İlk Görüşte Aşık Olunur mu?

Birlikte bir hayat geçirme arzusuyla ‘bir olma’ arayışındayken, aşkın şehvetle karıştırılması olası bir durum gibi görünebilir. İlk görüşte birbirlerine aşık olduklarını iddia eden çiftler, ilişkilerine diğer çiftlerden daha tutkulu bir başlangıç ​​yaptıklarını söylüyor. Ancak ilk bakışta aşık olanların yanılsama olasılıkları, diğerlerine göre daha yüksek olabilir.

İlişki uzmanları, ilk görüşte aşkın fiziksel çekimin neden olduğu şehvet duygusundan ibaret olduğunu vurgulasa da insanlar ilk görüşte aşkın mümkün olduğuna inanıyorsa, bu onu gerçek kılmaz mı?



Erkekler ilk görüşte aşka kadınlardan daha çok inanıyor



Yapılan bir ankete göre, kadınların yüzde 61'i, erkeklerin de yüzde 72'si ilk görüşte aşka inanıyor. Erkekler sadece kadınlardan daha hızlı aşık olmakla kalmaz, aynı zamanda duygularını kadınlardan daha hızlı ifade ederler.

Ancak araştırmalar, 18-29 yaş aralığındaki Y kuşağı kadınlarının yüzde 90'ının ilk görüşte aşka inandığını gösteriyor. 30-39 yaş arasındaki kadınlar içinse durum biraz farklı. Yaşla birlikte deneyim ve başarılı bir ilişkiye karşı değişen bakış açısı, aşkın sonsuza dek süren bir peri masalı olabileceğine inanmayı zorlaştırıyor. Bunun yanında aşkın sevgiye dönüşmesi, olgun kadınlar için güvenli bir ilişkinin başlayabileceğinin göstergesi olabilir.

Birçok insan bir gün ilk görüşte aşk yaşayacağını düşünüyor



Aşk söz konusu olduğunda, elbette en önemli şey inanç ve umuttur. İnsanlar ilk görüşte aşka inanırlar ve bir gün yaşayacaklarını umarlar. İster fiziksel ve duygusal bir bağlantı kurmaya yönelik doğuştan gelen bir ihtiyaç olsun, ister filmlerde ve kitaplardaki gibi masalımsı olsun, hayatımızda aşka yer verme fikri bile çoğumuza ilham verir. Aşk, uzun süreli ya da ilk görüşte olabilir, önemli olan en iyi şekilde paylaşılması ve ne kadar uzun soluklu devam edebildiğidir.