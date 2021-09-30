İlik suyu nasıl yapılır ve içilir? İlik suyu neye iyi gelir ve faydaları nelerdir

İlik suyu, başta gelişim çağındaki çocuklar olmak üzere herkesin bağışıklık sistemini güçlendiren oldukça yararlı bir besin kaynağıdır. İlik suyu kemik suyu olarak da bilinmektedir.

İlik Suyu Nasıl Yapılır?

Günümüzde genç ve zinde kalmak isteyen kişiler genellikle ilik suyu tüketebilirler. Sağlığa pek çok faydası olan ilik suyunun yapımı da oldukça kolaydır. Evde ilik suyu hazırlamak için eklem yerleri ile birlikte satın alınan ilikli kemikler yaklaşık bir saat kadar bol suda bekletilir. Böylece kemiklerde bulunan kanın çıkması sağlanır.

Sonrasında ise bekletilen su dökülür. Kemiklerin üzerini geçecek kadar 4 parmak su ve bir kaşık sirke ilave edilir. Tencere ocağa alınır. İlikli kemik suları kaynamaya başlayınca kısık ateşte kaynamaya devam ettirilir. İlikli su yaklaşık 8 saat kadar kaynatılmalıdır. Ancak bu süre içerisinde jel gibi bir kıvam elde edilir.

İlik Suyu Nasıl İçilir?

Evde hazırlanan ilikli su pek çok farklı şekilde tüketilebilir. Özellikle jel kıvamına getirilen ilik suları buzdolabında ve ya buzlukta saklanır. Buz kaplarına ilik suları doldurularak her yemeğe bir adet atılabilir. İlikli su hem yemekleri lezzetlendirir. hem de oldukça sağlıklıdır. Ayrıca ilikli sulardan birbirinden lezzetli çorbalar da yapılabilir. İlik suyu pişirildikten sonra üzerindeki beyaz kısım alınır. Altta kalan jel kısmı kullanılır. Jel şeklinde olan ilik suyu dolmaların, yemeklerin ve pilavların içerisine de eklenebilir.

İlik Suyu Neye İyi Gelir?

İlik suyu pek çok hastalığa iyi gelmektedir. Özellikle içerdiği kolajen ve jelatin nedeni ile ilik suyu cildin yaşlanmasına karşı etkilidir. Ayrıca kişiyi kırışıklıklara karşı da korur. İlik suyu saç ve tırnakları güçlendirerek bağışıklık sisteminin de güçlenmesini sağlar. İlikli kemik suyu özellikle kış aylarında tüketilmelidir. Kış aylarında ilikli su içmek neredeyse tüm hastalıklara karşı güçlü bir koruma sağlar. Bunun yanı sıra mevsim geçişlerinde de grip ve nezle gibi durumların önüne geçilir. İlikli su tüketmek mikroplar ile savaşmakta güçlü bir ilaç olarak bilinmektedir.

İlik Suyu Faydaları Nelerdir?

İlikli suyun faydaları saymakla bitmez. İnsan vücudu için çok faydalı olan ilikli su farklı şekillerde kullanılır. Aynı zamanda ilikli suda bulunan kolajen ve glukozamin zayıflayan kıkırdak dokusunu da güçlendirir. O nedenle ilik suyunun kemik sağlığına önemli bir katkısı bulunmaktadır. Ayrıca ameliyat ve ciddi kazalar ile oluşan yaralanmaların da önüne ilik suyu ile geçilir. İlik suyu kişiyi her türlü yaşlanmadan koruyacaktır.

İlik suyu tüketen kişiler hastalıkları daha kolay atlatacaktır. Ayrıca ilik suyu tüketmek depresyon belirtilerini azaltırken ruh halini de değiştirebilir. İlik suyunun içerdiği vitamin ve minerallere göre metabolizma da hızlı çalışır. İlik suyunun en önemli yararlarından birisi de zayıflamaya yardımcı olmasıdır. Hastalıklarla da savaşan ilik suyu sayesinde sinir sistemindeki zararlı toksinler attırılır. Özellikle hamile kadınların düzenli olarak ilik suyu içmesi de önerilir. İlik suyu amino asit bakımından zengin olduğu için cilt dokusunu da korumaktadır.

Mide rahatsızlıklarının önüne geçen ilik suyu cilde de oldukça faydalıdır. Günümüzde paketli besinlerin yol açtığı cilt sorunları ilik suyu sayesinde kısa sürede giderilir. Özellikle kilo problemi yaşayan kişiler ilik suyunu da düzenli olarak tüketmelilerdir. Haftada 2 gün ilik suyu içilmesi her türlü cilt sorununun önüne geçer.