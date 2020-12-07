İMS (Kuru İğne Tedavisi) İle Tedavi Edilen Hastalıklar

• Miyofasyal tetik noktalarını gevşetilmesi

• Normal kas tonlarını, kas uzunluğunu, koordinasyonu, işlevi ve gücü geri kazandırma

İMS tedavisinde, yerel bir seğirme cevabı olarak da bilinen istemsiz bir omurilik refleksi üretmek için bir filament şeklinde çok ince iğnelerin bir tetiknoktaya, ya da kısalmış, spazm oluşmuş kaslara yerleştirilmesini ve tekrar tekrar manipülasyonunu içerir. Bu, aşırı aktif (sıkı) kaslar için kısalmış kas lifi bantlarının serbestleşmesi, uzaması veya aktivitesi zayıf kasların aktivasyonu nedeniyle kalıcı kas gevşemesi, uzaması ve güçlenmesi ile sonuçlanır. Kısalmış, düğümleşmiş noktalarının devre dışı kalması semptomların derhal giderilmesini sağlayabilir.

İMS ve akupunktur farkları

İMS tedavisi, ağrının giderilmesi için endorfinleri ve serum kortizolünü serbest bırakmak için cilt altına kuru, katı bir filament iğnenin sokulması ve manipüle edilmesi anlamında akupunktura benzer. Ancak İMS tedavisi akupunkturdan tamamen farklıdır. İMS, batı tıbbı yöntemidir.Tedavi kas-iskelet sistemi ve sinir sisteminin modern bilimsel çalışmalarına dayanmasıdır. Akupunktur geleneksel Çin tıbbına (TCM) dayanmaktadır. Ağrıyı ve iltihabı hafifletmek için meridyen denilen yollardaki Qi (enerji) akışını etkileyerek vücutta denge oluşturur.

İMS (KURU İĞNE TEDAVİSİ) İLE TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR

İMS (kuru iğne tedavisi), aşağıdakileri içeren çeşitli durumları tedavi etmek için başarıyla kullanılmaktadır;

• Baş ve boyun ağrısı, omurga ve baş ağrısı, migren, dejeneratif eklem hastalığı, dejeneratif disk hastalığı ve osteoartrit

• Otolojik (kulak) ve oftalmolojik (göz) ağrı, kulak çınlaması ve göz yorgunluğu dahil

• Diş (diş) gıcırdatma, temporomandibular (çene eklemi) eklem (TMJ) disfonksiyonu,

• Omuz ağrıları, rotator manşet kas yırtığı, bursit, adezif kapsülit (donuk omuz), tendinit ve sıkışma sendromu

• Dirsek ağrıları, lateral epikondilit (tenisçi dirseği) ve medial epikondilit (golfçü dirseği)

• El ve el bileği ağrısı, De Quervain sendromu, karpal tünel sendromu, dejeneratif eklem hastalığı ve osteoartrit dahil

• Bel ve kalça ağrısı, lomber dejeneratif disk hastalığı, osteoartritik değişiklikler ve fıtıklaşmış disk hastalığı dahil

• Diz ağrısı, dejeneratif eklem hastalığı ve osteoartrit dahil

• Kaval kemiği çevresi ağrıları, ayak bileği ve ayak ağrıları, shin splintler, metatarsalji ve morton nöroması dahil

• Plantar fasiit (topukaltı ağrısı), topuk dikeni ağrısı

• Akut ve kronik tendinitler

• Atletik ve sporla ilgili aşırı kullanım yaralanmaları

• Ameliyat sonrası ağrı

• Travma sonrası yaralanmalar, motorlu taşıt kazaları veişle ilgili yaralanmalar sonucu olan ağrı ve fonksiyon bozuklukları

• Diğer kronik ağrılar, miyofasyal ağrı ve miyofasyal ağrı sendromları, fibromiyalji sendromları