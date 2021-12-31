İkizler Burcunu 2022 Yılında Neler Bekliyor? İkizler Burcu 2022 Aşk, Para ve Sağlık Yorumu

İkizler ve Yükselen ikizler;

Bu yıl sizler için oldukça hareketli ve birçok yöne eğildiğiniz bir zaman. Adeta çok çalıştığınız hatta vakitsizlikten başınızı bile kaşıyamadığınız bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. 2021 yılının sonlarına doğru kariyeriniz ile ilgili hak ettiklerinizi almaya başlamanız aslında 2022’nin daha iyi olacağının mesajını sizlere veriyordu. Kariyerinizde asıl sıçramalar yeni başlıyor ve sınırlarınız yeniden genişliyor. Mesleki durumunuz da bir statü kazanıyorsunuz. Eğer iş yapıyorsanız, iş konumu da yükselecektir. Eğitim alıyorsanız eğitimi tamamlıyorsunuz. Jüpiter, bu yıl 10. kariyer evinizden geçiyor ve 11 Mayıs'a kadar orada olacak. Kısa bir süre sonra, 29 Ekim'den 21 Aralık'a kadar geri dönecek. Tam olarak geri kazanılacak bazı bitmemiş kariyer işleri varsa bu alanda fırsatları yeniden değerlendirme zamanı olarak görebilirsiniz.

Yönetici gezegeniniz Merkür bu yıl 3 kez gerileyecek!

Merkür bu yıl üç kez geri gidecek. Bu normal bir durumdur. Bu dönemler 14 Ocak ile 3 Şubat arası, 10 Mayıs ile 2 Haziran arası ve 10 Eylül ile 1 Ekim arasıdır. Bu son geri hareket muhtemelen en güçlü etkiye sahip olacaktır çünkü diğer birçok gezegen de geri harekette olacağı için ve Mars’ın da bu yıl ikizlerde uzun süre kalacağı düşünülürse etkiyi arttırır. Bu nedenle, bu zamanlarda önemli ev veya aile kararları vermekten kaçının.

Netlik için çalışın.

Tüm şüpheleri gidermek isteyeceksiniz. Bunun için bilgiye ihtiyacınız olacak. Çok okumanız ve araştırmanız en çok yılın ikinci yarısında önemli olacak. Gerçek, düşündüğünüz gibi olmayabilir.

Kariyer hayatınız ve statünüzü paradan daha fazla önemseyin!

Para eviniz çok büyük transitler almayacak. Bu belki de büyük parasal sorunlar yaşamayacağınız anlamı taşıyabilir. Finansal konularda özellikler her şeyi olduğu gibi kabul etmek ve önemli kariyer değişikliklerine ilerlemek size kazandırabilir. Mesela bir yerde ücret almadan ders vermeniz ya da para almadan yaptığınız işler daha fazla statükoya eğilim göstermeniz kazanç getirebilir. Kazançlar aşağı yukarı geçen yılki gibi olacak. Bu yıl iki ay tutulması yaşayacağız ve Ay sizin finansal gezegeniniz olduğu için bunlar finansal hayatta rota düzeltmeleri getirecek. Ay tutulmaları 16 Mayıs ve 8 Kasım'da olacak ve bunları aylık raporlarda daha ayrıntılı olarak daha fazla konuşacağız ama sizleri ekonomik anlamda kazanmaya götürecek tutulmalar olarak görebilirsiniz.

İkizler olarak, iletişimi içeren tüm alanlarda güçlüsünüz.

