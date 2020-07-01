İlişkilere Zarar Veren 5 Kötü Davranış

Partnerinizi değiştirmeye çalışmak

Bir insanı ilk tanıdığımız hali ile severiz ancak zaman geçtikçe onu değiştirmeye, kendimize benzetmeye çalışırız. Peki ama neden? Partneriniz sizin istediğiniz gibi değişirse, ilk aşık olduğunuz insan olmaktan çıkmaz mı? 'Mükemmel insan' diye bir kavram yoktur. Bu yüzden partnerinizi iyi ve kötü yanları ile kabul etmeye çalışmalısınız.

Tabii ki bazı sivri şeyler törpülenmeli ve kişi hatalı davranışlarını düzeltebilmeli. Ancak partnerinizi olduğundan başka birine dönüştürmeye çalışmak ilişkinize zarardan başka bir şey vermeyecektir. Eğer karşınızdaki kişide hoşlanmadığınız yönler hoşlandıklarınızdan fazlaysa zaten sağlıklı bir ilişki içinde olamazsınız. Öncelikle onu olduğu gibi kabul edip edemeyeceğinize bir bakın. Edemiyorsanız beraber olmayın, ediyorsanız da değiştirmeye çalışmadan ilişkinize devam edin.

Aileyi çok fazla dinlemek

Lütfen bu maddeyi yanlış anlamayın. Aileler başımızın tacı ve fikirleri her zaman çok kıymetli. Ancak bir ilişki aile fertlerinin fikirlerine ve yorumlara göre yürütülemez. Evet, dilediğiniz insanın fikrini alabilirsiniz ama son söz her zaman size ait olsun. Öte yandan ilişkilere aileleri çok fazla dahil etmek karmaşadan başka bir şeye sebep olmayacaktır. Unutmayın, ilişkiler iki kişi yaşanır, aileler ile değil!

Topluluk içinde tartışmak

Herkesin içinde tartışmak, kavga etmek ilişkiniz için iyi olmayacağı gibi, çevrenizdeki insanları da rahatsız eder. Fikir ayrılıkları yaşasanız bile tartışmayı daha sonraya bırakın ve kalabalık içinde sükûnetinizi korumaya çalışın.

Sorunları 'halı altına' atmak

Partneriniz ile anlaşamadığınız konuları rafa kaldırmak yerine karşılıklı konuşarak çözmeyi deneyin. Sorunlardan kaçmak onları çözmez, aksine ileride yaşanacak basit problemlerin bile daha da büyümesine neden olur.

Affetmemek

Her ilişkide sorunlar olabilir, taraflar hatalar yapabilir. Eğer yaşananları aşıp ilişkinize devam etme kararı aldıysanız karşınızdakini de affetmeniz gerekir. İlişkiye devam ederken her fırsatta partnerinizin hatalarını yüzüne vurmak, onu affetmemek ikinizi de yıpratacak, mutsuz edecektir. Ya affedin ya da devam etmeyin!