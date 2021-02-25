İmparator Mantarı Nedir, Nerede Yetişir Ve Yenir Mi? Sezar Yumurta Mantarı Faydaları, Yetiştiriciliği Ve Özellikleri

İmparator mantarı Amanitaceae familyasından gelen bir mantar türüdür. Latince adı Amanita Caesarea olan bu mantar yenilebilen bir mantar grubu arasında yer almaktadır.



İmparator Mantarı Nedir?



İmparator mantarı diğer adı ile gelincik mantarıdır. Yenilebilen bir mantar türü olan imparator mantarı Roma imparatorlarının favori mantarı olduğu için caesarea yani Sezar mantarı olarak da isimlendirilmiştir. Bu isim Roma imparatoru Sezar'dan gelmektedir. Şile ve Kandıra yöresinde halk arasında bilinen ismi ile gelincik mantarı veya gelin mantarı isimleri ile bilinmektedir.



İsmine gelincik mantarı verilmesinin sebebi beyaz bir kabuğun içinde gelini andırmasıdır. Göksu Vadisi yöresinde ise Sarı Göbek ismi ile bilinmektedir. Oldukça lezzetli olan imparator mantarı turuncu şapkalı ve beyaz sporlu mantardır. Tadı oldukça keskin ve lezzetlidir.



İmparator Mantarı Nerede Yetişir?



İmparator mantarı ülkemizde yetiştirilen bir mantar türüdür. Ülkemizde Şile ve Kandıra bölgelerinde yetiştirilmektedir. Genellikle bu mantar türü kestane, meşe, ıhlamur ve az da olsa çam romanlarında ağaçların diplerinde yetişmektedir.



İmparator mantarının anavatanı Avrupa'nın güney bölgeleridir. Avrupa'da yetişen imparator mantarı ülkemizde de yetiştirilmektedir. Bu nedenle ülkemizde sıklıkla tüketilmektedir. Zehirsiz mantarlardan olan imparator mantarı ilkbahar, yaz ve özellikle eylül ve ekim mevsimlerinde toplanmaktadır.



İmparator Mantarı Nerede Bulunur?



Görünümü ile dikkat çeken imparator mantarı protein ve kalori değeri düşük ve su oranı yüksek besleyici bir mantar türüdür. Özellikle kilo vermek isteyen kişiler için çok önemli bir besindir. Ülkemizde de iyi bilinen ve sıklıkla tüketilen bir mantar türüdür.



Anavatanı Avrupa olan imparator mantarı ülkemizde bolca yetişen bir mantardır. Dünya genelinde geniş yapraklı ağaçlar ile kaplı ormanlarda bulunmaktadır. Genellikle meşe, kestane ve ıhlamur ağaçlarının diplerinde görülmektedir. Bazı durumlarda çam ormanlarında, ağaç diplerinde de görülebilir.



İmparator mantarı ülkemizde Şile'den itibaren Batı Karadeniz boyunca ve sahile yakın yerlerde sık sık karşılaşılmaktadır. Göksu Vadisi, Şile ve Kandıra en çok görüldüğü yerler olmak ile birlikte İstanbul ilinde de sıklıkla görülmektedir. Ayrıca Bolu ve çevresinde bolca yetiştirilmektedir.



İmparator Mantarı Yenir mi? Zehirli mi?



İmparator mantarı mantar türlerinden birisidir. Bazı mantarlar zehirli olabilmekte iken bazıları sağlık açısından çok faydalıdır. İmparator mantarı da sağlıklı mantar türlerindendir. Bu nedenle zehirli bir tür değildir ve tüketilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. Fakat imparator mantarının da türleri bulunmaktadır. İçlerinde zehirli türleri de bulunan bu mantarlar toplanırken dikkat edilmesi gerekir.



İmparator Mantarı Faydaları



İmparator mantarı içerdiği vitaminler yönünden oldukça sağlıklıdır. İmparator mantarının faydaları şunlardır:



- A, C ve D vitamini yönünden zengin olan imparator mantarının kalorisi düşük ve su oranı yüksektir.

- Kuzu Göbeği Mantarı, Borazan Mantarı ve İstiridye Mantarı gibi imparator mantarı da protein deposudur.

- Bağışıklık sistemini güçlendiren imparator mantarı mide ve bağırsakların düzenli çalışmasına da yardımcı olur.



İmparator Mantarı Nasıl yetiştirilir? İmparator Mantarı Yetiştiriciliği



İmparator mantarının hasat mevsimi eylül ayıdır. Kasım ayının sonuna kadar hasat edilir ve ilkbahar yağmurları sonrasında gelişmeye başlar. Yaz ayında ise olgunluk sürecine girmektedir. Yaz aylarında toplanan mantarlar eylül ayının sonuna doğru biter.



İmparator mantarı kökünden çıkarılarak toplanır. Koparıldıktan sonra ise hemen sapından ayrılır ve kalıntılarından ayrılır. Kolay temizlenen imparator mantarının tozlu kısımlarının iyi temizlenmesinden sonra sıcak olmayan tuzlu veya sirkeli suda bekletilebilir.



İmparator Mantarı Özellikleri



İmparator mantarının en belirgin özelliği keskin bir tadının olmasıdır. Turuncu şapkası olan bu mantar türü 5 ve 15 santimetre aralığında huni biçiminde şapkaya sahiptir. Kırmızı tonlarda olan rengi ise onun kolayca tanınmasını sağlamaktadır.



Yetişkin konuma gelmemiş olan imparator mantarı beyaz bir kesenin içinde yumurtaya benzeyen bir şekilde yer alır. Bu mantarlar toplandıktan sonra da büyümeye devam edebilirler.