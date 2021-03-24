Ilgın Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Ilgın Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Ilgın ağacı, genellikle tuzlu toprakta yetiştiği bilinen bir ağaç türüdür. Yaklaşık 90 tane farklı türleri bulunur. Bazıları bahçelerde çit ya da süs bitkisi olarak büyütülür ve öyle kullanılır.

Ilgın Ağacı Nedir? Ilgın Ağacı Hakkında Genel Bilgi

Ilgın ağacı boyları 100 ila 150 cm arasında değişiklik gösteren, çorak ve tuzlu kıyılarda, sağlık arazide ve yarı kurak olan topraklarda yetişir. Avrasya'nın her yerinde yetiştiği bilinen bu ağacın en bilinir özelliği kuru iklime kolay uyum sağlamasıdır. Genel olarak deniz kıyılarında bulunan tuzlu toprakta yetiştirilirler. Pembe ve beyaz renkte olabilen çiçekleri tüm yıl yeşil rengini de korumaya devam eder.

Hoş bir görüntüye sahip olan bu ağaç, park ve bahçelerde sık sık kullanılır. Kullanım amacı hoş bir görüntü oluşturmak ve süslemek amaçlıdır. Köklenme özelliğine de sahip olan bir ağaçtır. Suyu emer ve toprağın altında bulunan suyu yüzeye çıkarır. Bu sayede toprakta bulunan diğer canlılara da hayat vermektedir. Su yutma özelliği olmasından dolayı erozyona karşı kullanımı olan ağaçların arasında yer almaktadır. İlkbaharda beyaz çiçekler açan bu ağaç, soğuğa hassastır.

Ilgın Ağacı Latince İsmi Nedir ve Ilgın Ağacının Faydaları Nelerdir?

Ilgın ağacının Latince ismi, Tamarix Tetrandra Palas olarak bilinir. Görünüşü cam ağacına benzemektedir. Nemli ve buna bağlı olarak suluk topraklarda yetişirler. Faydaları ise şu şekilde sıralanabilir:

En ölümcül hastalıkların bile (cüzzam) semptom ve rahatsızlıklarını azaltmak amacıyla kullanılır. Bu ağacın kökü kaynatılır, demlendirilir ve çıkan su içilerek tedavisi uygulanır.

Kaynatılma sonucu elde edilen su, gargara yapıldığında ise diş ağrılarını geçirmede ve diş etinin çekilmesi olan diş hastalığını önlemede kullanılır.

Ilgın ağacında bulunan yapraklar ve kabuklar iştahı açıcı bir forma sahiptir. Bunlar da kaynatılarak tüketilen bir yerdir.

Kabızlık, hazımsızlık ve ishal gibi rahatsızlıkları önler, sindirim sistemini normal seviyede görevini yerine getirmesini sağlar. Bu da sonuç olarak böbrek sağlığını korur ve buna yardımcı olur.

Bebeklerde görülen sarılığa karşı doğal yollardan kullanılan bir antibiyotik çeşididir.

Frengi hastalığında, ılgın ağacı suyu kaynatılır, içilir veya yakılıp dumanı solunur.

Rahimde meydana gelen akıntıları önlemek için kök, yaprak ve dalını kaynatarak suyu içilebilir.

Tütsü yapılıp solunduğunda burun kanamalarını da durdurduğu bilinir. Bu amaçla da kullanıma uygun bir bitkidir.

Yakıldıktan sonra ortaya çıkan külü yara üzerine döküldüğü zaman yarayı kurutur. En önemlisi olan ateş yanıklarında oldukça etkili bir yöntemdir.

Basur iltihabına sahip kişilerde bu iltihabının kurumasına yardımı vardır.

Her tedavide ve her ilaç kullanımında olduğu gibi bunun da aşırı kullanımı kişiye zarar verir. Aşırı kullanımdan kaçınmak gerekir.

Ilgın Ağacı Nerede Yetişir ve Ilgın Ağacı Yaprak Döker mi?

Ilgın ağacı, 1-2 yaşlarında iken dikilebilir. Senenin her ayı dikilmeye uygun olan bir bitki türüdür. Yaz aylarında yarı odun olan çelik ile birlikte, sonbaharda ise tohum ile birlikte üretilmektedir. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde yetiştirilir. En temel yeri Mısır ve Şam olarak bilinir. Bu ağaç türü dünyada Tamarix adıyla bilinmektedir. Ilgın ağacı, kışın yapraklarını döken bir bitkidir. Tuz depolama ve tuzlu toprağa hemen uyum sağlama gibi özellikleri bulunan bu ağaç türü, ekosisteme çok faydası olan bitki türlerindendir.

Ilgın Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Bakımında önemli olan şeylerden biri güneştir. Her gün en az 3 saat güneş almalıdır. Susuzluğa dayanıklı olan bu bitkiler kış ayında su süzülmemiş yerlerde köklerinin çürümesi ile birlikte ölürler. Budama gerektiren bir bitki değildir.

Ilgın Ağacının Özellikleri Nelerdir?

Ilgın ağacının özellikleri göz önünde bulundurulduğu zaman ilk önce öze tuzlu topraklarda yetiştiği çarpmaktadır. Kış soğukluklarına dayanıklıdır. -15 derecelik soğukluğa kadar dayanan bir bitki olup, bu sayı -30 dereceye bile yükselebilir. Ne kadar soğuğa dayanıklı olursa olsun bu ağaç türü rüzgardan korunan ya da rüzgar olmayan yere dikilmesi gerekir.