Diş implantı nedir?

İmplant uygulamaları ile eksik dişlerinizden tamamlanmasının önemine girmeden önce, ilk olarak en yaygın soruyu ele alalım: Diş implantı tam olarak nedir? Diş implantı, hasarlı veya eksik doğal dişleri cerrahi olarak değiştirirken kullanılan küçük ama son derece güçlü bir titanyum alaşımlı vidadır.

İmplant uygulamaları neden önemli?

Görünüş

Bir veya iki diş eksikliğinden dolayı mükemmel gülümsemenizi kaybetmek, depresyona ve güven kaybına neden olabilir. Bu da işinizi ve kişisel yaşamınızı etkileyebilir. Diş implantlarının genellikle hastanın moralini ve genel güvenini artırmada etkili olduğu bilinmektedir. Hastanın tedavi sonrası yapılan diş ile doğal diş arasında dışarıdan gözle görülür bir fark olmadığı için aslında fiziksel görünümü olumlu yönde etkilemektedir.

Ağız sağlığı

Bir diş eksilir eksilmez tüm diş yapınızdaki denge bozulmaya başlar. Oluşan boşluk, çiğnemenin bir sonucu olarak kalan dişlerin (özellikle boşluğa en yakın olanların) eğilmesine ve kaymasına neden olur.

Özellikle dişlerin çarpık yapısı hastanın çiğneme kabiliyetini etkilerse, daha fazla ağız problemine yol açabilir. Yıllar içinde birden fazla sayıda diş kaybedilmesi ile de çene kemiğinde kayıplar başlar.

Konfor

Tüm dişleriniz sağlamsa, diş eksikliği olan bir bölgeye ekmeğin veya yiyeceğin sert kısmının batmasının nasıl bir acı oluşturduğu hakkında bir fikriniz yoktur. Bunun kötü bir his olduğunu ve hemen hemen her yemek yiyişte en az bir defa bu acının hissedildiğini söyleyebiliriz.

İnsanlar yemek yerken oluşan bu acıdan kaçınmak için en sevdiği yiyeceklerden bile vazgeçtiğini söylüyor. Bir bakıma yiyecekleri düzgün bir şekilde çiğneme yeteneğinizi kaybetmek, potansiyel olarak hayatınızın bir kısmından zevk almanızı engelleyebilir. Bunun hemen hemen her öğünde meydana geldiğini söyleyebiliriz.

Bu yüzden hastaların sürekli ağrı ve rahatsızlıktan kurtulmak için etten ve daha önce sevilen diğer yiyecek kaynaklarından vazgeçtiğini görmek nadir değildir. Bir bakıma, yiyecekleri düzgün bir şekilde çiğneme yeteneğinizi kaybetmek, potansiyel olarak hayatınızın çok büyük bir kısmından zevk almanızı engelleyebilir. Bu nedenle eksik dişlerin en hızlı şekilde yapılabiliyorsa implant veya diğer tedavi yöntemleri ile tamamlanması gereklidir.