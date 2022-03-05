İkizler Burcu Hangi Element? İkizler Burcu Elementi Nedir

İkizler burcu hava grubunda yer alan, elementi hava olan bir burçtur.

İkizler Burcu Hangi Element?

Astrolojide 12 burç ve 4 grup bulunur. 12 burçtan birisi de ikizler burcudur. İkizler burcunun elementi ise havadır. Yani ikizler burcu hava grubuna dahil bir burçtur. 21 Mayıs ile 21 Haziran tarihleri arasında doğmuş insanların elementi havadır.

İkizler Burcu Elementi ve Özellikleri

Değişken bir burç olan ikizler burcuna mensup olan kişilerin elementi de havadır. Yönetici gezegeni Merkür iken burcun niteliği de değişkendir. İkizler burcunun bazı özellikleri şunlardır:

İkizler burcu zeki bir burçtur.

Kıvrak bir zekaya sahip ikizler burcu insanı aynı zamanda meraklıdır.

İkizler burcu ticarette yeteneklidir.

Değişken bir yapıya sahip ikizler burcu kolay sıkılır.

Hava elementi bir burç olan ikizler burcu insanını bir yere hapsetmek hiç kolay olmayacaktır.

İkizler burcu ilişkilerinde de çok yönlü ve meraklıdır.

İkizler burcunun dağınık ve huzursuz yapısı ise olumsuz özelliklerindendir.

Maymun iştahlı oluşu bir diğer negatif yönüdür.

Duygusal açıdan zayıf olması ikizler burcunun bir başka olumsuz özelliğidir.

İkizler burcu öğrenmeye çok meraklıdır.

İkizler burcunun ikna yeteneği yüksektir.

Eğlendirici ve muzip yapısı ile dikkat çeker

Arkadaş canlısıdır.

İkizler burcu kolayca uyum sağlar.