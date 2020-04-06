İlişkilerimde nasıl biriyim? Bakalım beni ne kadar tanıyorsun?

Arkadaşlarımızla dertleşiyor, eğleniyor, sohbet ediyor, bazen akıl alıyor bazen akıl veriyoruz. Bu kadar paylaşım yaptığımız arkadaşlarımızı ne kadar iyi tanıyoruz? Peki onlar seni ne kadar tanıyor dersin?

Sizin için hazırladığımız eğlenceli testimize katıl ve cevaplarını belirle. Test sonunda oluşacak linki arkadaşlarınla paylaş ve senin yanıtlarınızı tahmin etmeye çalışsınlar.

Bakalım seni en iyi tanıyan arkadaşın kimmiş?