim Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek oyunu izlemek için hemen buraya tıklayıp biletinizi yakala.co’da size özel sunulan indirimlerle ayırtın.

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Edebiyatımızın mihenk taşlarından biri olan Yaşar Kemal’in ölümsüz eseri İnce Memed’i tiyatro sahnesinde izlemenin keyfine varın, sanatla iç içe bir akşam geçirin. Siz ve sevdikleriniz için indirimli biletler almak için buraya tıklamanız yeterli.

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