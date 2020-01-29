İğdenin Pek Bilinmeyen Faydaları

Birçok insanın mucize olarak bildiği iğde, görünüşüyle bir markette gördüğünüzde ilginizi çekmese de faydalarıyla birçok insanın ilgisini çekiyor. Türkiye’nin her yerinde yetişebilen bu şifalı besin hakkında bildikleriniz kadar bilmediğiniz faydalar da mevcut.

İğde nedir?

Tüm hava koşullarına oldukça dayanıklı olduğu için verimli veya verimsiz her toprakta yetişebilen iğde, Türkiye’nin hemen hemen her yerinde yetişen iğde ağacının verdiği meyvesidir. Hünnap ile sıkça karıştırılan iğdenin en çok yetiştirilen türü kuş iğdesidir. Ayrıca, iğde meyvesi vitamin bakımından da oldukça zengindir ve böbrek hastalıklarından bağırsak hastalıklarına kadar birçok hastalığa olumlu etkisi vardır. Buna ek olarak iğde, kozmetik sanayisinde de kullanılır.

İğdenin faydaları

- İçerdiği magnezyum ve vitamin bolluğundan dolayı bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Sindirime yardımcı olarak metabolizmayı hızlandırır.

- Kolajen barındıran omega 7 açısından zengindir. Bu sayede cildin ve saç köklerinin ihtiyacı olduğu kolajen miktarını karşılar.

- Öksürüğe iyi gelir ve azaltır.

- Soğuk algınlığı engeller, eğer virüs kapıldıysa da iyileştirir.

- Böbrek rahatsızlıklarına iyi gelir.

- Zihni güçlendirir.

- Egzamanın etkilerini azaltır.

- Afrodizyak etkiye sahiptir ve cinsel gücü arttırır.

- Kanseri önler.

İğde nasıl tüketilir?

Aktarlardan taze meyve olarak bulabileceğiniz gibi, kurutarak da tüketebilirsiniz. Ayrıca kuru halini demleyip çay yaparak içebilirsiniz. Bunların yanında, meyveli bir bitki olduğu için reçeli yapılabilir. Fakat fazla tüketmemeye dikkat etmeniz öneriliyor çünkü iğdenin fazla tüketimi kabızlık yapıyor. Ayrıca vücuttaki suyu emen bir yapıya sahip olduğu için tükettikten sonra bol su içmenizde fayda var.