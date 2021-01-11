İlişkilerde Mutluluk Nasıl Yakalanır?

Mutluluk için yüzlerce tanım yapılmıştır. Çift için mutluluk ise duygusal ihtiyaçların eksiksiz giderilmesinin kişide yarattığı doyum hali olarak tanımlanabilir. Vücutta melatonin, serotonin ve endorfin gibi hormonların salgılamasının, mutluluk üzerinde etkisi vardır. Bu hormonların artışı, tüm vücutta mutluluk olarak hissedilir. Tek başımıza mutlu olmak mümkündür, ancak yakın hissettiğimiz birisi olduğunda katlanarak artan bir duygudur. Genelde herkesi mutlu eden durumlar vardır. Beklenmedik bir yerden para gelmesi, açken güzel bir yemek yemek, yeni bir araba almak, bir sınavda başarılı olmak, çikolata yemek herkesi mutlu eden genel durumlardır. Maddi olmayan mutluluklar içerisinde ise sevdiğimiz bir şarkıyı dinlemek, bir çocuğun gülümsemesi, sarılmak, sevilmek, güneşli bir bahar gününe uyanmak, doyumlu bir cinsellik yaşamak sayılabilir. Esasen uzun süren, devamlılığı olan, gerçek ve içten olan şeyler kişiyi daha fazla mutlu hissettirir.

Bir ilişkide mutlu olmak için partnerlerin ne gibi özelliklere sahip olması önemli? İlişkide mutluluk nasıl yakalanır?

İlişkide mutlu olmak, çiftten çifte değişen bir durumdur. Şu bilinmeli ki sonsuz mutluluk yoktur. Partnerlerin kişilik özellikleri önemli olduğu kadar, aralarındaki bağ da önemlidir. İlişki canlı bir organizma gibi düşünülebilir. Yani; herhangi bir canlının nasıl ihtiyaçları varsa, ilişkilerin de devamlılığı için ihtiyaçları vardır.

Kişiler bu ihtiyaçları fark ederlerse ve bunun gereğini yaparlarsa ilişki sürekli ve mutlu bir hal alır.

Partnerlerin birbirlerinden beklentileri vardır. Ancak çoğu zaman beklentisi olan kişi, karşısındakinin de beklentilerini karşılamak durumunda olduğunu fark etmez. Birisinin sürekli verici, diğerinin sadece alıcı olduğu ilişkiler mutluluk getirmez. Mutluluğa giden yolda karşılıklı bir alışveriş olur. Ayrıca partnerlerin birbirinden beklentileri; ne kadar çok ve ne kadar gerçek dışı ise, ilişki zorlanır ve mutluluk uçup gider.

Genelde partnerlerin birbirinden beklentileri 13 madde ile özetlenebilir:

1. Açık ve dürüst olmak

2. Zaman ayırmak

3. Dinlemek

4. Anlamaya çalışmak

5. Hoşgörülü olmak

6. Romantik olmak

7. Cinselliğe özen göstermek

8. Sevgiyi ifade etmek

9. Eleştirel ve yargılayıcı olmamak

10. Yaptıklarının takdir edilmesi

11. Fikrinin alınması

12. Bilgi verilmesi

13. Saygı duyulması

Mutluluğu yakalamak için, sadece partnerlerin birbirlerinin beklentilerini karşılaması yeterli olmaz. Partnerlerin yakınlığı da önemlidir. Dokunmak, sarılmak, beraber hayal kurmak, sürprizler yapmak da önemlidir.