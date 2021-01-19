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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>İnanılmaz Hafif: İki Malzemeli Pankek
Beslenme Önerileri
MAHMURE ÖZEL

İnanılmaz Hafif: İki Malzemeli Pankek

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İnanılmaz Hafif: İki Malzemeli Pankek
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"Kim demiş sağlıklı beslenirken pankek yenmez diye? Eğer doğru malzemelerle hazırlanırsa, diyetteyken dahi her lezzeti beslenmenize ekleyebilirsiniz. İşte tatlı istediğinizi yok edecek, sizi tok tutacak iki malzemeli pankek tarifi..."

İki malzemeli pankek tarifi

Malzemeler:

2 büyük yumurta

1 orta boy muz

Hazırlanışı:

Yumurtaları ve muzu bir karıştırıcıya alın ve pürüzsüz hale gelene kadar çırpın.

Yapışmaz bir tavayı ocağa alın ve zeytinyağı ile çok az yağlayın, tavayı orta ateşte ısıtın.

Bir kepçe yardımı ile hamurdan alın ve tavaya yuvarlak parçalar şeklinde dökün.

Yüzeyde kabarcıklar oluşana ve kenarları kuru görünene kadar 2-4 dakika pişirin ve spatula ile çevirin. Pankeklerin arka tarafını da 1-2 dakika pişirin ve tabağa alın.

Bu hafif pankekleri akçaağaç şurubu, bal, tarçın, meyve ya da peynir ile tüketebilirsiniz.

İpucu: Yapışmaz tavayı hafifçe yağlamak için, bir parça havlu kağıdı alın ve birkaç damla yağ damlatın. Ardından havlu kağıdı tavanın yüzeyine sürün.

Sağlıklı ve Doğal Güzellik İçin Gerekli BesinlerHepimiz sağlıklı ve doğal bir güzelliğe sahip olmak isteriz. Cilt bakımları buna büyük destek olsa da cildimizi temel olarak besinlerle içeriden desteklemeliyiz. Sağlıklı ve pürüzsüz cilt için beslenmemize mutlaka dahil etmemiz gereken besinlere beraber bakalım...(Sponsorlu İçerik)
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