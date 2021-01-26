İlişkilerde Acele Etmemeniz Gereken 7 Şey

Hemen sevgili olmak

Birine aşıksanız, ona hemen çıkma teklif etmek zorunda değilsiniz. Gerçekten çıkmadan önce birbirinizi tanımanız daha iyi olabilir. Onunla güçlü bir arkadaşlık geliştirirseniz, çıkmaya başlamanız daha kolay olacaktır.

Seks

Bunu gerçekten isteyip istemediğinizden emin değilseniz seks yapmayın. Sonrasında pişmanlık duyacağınıza yapmamak daha iyidir. Partneriniz sizi gerçekten seviyorsa, sırf seks yapmaya hazır hissetmediğiniz için sizi terk etmeyecek, sabırlı ve anlayışlı olacaktır.

Seni seviyorum demek



Gerçek olduklarından tamamen emin olana kadar bu iki kelimeyi söylememelisiniz. Sevgilinize bunu hızlı değil gerçekten hissederek söylemek çok daha değerlidir. Bu yüzden doğruluğundan emin olana kadar "Seni seviyorum" demeyin.

Aynı eve çıkmak

Sevgilinizle beraber yaşamaya başlamak çok büyük bir adım. İlişkiniz başladıktan kısa bir süre sonra aynı eve taşınırsanız ve işler umduğunuz gibi gitmez, ayrılırsanız taraflardan birinin kendine yeniden düzen kurması gerekecektir. Beraber yaşama kararı almadan önce birbirinizi iyi tanımalı, hislerinizden emin olmalısınız. Unutmayın biriyle buluşup iyi vakit geçirmek ile aynı evde yaşamak asla aynı şey değildir!

Evlenmek

Evliliğe koşmak için hiçbir sebep yok! Birini seviyorsanız, parmağınızda yüzük olmadan da onu sevmeye devam edersiniz. Sadece 'evlenmiş' olmak için evlenmek bu durumun doğasına aykırı! İki taraf da kendini tamamen hazır hissettiğinde evlenin, baskılardan kurtulmak ya da bir an önce evli olmak için değil.

Partnerinizi aileniz ile tanıştırmak

Partnerinizi aileniz ile tanıştırmak, onunla bir gelecek düşündüğünüz anlamına gelir. Siz bu niyetle yapmasanız bile genelde ebeveynler durumu bu şekilde anlar. Bu yüzden sevgilinizi ailenizle tanıştırmadan önce gerçekten tanımalısınız.

Çocuk sahibi olmak

Evlenince çevreden "Çocuk ne zaman?" soruları gelmeye başlar. Çok sık duyacağınız bir diğer cümle ise "Biyolojik saatin işliyor!" olacaktır. Çevre baskısına yenilmeyin ve evlenir evlenmez çocuk yapmayın. Tabii hemen çocuk sahibi olmak istiyorsanız o zaman durum başka. Ama böyle bir düşünceniz yoksa birkaç yıl beklemek, evliliği tadını çıkarmak ve evliliğe alışmak en iyisi olacaktır. Sonuçta çocuk büyük bir sorumluluk ve oturmamış evliliklerde bazen ciddi sorunlara bile neden olabilir.