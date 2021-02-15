Ihlamur Nasıl Yetişir? Ihlamur Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Ihlamur ağacı, hem çiçeği hem de yaprakları ile çok değerli ve önemli bir ağaçtır. Orta Avrupa döneminde bu ağacın gölgesinde mahkeler de kurulduğu için ıhlamur ağacına mahkeme ağacı da deniyor.

Ihlamur Nasıl Yetişir?

Ihlamur, nazenin bir ağaç türü olarak yetiştirilir. Ihlamur, çiçeği, yaprakları ve kabukları ile pek çok alanda kullanılır ve şifalı bir bitkidir. Ihlamur ağacının gölgesinde soluklanmak, çayından yudumlamak ve odunu ve kabuğundan yararlanmak gibi pek çok alanda ıhlamurdan yararlanılabilir. Alternatif tıpta sıkça kullanılan ıhlamur, soğuk algınlığı ve uykusuzluk gibi sağlık sorunlarının tedavisinde de oldukça etkilidir. Ihlamur ağacı, ebegümecigiller ve ıhlamurgiller familyasına aittir. Küçük çalılar şeklinde büyüseler de boyu 30 metreye kadar ulaşabiliyor. Ihlamur ağacı, zengin, humuslu, kireçli, mineral içeren toprakları ve ılımlı iklimi sever.

Ihlamur Nerede Yetiştir?

Şifalı etkileri ile bilinen ıhlamur ağacı kireçli, humuslu, serin, aydınlık bir bölgede yetişir. Ihlamur ağacının humuslu ve kireçli topraklarda ekiminin yapılması çok önemlidir. Zengin kaynak ve mineralli topraklarda bu ağaçlar hızlı bir şekilde büyür. Fide boyutuna geldikten sonra küçük sürgünlerin de nakledilmesi gerekir. Piyasada en çok kalas halinde satılır. Sağlığa faydaları sebebi ile soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, uykusuzluk gibi sağlık problemlerinin tedavisinde alternatif tıp aracı olarak çayı yapılır ve tüketilir. Ihlamur ağacı, hem kokusu hem görüntüsü ile insanı dinlendiren bir yapıya sahiptir.

Ihlamur Türkiye'de En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Nasıl Yetiştirilir?

Türkiye'de, ıhlamur özellikle de Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Ege ve Marmara sahil bölgesinde ve Antalya'da yetiştirilir. Ihlamur ağacının çok farklı türleri vardır. Ülkemizde en yaygın olarak yaz ıhlamuru, kış ıhlamuru, Kafkasya ıhlamuru ve gümüş ıhlamuru kullanılır. Ihlamur ağacı, olgun kabuklu ağaçlar grubunda yer alır.

Dış odunu geniş, dağınık ve oldukça gözeneklidir. Yıl halkaları, bütün gözeneklerinde belirsiz bir görünüm ortaya çıkarır. Gözenekleri oldukça küçüktür. Bu gözenekler, genellikle gözle görülmez. İç odun ve dış odunun rengi birbirine çok yakındır. Aynı zamanda ıhlamur ağaçları, yetiştikleri bölgeye göre farklı özellikler gösterebilir. Çok yumuşak ve eş yapılı bir ağaç türüdür. Fiziki etkilere çok dayanıklı bir ağaç değildir. Sık, ince yapılı ve esnek olan bu ağaç, açık havada ve değişen hava şartlarına uyum sağlar.