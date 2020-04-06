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GeriSosyal Medya İlişkilerimde nasıl biriyim? Bakalım beni ne kadar tanıyorsun?
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Haberler >Mahmure >Eğlence >Sosyal Medya>İlişkilerimde nasıl biriyim? Bakalım beni ne kadar tanıyorsun?
Sosyal Medya

İlişkilerimde nasıl biriyim? Bakalım beni ne kadar tanıyorsun?

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İlişkilerimde nasıl biriyim? Bakalım beni ne kadar tanıyorsun?
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"Arkadaşlarımız hayatımızın olmazsa olmazlarıdır... Peki onları ne kadar iyi tanıyoruz? Test etmeye hazır olun!"

Arkadaşlarımızla dertleşiyor, eğleniyor, sohbet ediyor, bazen akıl alıyor bazen akıl veriyoruz. Bu kadar paylaşım yaptığımız arkadaşlarımızı ne kadar iyi tanıyoruz? Peki onlar seni ne kadar tanıyor dersin?

Sizin için hazırladığımız eğlenceli testimize katıl ve cevaplarını belirle. Test sonunda oluşacak linki arkadaşlarınla paylaş ve senin yanıtlarınızı tahmin etmeye çalışsınlar.

Bakalım seni en iyi tanıyan arkadaşın kimmiş?

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