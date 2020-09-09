İlişkinizde Karışık Mesajlar mı Alıyorsunuz? İşte Yapılması Gerekenler...

Karışık mesajlarda, kelimeler ve eylemler arasında bir tutarsızlık vardır. Kişinin söylediği ve yaptığı arasındaki tutarsızlık bizi çıldırtabilir; kendimizi belirsiz ve sinirli hissetmemize neden olur. Neye inanacağımızı ya da güvenip güvenemeyeceğimizi bilemeyiz. Bu belirsizlik, romantik bir ilişki şöyle dursun, hiçbir ilişki için iyi bir temel oluşturmaz. Karışık mesajlar alıyorsanız, bununla nasıl başa çıkacağınızı anlatıyoruz.

Kelimeler ve eylemler arasındaki tutarsızlıklara dikkat edin

İlk başta, ilişkimizin nereye gideceği konusunda umutlu olmak isteyebiliriz, bu yüzden sadece duymak istediklerimize odaklanırız. Ancak bazı uyumsuzluklar varsa o zaman bir şeyler doğru gelmeyecektir. Bu tedirginliği fark edersek, partnerimizin eylemlerine dikkat etmeye başlamalıyız. Mutlu olmak için bazı şeyleri göz ardı edebileceğinizi düşünüyorsanız, uzun vadede buna ne kadar tahammül edebileceğinizi de düşünmeyi ihmal etmeyin.

Biraz zaman tanıyın

Karışık mesajları belirlediğimiz anda hemen eyleme geçmemek önemlidir. Belki arayacağını söylemesine rağmen aramamasının iyi bir nedeni vardır. Belki akşam yemeğine ne zaman davet edeceğini bulması için zamana ihtiyacı vardır. Gerçekten karışık mesajlar gönderip göndermediklerini belirlemek için söylediklerinde ve yaptıklarında ne kadar tutarlı olduklarına dikkat etmeye devam edin.

Bir kalıp olup olmadığına bakın

Dikkatinizi verdikçe, karşınızdaki kişinin bir şeyi söyleme ve sonra farklı bir şey yapma veya daha önce söyledikleriyle çelişen bir şey söyleme alışkanlığı olup olmadığını göreceksiniz. Partneriniz düzenli olarak bu tür davranışlarda bulunuyorsa bunu ciddiye alın.

Kişiyle karışık mesajları hakkında konuşun

Çoğumuz yüzleşmekten çekiniyor olsak da bu sorunu çözmenin tek yolu konuşmaktır. Aşağıdaki tavsiyelere uyarak karşınızdaki kişi savunmaya geçmeden endişelerinizi dile getirebilirsiniz:

Sorun, suçlamayın

Amacınız bir tartışma çıkarmak değil, aldığınız karışık mesajlar hakkında konuşmak olmalı. Fark ettiğiniz birkaç örneği paylaşarak konuya başlayabilir, tutarsızlıkları anlamasına yardımcı olabilirsiniz. "Benim hakkımda gerçekte ne hissettiğin konusunda kafan karıştı" gibi basit bir cümle ile kendinizi ifade edebilirsiniz.

Bu değişiklikleri yapmaya ne kadar istekli olduklarını sorun

İnsanları değiştiremezsiniz ancak sorunu anlayıp anlamadığını ve bundan sonra tutarlı davranma konusunda istekli olup olmadığını sorabilirsiniz. Belki de siz söyleyene kadar davranışlarının farkında bile değildir. Belki siz söyledikten sonra düzeltmek isteyecektir. Bir diğer seçenek ise kendini savunmaya başlaması ve durumu kabul etmemesidir. Bu yüzden kendinizi ifade edip edemediğinizi ve bundan sonrası için ne yapmak istediğini sorun.

Ne olacağını görün.

Partneriniz ile yüzleştikten sonra, ona bu değişiklikleri yapmaları için biraz zaman vermelisiniz. Eğer endişelerinizi ciddiye alırsa ve karışık mesajlar kaybolursa harika! Bu, ilişkinizi gerçekten önemsediği ve sözlerini yerine getirebildiği anlamına gelir. Ama bir şeyi söyleyip başka bir şey yapmaya devam ederlerse, muhtemelen ilişkiyi yeniden değerlendirmemiz gerekir.