Bu yıl iş hayatına giriş yaptığınız ya da yeni bir alan seçtiğiniz yerde güçlü ve önde gelen insanlardan destek alacaksınız. Güç zehirlenmesi içine asla girmemelisiniz. Jüpiter Balık'ta ve Neptün ile kavuşum gerçekleşecek. Yani ideal eşinizi yeni girdiğiniz bir işte yüksek statülü biri olabilir. Belki bir şirketin CEO'su ya da iş ortamınızda tanıştığınız yeni biri. Burada belkide imtihan olacağınız konu değerleriniz olacak. Bununla birlikte, bu transitle ilgili sorunlardan biri, gerçek aşktan ziyade kolaylık ilişkilerini tercih etme eğilimidir. Bu konuda kendinizi sorgulamanız gerekecek. Kariyer hedeflerinizi takip ederken ve belki de kariyerinize dahil olan insanlarla romantik ve sosyal fırsatlar ortaya çıkar. 11 Mayıs'ta Jüpiter 11. evinize geçecek ve 29 Ekim'e kadar orada kalacak. Ardından 21 Aralık'ta 11. evinize geri dönecek. Jüpiter 11. evdeyken, aşk tutumları biraz değişiyor.

11 Mayıs'tan itibaren ilk görüşte aşık olabilirsin.

İlişkilere çok hızlı atlama ve ilerleme eğilimindesin. Jüpiter Balık'tan Koç'a, 10. evinizden 11.'ye geçişi, sevgiye olan inançlarında büyük bir değişimi gösteriyor. Şimdi 'ilk görüşte aşk' türünden bir şeyler olabilir. Aşkta korkusuz görünüyorsunuz. Birinden hoşlanıyorsanız, o kişi bunu öğrenebilir. Sen istediğinin peşinden gideceksin. Aşk ve sosyal fırsatlar, siz gruplara, organizasyonlara ve grup etkinliklerine katıldıkça ortaya çıkaracak ve ayrıca sosyal medya,dijitalde yaptığınız işlerde göz önünde olacaksınız.

20 Ağustostan sonra Mars gezegenin 4 aydan fazla sizin burcunuzda olmasıyla çok çalışacaksınız!

Mars, 20 Ağustos'ta burcunuza geçiyor ve yılın geri kalanını burada tamamlıyor. Bunun iyi noktaları ve kötü noktaları var. İyi yönleri daha fazla kişisel cesaret, başarma ruhu, işleri çabucak halletme yeteneğinizin gelişmesi olurken sizleri bir yandan da tembelleştirebilir. Kötü olan tarafı sabırsızlık ve dikkat dağınıklıklarıdır. Bir şeyler için mücadeleci bir ruh sergilerken bir yanda da ve öfkesiz bir hal ister. Acele ve sabırsızlık kazalara ve yaralanmalara neden olabilir. Bu dönemde trafik kazalarına ya da ani hızlı hareketlere dikkat etmelisiniz.

30 Ekim’de Mars sizin burcunuzda 1 Ocak 2023 tarihine kadar gerileyecek!

Sağlık bu ay biraz dikkat gerektiriyor ama bu kısa süreli gezegen geçişlerinin neden olduğu geçici bir şey. Ortada ciddi bir şey yok. Gereğinden fazla üzerinize yük almamanız gerekiyor. Bunu eğer gereğinden fazla yaparsanız oldukça yıpranabilirsiniz. Çok yazı yazmanız ya da doktora tezinizi vermeniz gerekebilir. Belki de evliliğinizde, ilişkilerinizde ya da partnerinizle ile ilgili konularda hiç olmadığı kadar mobbinge uğrayabilirsiniz.Bu zamanı çok bilinçli ve farkındalıklı götürmelisiniz.Temkinli olun.Ani yatırım ya da ilişki kararları almayın.

2022 ikizler

Yılın Puanı: 10 üzerinden “8 Puan”

Yıl içinde en iyi ilişki kuracağınız burçlar: Akrep ve Oğlak

Yılın en başarılı ayları: Mayıs, haziran, temmuz, kasım

Yılın en dikkatli olunması gereken ayları: Ağustos,ekim ,kasım,aralık

Ocak: Sabit kalmayı, karar kılmayı öğreneceksin. Maddi özgürlüğünün kısıtlandığını hissedebilirsin. Düşüncelerini güvenliğin için yeniliyorsun. Önemli gelişmelere açık olacağın bir dönemdesin, bağımsızlığın ve güven duygun birbirini desteklerse kazanan sen olabilirsin.

