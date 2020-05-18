İlk Sanal Gelinlik Moda Haftasında Öne Çıkan Detaylar

Gelinliklerde Cep Modası

Günlük hayatımızda kurtarıcı olan cepleri bu sefer gelinliklerde görüyoruz. Gelinler bu sayede özel günlerinde en çok ihtiyacı olan eşyalarını saklamak için bir yere sahipler. Bu eşyalardan biri rujlar olabilir.

Dantel Ayrıntıda Gizli

Gelinliklerin olmazsa olmazı danteller, düşük sırt modellerinin sırt bölümünde ortaya çıkıyor. Özellikle sade modellerin sırt dekoltelerindeki dantel detayı, stilinize masum bir dokunuş yaparken, nostalji rüzgarlarının da esmesini sağlıyor.

Gelinliklerde Çiçek Açıyor

Kadınların en özel gününde elinde bir çiçek eşlik eder. Bugünlerde her yer çiçek açmışken gelinlikler de çiçeklerden nasibini alıyor. Şıklığınıza şıklık katan çiçekleri gelinliklerde de sıklıkla görebileceğimize benziyor.

Bu Sezonda Kısa Gelinlikleri Göreceğiz

Düğününüzde kabarık, uzun bir gelinlik giymek istemeyenlere resepsiyon elbisesi gibi son yılların modası kısa gelinlikler öne çıkıyor. Üzerindeki detayları ile hem şıklığı hem de rahatlığı birlikte yaşayabilirsiniz.

Kabarık Gelinlik Sevmeyenler Burada mı?

Kabarık etekli gelinlikleri sevmiyor ve daha minimalist detayları seviyorsanız sizi şöyle alalım. Tam size göre bir gelinlik modeli geliyor. Uzun, kabarık olmayan, vücudunuzu saran bir gelinlik sizi peri kızı gibi hissettirirken dantel detayları ise adeta bir romantizm havası estiriyor.