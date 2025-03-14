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İlhamını Orhan Veli’nin 'Açsam Rüzgara' Şiirinden Alıyor...

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#İgneada: Caz Maz#Festival#Longoz Ormanları
İlhamını Orhan Veli’nin Açsam Rüzgara Şiirinden Alıyor...
Cemile Gelgeç
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 14:06

İğneada: Caz Maz, 2025’in ilk edisyonunda ilhamını Orhan Veli’nin 'Açsam Rüzgara' şiirinden alıyor. Katılımcıları, Longoz Ormanları’nın içinde baharı karşılamaya, doğanın uyanışıyla yenilenmeye davet eden etkinlik, bu yıl daha geniş bir program sunmaya hazırlanıyor. 11 - 13 Nisan tarihlerinde, İğneada Longosphere'de gerçekleşecek festival, canlı müzik ve DJ setlerinden söyleşilere, atölyelerden nefes ve ses terapilerine kadar zengin bir içerikle doğayla bütünleşen bir hafta sonu deneyimi sunuyor. Macera parkı, ATV ve UTV turları gibi diğer doğa aktiviteleri de festivalin programını zenginleştiriyor.

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Bu yıl festivalin açılışını, Metin Türkcan'ın solo olarak sahneleyeceği, Anadolu’nun kadim ezgilerini çağdaş bir gitar yaklaşımıyla yorumladığı etkileyici projesi Anatolian Resonance yapıyor.

İlhamını Orhan Veli’nin Açsam Rüzgara Şiirinden Alıyor...

Soft Analog Cumartesi akşam sahnesini retro-fütüristik synth tonları ve analog seslerle şekillendirdiği modern sound’u ile buluşturduktan sonra gecenin ilerleyen saatlerinde, yenilikçi trompet sound’u ve katmanlı besteleriyle Barış Demirel & Emiran katılımcıları benzersiz bir yolculuğa çıkarıyor olacak.

İlhamını Orhan Veli’nin Açsam Rüzgara Şiirinden Alıyor...

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Diğer sahnelerde bir çoklu enstrüman projesi olarak etnik dokularla süslenmiş ritimleriyle Cesar & Vibetribe, Anadolu ve dünya müziklerini harmanlayan setlisti ile Derdo Disco by Mislina, elektronik müzikte kendine özgü bir dil geliştiren Kaan Düzarat ve köklü reggae ve dub geleneğini yaşatan Simba Roots Soundsystem ise festivalin diğer konukları olarak, müzikal anlamda bütünlüğü hedefleyen bir programı 'Caz Maz' severler ile buluşturacak.

İlhamını Orhan Veli’nin Açsam Rüzgara Şiirinden Alıyor...

 

Sanat, Mekân ve Bellek Üzerine Etkileyici Bir Buluşma “Mekan Duygusu” Sergisi

RedRouge Art Gallery, “Mekan Duygusu” sergisiyle Teşvikiye’nin sanatsal ruhunu yansıtan altı usta sanatçıyı bir araya getiriyor.

İlhamını Orhan Veli’nin Açsam Rüzgara Şiirinden Alıyor...

RedRouge Art Gallery, 14 Mart - 5 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek “Mekan Duygusu” sergisiyle Teşvikiye’nin sanatsal hafızasına ışık tutuyor. Küratörlüğünü Emre Zeytinoğlu’nun üstlendiği sergide, Murat Morova, Esat Tekand, Argun Okumuşoğlu, Ahmet Elhan, Seyhun Topuz ve Bilge Alkor yer alıyor.

 

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#İgneada: Caz Maz#Festival#Longoz Ormanları

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