İkizler Burcu Hangi Ay? İkizler Burcu Tarihleri Ve Günleri

İkizler burcu hava grubuna aittir. Çok farklı ve dikkat edici burçlar arasındadırlar. Pozitif ve değişkendirler. Yönetici gezegenleri ise Merkür'dür. Şanslı sayıları genel olarak 5'tir.



İkizler Burcu Hangi Ay Doğmuşlardır?



Mayıs ve haziran aylarında doğan insanlar genel olarak İkizler burcudur. En popüler burçlardan biri olarak bilinirler.



İkizler Burcu Tarihleri ve Günleri Nelerdir?



22 Mayıs- 22 Haziran tarihleri İkizler burcunda doğan insanların tarihleridir. Bu burçların en sevdikleri gün cumartesidir.



İkizler Burcu Erkeği Özelliği Nelerdir?



Girdikleri her ortamda dikkat çekmemeleri mümkün değildir. Çok hareketli ve yaşam isteği yüksek erkeklerdir. Bitip tükenmeyen merakları vardır. Bir olay olduğunda seyirci olamazlar. Mutlaka olayın içinde olmak isterler.



Eğlenmeyi ve karşılarındaki insanları güldürmeyi çok iyi bilirler. Bu erkeleri çok nadir üzgün görürsünüz. Çevredeki herkes onları hep hareketli görmek isterler. Aşk onlar için henüz çözülememiş bir gizemdir. Hediye almaktan çok vermeyi severler. Bu konuda en ilginç fikir onlardan çıkmaktadır. İkizler erkeği spor yapmayı çok severler. Bu yüzden klasik giyinmeyi sevmezler. Genelde spor giyinirler. En renkli giyinen erkeklerdir.



İkizler Burcu Kadını Özelliği Nelerdir?



Hareketli yapılarına aldanmamalısınız. Mantık kadınıdır İkizler. Çünkü duygusal olarak hata yapmıştır. Hatalarından hemen ders alabilirler. Denge onlar için önemlidir. Hayatlarının her yanı için bu önemlidir. İkizler burcu kadını çok hassastır. Hayatında değişim yapmayı çok sever. Diğer insanlara göre bunu çok daha kolay yapar.



Ulaşılamaz görünürler. Maalesef takıntılı kadınlardır. Bir ilişkiyi hep aynı tempoda yaşayamazlar. Yükseliş ve alçalışlar onları canlı tutar. Sabit kalan hiçbir şey onları mutlu etmez. Sabit bir hayat yaşamak istiyorsanız ikizler size göre değil. Hiçbir ayrıntıyı unutmazlar. Bu konuda dikkatli olunmalıdır. Çok cilveli kadınlardır. Bu erkekleri hem korkutur hem de çekici gelir. Çabuk değişen ruh halleri sizi hep başka kadınla olduğunuz izlenimi verecektir.



Hangi Burçlar Hangi Meslekleri En İyi Şekilde Yapabilirler?



Sakin bir yapıları olmayan bu burçlar asla bankacı gibi sabit bir iş yapamazlar. Sürekli hareket etmeleri gereken işlerde bulunmaları gerekir. Ayrıca oyuncu da olabilecek burçlar arasında bulunurlar. Başkasının yanında çalışmayı hiç sevmezler. Çok yaratıcı burçlardır. Yazarlık, reklamcılık veya oyunculuk çok uygundur.



İkizler Burcu Olup Ünlü Olanlar Kimlerdir?



İkizler burcu çok zeki ve yaratıcı insanlardır. Çok sosyal olan bu insanların tanınmış olmaları şaşırtıcı olamaz. Bunlardan bazıları: Tansu Çiller, Kenan Doğulu, John F. Kennedy, Adile Naşit, Bülent Ecevit, Çetin Altan, George Bush, J.Paul Sartre, Marilyn Monroe, Clint Eastwood, Che Guevera, John Wayne, Thomas Mann, Erdal İnönü. Şebnem Özinal, Kerem Alışık olarak bilinir.