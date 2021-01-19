İnanılmaz Hafif: İki Malzemeli Pankek

İki malzemeli pankek tarifi

Malzemeler:

2 büyük yumurta

1 orta boy muz

Hazırlanışı:

Yumurtaları ve muzu bir karıştırıcıya alın ve pürüzsüz hale gelene kadar çırpın.

Yapışmaz bir tavayı ocağa alın ve zeytinyağı ile çok az yağlayın, tavayı orta ateşte ısıtın.

Bir kepçe yardımı ile hamurdan alın ve tavaya yuvarlak parçalar şeklinde dökün.

Yüzeyde kabarcıklar oluşana ve kenarları kuru görünene kadar 2-4 dakika pişirin ve spatula ile çevirin. Pankeklerin arka tarafını da 1-2 dakika pişirin ve tabağa alın.

Bu hafif pankekleri akçaağaç şurubu, bal, tarçın, meyve ya da peynir ile tüketebilirsiniz.

İpucu: Yapışmaz tavayı hafifçe yağlamak için, bir parça havlu kağıdı alın ve birkaç damla yağ damlatın. Ardından havlu kağıdı tavanın yüzeyine sürün.