Ihlamur Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Ihlamur Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Ihlamur ağacı hem görsel olarak hem de sağlık açısından çok tercih edilen bir ağaçtır. Hatta kerestesi doğramacılıkta yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. İnsan hayatına bu kadar nüfuz eden ender ağaçlardan biridir. Bu nedenle özellikleri, nasıl yetiştirildiği, nasıl dikildiği, faydaları ve bakımı hep merak edilmektedir.

Ihlamur Ağacı Nedir?

Ihlamur, ebegümecigiller familyasına ait olan Tilia cinsine ülkemizde verilen addır. Kuzey yarıkürede yarı tropik olan ve ılıman bölgelerde yetişen bir ağaç türüdür.

Ihlamur Ağacının Latince İsmi

Ihlamurgiller familyasına ait olan ıhlamur ağacının isminin Latincesi Tilia Cordata olarak bilinmektedir. Dünyanın kuzey yarımküresinde yetişen ıhlamur ağacı ülkemizde de nerdeyse her bölgede kolaylıkla yetişme imkânına sahiptir. Diğer yandan ıhlamur ağacı pek çok türe sahiptir.

Ihlamur Ağacının Özellikleri

Bir ıhlamur ağacının boyunun hemen hemen 20 ila 30 metreyi bulabildiği belirtilmektedir. Ihlamur ağacının yaprakları 5 ila 10 cm uzunluğa sahip olabilmektedir. Bu yapraklar dişli kenarları ve uzun saplarıyla bir kalbe benzemektedir. Sarkık demetler şeklinde olan ıhlamur ağacının çiçeklerinin kendine münhasır bir kokusu bulunmaktadır. Haziran ile Temmuz ayları bu çiçeklerin açtığı dönemler olup ömrü çok kısadır.

Ihlamur Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Ihlamur ağacının dikileceği toprak önem arz etmektedir. Çünkü toprağın bir işlemden geçirilmesinde fayda bulunmaktadır. Toprağın sert olması ıhlamur ağacı için pekiyi olmamaktadır. Bu nedenle toprağın yumuşatılmasında fayda bulunmaktadır. Ayrıca toprağın yabani otlardan arındırılması da gerekmektedir. Toprak bu şekilde hazırlandıktan sonra dikim için ilkbahar ve sonbahar ayları en uygun dikim zamanlarıdır.

Ihlamur Ağacı Nerede Yetişir?

Ilıman iklim koşullarını seven ıhlamur ağacı kuzey yarım kürede bulunan bir türdür. Ihlamur ağacı yüksek ve ışık alan yerlerde yetişmektedir. Bu çerçevede ülkemizde Marmara bölgesi, Ege bölgesi, Batı ve Doğu Karadeniz ve Antalya civarları ıhlamur ağacının yetiştiği yerledir.

Ihlamur Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Köklenmesi uzun zaman alan ağaçlar için kullanılan daldırma yöntemi ıhlamur ağacı için de kullanılmaktadır. Ayrıca tohum üzerinden de üretimi yapılabilmektedir. Toprağın humuslu veya kireçli olması gerekmektedir. Diğer yandan serin olan topraklar üzerinde dikimin gerçekleştirilmesi önemlidir. Mineral açısından zengin olan topraklar ağacın hızlı bir biçimde yetişmesine imkân sağlamaktadır.

Küçük sürgünler fidan boyutuna gelince nakil işleminin yapılması gerekmektedir. Sıcak ilkbahar aylarında güçlenmiş kökleri bulunan fidanların seçilmesi önemlidir. Yaz ayları süresince özenli olunmalı ve düzenli olarak sulanması ihmal edilmemelidir. Ayrıca gübreleme konusunda da özenli olunmalıdır.