Şubat: Eğitim hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Beklettiğin, ertelemek zorunda kaldığın her şeyi tamamlamak için hazırsın. Bu sayede hem kendini motive edecek hem de çalışmalarına hız katacaksın. Artık ileriye bakıyorsun.

Mart: Kariyerinde rekorlara imza atabilirsin. Duygusallığı kenara bırakarak mantığınla hareket etmeyi denemelisin. Aile hayatını güçlü kelimelerin ile şekillendiriyorsun.

Nisan: Nisan seni sürprizlerle karşılıyor. Hızlı olmanın ve harekete geçmenin olumlu etkisi ile ön sıralarda yerini alacaksın. Yeteneklerini ortaya çıkarmak için sabırsızlan, böyle hissetmek seni ileriye taşıyacaktır. Yeni projelerle kendinden söz ettireceksin.

Mayıs: Bütün sorunlarından arınıyorsun. İçine attığın, tek başına mücadele ettiğin her şey miadını dolduruyor. Duygularını yenileyerek hayata çok farklı bir pencereden bakmaya başlıyorsun. Kendinin bu yeni hali, verimli ve güzel sonuçlar getirecektir.

Haziran: İkili ilişkilerin ay aya damga vurabilir. Duygularını açıkça ifade edeceksin. Sevgin paylaştıkça büyüyor. Ama gözüne bir perde inmesine izin vermemelisin, yanılgılara karşı dikkatli ol. Geçmişi sadece ders almak için kullan, kendine acı çektirmek için değil! Güzelliklere odaklanmak seni mutlu edecektir.

Temmuz: Liderliğinde günlere, aylara yön veriyorsun. Kıvrak zekan çalışma ortamında söz sahibi olmana yardımcı olacak. Kişisel düzeyde ve yakın çevrenin çağrılarına göre ticari girişimlere açık olabilirsin. Hem kendine hem sevdiklerine tüm yardımseverliğinle koşmak yeniliklerin ve bereketin önünü açıyor.

Ağustos: Huzursuz hissettiren konular bazı öfke patlamalarına neden olabilir. Yeni tanıştığın insanlara, yeni dahil olduğun ortamlara uyum sağlaman ve onlara tahammül etmen zorlaşabilir. Otokontrolünü yitirmediğinde ve özgürlüğünün kısıtlandığını düşünmediğinde, süreci en az hasarla atlatacaksın. Uyumlu olmayı seçmelisin.

Eylül: Kabına sığmayan bir enerjiyle dolup taşabilirsin. Düşünmeden hareket etmek en büyük hobin olacaktır. Ama kırıcı olmadan kendini ifade etmenin bir yolunu da bulmalısın. İkili ilişkilerin ve sosyal çevren hızına yetişemezken, tartışmalar ve sorunlar da kaçınılmaz olabilir.

Ekim: İş hayatınla ilgili önemli gelişmeler yaşayacağın bir aydasın. Bir değişikliğe gidebilir ya da önceki başvurularından olumlu dönüşler alarak iş sahibi olabilirsin. Detaylara takılmadan ihtiyacın olan şartları konuşmak sana artı puan kazandıracaktır.

Kasım: Gizli kalan ne varsa ortaya çıkabilir, duygularını ifade edecek gücü kendinde hissederek yeni bir ilişkiye başlayabilirsin. Bağışıklığa ve soğuk algınlığına dikkat etmelisin. Sadece fiziksel olarak değil, mental olarak da kendini koruman gereken bir zamandasın.

Aralık: Yıl biterken senin içinde de bazı şeylerin bittiğini görebilirsin. Hareket etmeye çalıştıkça köşeye sıkışan ruhun biraz da olsa rahatlamaya başlıyor. Umutların yeni başlangıçlarda en büyük destekçin olacaktır.