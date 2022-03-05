İkizler Burcu Hangi Grup? İkizler Burcu Grubu Ve Özellikleri Nedir

İkizler burcunun elementi havadır ve dahil bulunduğu grup da hava grubudur.

İkizler Burcu Hangi Grup?

Astroloji, insanların doğum tarihine göre 12 burca ayrılmıştır. Doğum tarihi 21 Mayıs ile 21 Haziran tarihleri arasında olan insanların burcu ikizler burcudur. Öte yandan tıpkı doğada olduğu gibi Astrolojide de 4 element vardır. Bu 12 burç 4 gruba ayrılmıştır. Bu elementler su, hava, ateş ve topraktır. Hava elementi kuşağında bulunan ikizler burcu hava grubuna dahil bir burçtur.

İkizler Burcu Grubu ve Özellikleri Nedir?

İkizler burcunun da dahil olduğu hava grubunun ortak özellikleri bulunmaktadır. Bu ortak özellikleri şöyle sıralamak olanaklıdır:

Hava burcu grubu insanları zeki ve soyut kavramları kolay kavrayan kişilerdir.

Hava burcu insanları sosyal çevrelerine duyarlı kişilerdir.

Bu grubun burçları kendini çok rahat ifade edebilir.

Dışa dönük ve yenilikçi kişilerdir.

Zihinsel olarak kendilerini çok iyi anlatabilirler.

Hava burcu insanları girişken ve arkadaş canlısıdırlar.

Hava burçlarının iletişim yeteneği fazladır.