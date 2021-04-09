İğde Çekirdeği Nedir Ve Neye İyi Gelir? İğde Çekirdeği Faydaları

İğde ağacından elde edilen iğde iğdegiller familyasına ait bir ağaç türünün meyvesi olarak bilinmektedir. İğde meyvesi olgunlaştığında kahverengi kabuk şeklinde dış ve yumuşak tozlu bir pamuk şeklinde iç olarak değişik bir meyvedir. Meyvenin çekirdekleri eski dönemlerden bu yana tedavi amaçlı kullanılmaktadır.



İğde Çekirdeği Nedir?



İğde meyvesinin içerisinde bulunan hurma çekirdeğine benzeyen bir çekirdektir. İğde çekirdeği öğütülerek çok eski dönemlerden beri kullanılan bir çekirdek tozudur. İğde çekirdeği kullanımı Anadolu da alternatif tıp olarak çok farklı şekillerde hastalıkları önlemek ve tedavi etmek amacıyla kullanılmış bir meyve çekirdeğidir. İğde çekirdeklerinin diğer meyve çekirdeklerinden farklı olmasının sebebi öğütülerek kullanılmasıdır. Öğütülmüş halde bal veya yoğurt gibi yiyeceklere karıştırılarak tüketilebilmektedir.



İğde Çekirdeği Neye İyi Gelir?



İğde çekirdeği çoğunlukla öğütülerek kullanılan bir bitki çekirdeğidir. İğde çekirdekleri özellikleri gereği birçok vitamini bir araya getiren bir çekirdek olmaktadır. İğde çekirdeği toz halde özellikle kemik rahatsızlıklarına iyi gelmektedir. Eklem ağrılarına da iyi gelmektedir.



İğde çekirdeği tozu bağırsaklardaki problemlere iyi gelerek sindirim sistemini düzenlemektir. İç hastalıklarında her derde deva olarak kullanılan bir çekirdektir. İğde çekirdeği öksürük ve gribal enfeksiyonlara da iyi gelen bir çekirdektir. İğde çekirdeği tozu ishali önlemekte de faydalıdır. İğde çekirdeği tüketmek hastalıklara karşı bağışıklık sistemini düzenleyerek direnç oluşturmayı sağlamaktadır.



İğde Çekirdeği Faydaları Nelerdir?



İğde çekirdeği yıllardan beri sağlıklı kalmak için kullanılan doğal bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. İğde çekirdeği özellikle kemik erimelerinde kemik rahatsızlıklarında faydalı olmaktadır. İğde çekirdeği eklem rahatsızlıklarında faydalı olduğu bilinmektedir.



İğde çekirdeği tozu bağırsak rahatsızlıklarında toz haline getirilmiş şekilde kullanılmaktadır. İğde çekirdeği tozu ishal gibi rahatsızlıkları önlemektedir. İğde çekirdeği tozu öksürüğe iyi gelmektedir. İğde çekirdeği tozu kilo problemlerinde de kullanılan bir tozdur. İğde çekirdeği özellikle hastalıkları önlemede bağışıklık sistemini desteklemektedir.



İğde Çekirdeğinin Zararları Var mıdır?



İğde çekirdeği bütün olarak yutulması doğru olmamaktadır. İğde çekirdeğini tüketmek için özellikle toz haline getirilerek tüketilmesi önerilmektedir. İğde çekirdeği tozu yemekler ile bir tatlı kaşığı alınarak tüketilmelidir. Aşırı tüketmek aşırı dozda kullanmak zararlı olabilmektedir.



İğde Çekirdeği Yutulur Mu? İğde Çekirdeği Yutmak Doğru mudur?



İğde çekirdeği yutmak doğru değildir. İğde çekirdeği veya başka çekirdekler midede öğütülemezler ve sindirim sisteminde zararlara neden olmaktadır. İğde çekirdeği yutmak yerine iğde çekirdeğini toz haline getirerek tüketmek daha faydalıdır. İğde çekirdeği toz halinde yiyeceklere eklenerek kullanılabilen bir besindir.



İğde Çekirdeği Yenir mi? İğde Çekirdeği Nasıl Yenir?



İğde çekirdeği yemek için iğde çekirdeği tozu yemek daha doğru olmaktadır. İğde çekirdeğini bütün şekilde yemek veya yutmak zararlı olmaktadır. Özellikle iğde çekirdeği toz haline getirilerek yemeklerden önce tüketilen ve yenebilen bir çekirdektir.



İğde çekirdeği toz haline getirildikten sonra yemekler ile tüketilebildiği gibi çay halinde de tüketilmektedir. İğde çekirdeği tozu yemek özellikle yemekler ile beraber tüketilmesi önerilen bir yiyecek olarak tüketilmelidir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve kemik sağlığını korumak amacıyla süt içerisinde bir tatlı kaşığı konularak içilmektedir. İğde çekirdeği içerisinde bulunan değerli yağlar sayesinde saç ve cilt güzelliğini etkileyen birçok kür için iğde çekirdeği tozu kullanılmaktadır. İğde çekirdeklerinin toz halinde kullanımlarında kilo vermek ve diyet amaçlı gıdalara karıştırılarak tüketilebilmektedir.