Ihlamur ilk dikildiğinden itibaren budanmasının yapılması gereken bir ağaçtır. Dikilen fide çok uzun bir boya sahipse 1,5 ila 2 metreden kesmek suretiyle taçlanmasına ve dallanmasına olanak sağlamalıdır. Zaman ilerledikçe sık ve zayıf dalların kesilmesi sağlıklı bir durum olmaktadır. Hatta kuru dalların da temizlenmesinde fayda bulunmaktadır. Diğer yandan ağacın alt kısmında kalan yere doğru sarkan dalların da istenilmesi halinde kesilmesinde zarar bulunmamaktadır. İlerleyen zamanlarda ağacın dibinde taze filizler ortaya çıkmaktadır. Ağacın kuvvetini alan bu filizlerin temizlenmesi onun sağlıklı büyümesine katkı sağlayacaktır.

Ihlamur Ağacı Yaprak Döker Mi?

Soğuk havanın toprağı dondurması neticesinde pek çok ağaç topraktaki suyu almakta zorlanmaktadır. Diğer yandan bu ağaçların yaprakları ekstra su istediğinden ağaçlar su tasarrufu yapmak için yapraklarını dökmektedirler. Aynı durum ıhlamur ağacı için de geçerli olduğundan o da kış aylarında yapraklarını dökmektedir.

Ihlamur Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Ihlamur fidanı ekildikten itibaren bir yıl geçince taçlandırma oluşturulabilmektedir. Ihlamur ağacının dallarının üçte biri tomurcuklanması gerçekleşmeden kesilmektedir. Ihlamuru her yıl iki defa beslemek gerekmektedir. Bir kilo inek gübresinin on litre suyla seyreltilip içine 25 gram amonyum nitrat konularak hazırlanan gübre ilkbaharda verilmelidir. Sonbaharda ise 20 gram nitroammofoska yine on litre suyla çözülerek verilmelidir. İlk zamanlar ıhlamur ağacının toprağı hep nemli kalmalıdır. Genç ıhlamur ağaçlarının zemini yabancı otlardan arındırılmalıdır.

Ihlamur Ağacı Faydaları Nelerdir?

Ihlamurun çiçeğinden yapılan çay gibi yapraklarından yapılan çayın da stresi azaltarak sakinleştirici bir etkisinin olduğu belirtilmektedir. Kaygıların giderilmesini sağlayarak sakinleştirmekte ve uyku kalitesini yükseltmektedir. Ihlamurun antioksidan özelliği serbest radikal temizleyici işlevi görmektedir. Kalp sağlığına olumlu katkı sağlamaktadır. Damarlardaki iltihaplanmayı engelleyebilmektedir. Kalp krizi tehlikesini azaltabilmektedir.

Soğuk algınlığı ile birlikte oluşan öksürüğe bire bir iyi gelmektedir. Kanın dolaşım hızını artırarak vücudun sıcak tutulmasına katkı sağlayarak direnci artırmaktadır. Antispazmodik özelliği ile sindirim sistemine iyi gelmektedir. İltihap giderici bir özelliğe sahiptir. Antioksidan özelliği cilt için de faydalı olmaktadır.

Ihlamur Ağacı Hastalıkları Neler?

Ihlamur ağacında görülen en önemli hastalık külleme hastalığıdır. Külleme hastalığı erysiphe betae türü tarafından sebep olunmaktadır. Ağacın yaprakları üstünde gri yıldız biçimindeki mantar miseli ilk belirti olarak ortaya çıkmaktadır. İlk olarak yaprağın ön kısmında unumsu bir mantar tabakası oluşmaktadır. Hastalık şiddetlenince ıhlamurun yaprakları açık yeşile döner ve sonra sarararak ölmektedir.

Ihlamur Ağacı Kullanım Alanları

Ihlamur ağaçları özelikle kent peyzajında kullanılmaktadır. Bu çerçevede gölge ağacı şeklinde kentin park ve bahçelerinde kullanıldığı görülmektedir. Uzun ömürlü olan ağaçların büyümeleri ile birlikte ihtişamlarının da artmaktadır. Bu nedenle kent peyzajında çoklukla tercih edilmektedir. Ihlamur ağacının odunu beyaz ve hafiftir. Bundan dolayı doğramacılıkta yaygın bir kullanıma sahiptir.