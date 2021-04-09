İki İplik Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? İki İplik Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Tekstil ve giyim sektöründe kullanılan iki iplik kumaş, farklı seçeneklerle alıcıların beğenisine sunuyor. Genellikle yazlık elbiselerde desenli modelleri tercih edilmektedir. Mevsimlik kıyafetlerde ise örme, şardonlu ve şardonsuz çeşitleri kullanılır.

İki İplik Kumaş Nedir?

İki iplik kumaşı, arka kısmında, ön yüzüne göre daha kalın ipliklerin kullanıldığı bir kumaş türüdür. Genelde penyenin farklı bir versiyonu olarak görülse de penyeden çok daha farklı özelliklere sahiptir.

Diğer adı astar örgüdür. Bunun nedeni astarlı kumaşların üretiminde kullanılan yuvarlak örme makinelerinde imal edilmesidir. 90'lı yıllardan sonra dünya genelinde kullanımı hızla artmıştır.

İki iplikten üretilen kıyafetlerin ortak özelliği rahat ve uzun ömürlü olmasıdır. Fiyatları da her bütçeye uygun olduğu için tekstil sektöründe en çok kullanılan kumaş türlerinden biridir.

İki iplik Kumaş Nasıldır?

İki iplik kumaşların kalitesini belirleyen en önemli unsurlardan biri üretiminde kullanılan ipliktir. Genellikle daha ucuz olduğu için polyester ipliklerle üretilir. Ancak polyester ipliklerle imal edilen çeşitleri diğer kumaş türlerine göre daha ince ve dayanıksızdır. Bunun dışında viskon ve pamuk iplikleriyle imal edilen çeşitleri de mevcuttur.

Şardonlu iki iplik kumaşlarda farklı bir işlem uygulanıyor. Bu işlemde ince uçlu metal teller kullanılarak kumaşın yüzeyindeki lifler çekilir. Bu işlemin yapılma amacı kumaşın çok daha yumuşak ve esnek olmasını sağlamaktır.

İki iplik Kumaş Terletir mi?

Genellikle kışlık kıyafetlerin üretiminde kullanılan iki iplik kumaş terletmez. Kışın pamuk ve polyester ile bir arada üretildiği kıyafetler sıcak tutar.

İki iplik Kumaş Özellikleri

İki iplikleri diğer kumaş türlerinden ayıran en önemli özellik ön ve arka yüzünün farklı olmasıdır. Arka yüzü atlamalı yapılırken ön yüzü daha incedir. Bu farklılık, kıyafetlerdeki estetiği bozmaz ve giyim konforunu olumsuz etkilemez.

Tekstil alanında yaşanan gelişmelerden sonra birçok farklı türde iki iplik kumaşı üretilmeye başlandı. Özellikle gençler tarafından tercih edilen kot görünümlü iki iplik kumaşları, kolay kolay kırışmaz.

İki iplik kumaş yıkama talimatlarına dikkat edildiği takdirde uzun ömürlüdür. Şardonsuz üretilen çeşitler, bebek kıyafetlerinin üretiminde kullanılır.

İki iplik Kumaş Kullanım Alanları

İki iplik kumaşın en çok kullanıldığı kıyafet türlerinin başında kapüşonlu sweatshirt ve ceket modelleri geliyor. Su geçirmeyen iki iplik kumaşı örme kumaştan imal edilen yelek ve hırkalarda sıklıkla kullanılmaktadır.

Futbol, jimnastik, basketbol ve fitness gibi aktif sporlar için özel üretilmiş kıyafetlerde de iki iplik kumaş tercih ediliyor. Spor esnasında hareket özgürlüğü sağlayan bu kumaş türleri, teri içeride muhafaza etmeyip anında dışarı attığı için de tercih sebebidir.

İki iplik Kumaş Esnek midir?

Bu tür kumaşlar çok esnek değildir. Ancak polyviskon ve likra gibi esneme payı yüksek kumaşlarla birlikte üretildiğinde çok daha esnek olur.

İki iplik Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

İki iplik kumaş elde ve makinede yıkanabilir. Genellikle pamuk ve polyester iplikleriyle üretildiği için kuru temizlemeye verilmesinde de bir sakınca yoktur.

İki iplik Kumaş Sıcak Tutar mı?

Sıcak tutan bir kumaş türü olduğu için başta kazak, mont ve ceket olmak üzere tüm kışlık kıyafetlerde kullanılır. Bununla birlikte mevsim geçişleri ve serin havalar için üretilen mevsimlik kıyafetlerde de iki iplik kumaşlar tercih ediliyor.