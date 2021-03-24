İğde Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? İğde Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

İğde ağacı, ülkemizde daha çok Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgesinde yetiştiriliyor. Farklı hava koşullarına uyum sağlayan iğde ağacı, kahverengi bir meyve verir.

İğde Ağacı Nedir? İğde Ağacı Hakkında Bilgi

İğde ağacı, farklı hava koşullarında ve farklı topraklarda tutunabilme özelliğine sahip olan bir ağaçtır. İğde, ağızda kurabiye yemiş gibi bir tat bırakan kahverengi meyvelere sahiptir. Oldukça faydalı olan iğde, taze olarak, çay, reçel, komposto ya da marmelat yapılarak tüketilebiliyor. Yaz kış yemyeşil kalan iğde ağaçlarının meyvesinin pek çok iç hastalığa iyi geldiği biliniyor.

İğde Ağacı Latince İsmi

İğde ağacının Latince ismi, Eleagnus angustifolia L'dir. İğde, “Küçük yemiş” manasına gelen “yide” kelimesinden türetilmiş olan, Türkçe kökenli bir sözcüktür.

İğde Ağacı Özellikleri

l İğde ağacı, İç Anadolu ve Güneydoğu Bölgesinde sıkça görülmekle birlikte farklı pek çok toprakta ve çeşitli iklimde yetişebilir.

l Dikenli dalları ile bilinen iğde ağacı, erozyonu önlemeye yardımcı olur. Bu özelliği sayesinde toprak kayması riski yüksek olan bölgelere dikilir.

l İğde ağacının anavatanı Amerika, Asya ve Güney Avrupadır. İğde ağacının 40’a yakın türü vardır. Çalı ve ağaç formunda olan bu bitkinin sarmal dizilişe sahip olan yapraklarının üzeri ise, tüylüdür.

l Mayıs aylarında güzel kokulu çiçekler veren bu ağaç, sadece çok suyun olduğu ortamlardan olumsuz etkilenir.

l Yaz kış yeşilliğini koruyan iğde ağacı, etrafa hoş koku yayar.

İğde Ağacı Ne Zaman Dikilir?

İğde ağacının dikim işlemi, ilkbahar aylarında yapılmalıdır. İlkbaharda tarlaya ekilen tohumlar, çok kısa bir süre içinde çimlenir. Tohumlar, toprağa serpilmeden önce toprağın nemli olmasına özen gösterilmelidir. İğde ağacı, kireçli ve geçirgenliği yüksek toprakları sever. Güneşli alanlarda daha verimli bir şekilde yetişen bu ağaç, üretimi daldırma, çelik, ayırma ve tohum ile yapılır. Tohumlar 3-4 ay arası katlamaya tabi tutulur ve bekletilir.

İğde Ağacı Nerede Yetişir?

İğde ağacı, kökünde azot depolayabilme özelliği olduğu için verimsiz topraklarda rahatlıkla yetiştirilebilir. Kuraklığa karşı dayanıklı olan bu ağaç, erozyonda mücadelede önemli bir rol oynar. Ülkemizde iğde ağacı, daha çok İç Anadolu Bölgesi'nde yetiştirilir.

İğde Ağacı Nasıl Yetişirtirilir ve Budanır?

İğde ağacı, pek çok farklı iklimde ve farklı topraklarda yetiştirilebilen dayanıklı bir ağaç türüdür. Kurumuş yaprakları ve dalları budanarak ağacın ömrü uzatılabilir.

İğde Ağacı Yaprak Döker mi?

İğde ağacı, yaz kış yeşil kalan dayanıklı bir ağaç türüdür. Fakat kış aylarında iğde ağaçları, yapraklarını döker. Ardından yeni yaprak çıkarırlar.

İğde Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

İğde ağacı, çok bakım gerektirmeyen zorlu şartlara dayanıklı bir ağaç türüdür. İlk ekildiği dönemde sık sık sulandıktan sonra kurak bölgelerde yetiştirilmeye elverişli olan bu ağaç, çok fazla bakıma ihtiyaç duymaz.

İğde Ağacı Faydaları Nelerdir?

l Kuru iğde, yaprakları ile birlikte kaynatılarak tüketildiği zaman kürü öksürüğe iyi gelir.

l İğdenin içinde bulunan C vitamini sayesinde kış aylarında tüketildiği zaman bağışıklık sistemini güçlendirir.

l İğde böbrek hastalıklarına oldukça iyi gelir. İğde gibi iğde çiçeği de çok faydalıdır. Çiçekleri ile birlikte kaynatılıp tüketildiğinde böbrek taşlarının dökülmesine yardımcı olur.

l İğde, yemeklerden sonra hazımsızlık sorunu yaşayanların midesini rahatlatmaya yardımcı olur.

l İğde, karaciğerdeki toksinleri temizler ve kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.

l İğde içinde bulunan omega 7 yağı ve insan vücudundaki kolejen miktarını arttırarak saç köklerindeki ve ciltteki hücrelerin yenilenmesini sağlar.

İğde Ağacı Hastalıkları Neler?

İğde ağacına en çok zarar veren hastalıklar, kırmızı örümcek, kabuklu bittir.

İğde Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? İğde Ağacı Kullanım Alanları

İğde ağacı, çok sayıda iç hastalığının tedavisine alternatif olarak kullanılabilecek bir bitki ve yaprak yetiştiriyor. İğde ağacı genellikle, erozyonun önlenmesine yardımcı olduğu için toprak kayması riski olan bölgelere ekiliyor. Bronşit tedavisinde, egzama ve cilt sorunlarının tedavisinde iğde ağacının bitkilerinden ve yapraklarından yararlanılıyor. Günümüzde kozmetik sektöründe ve ilaç sanayisinde de iğde ağacı sıkça kullanılıyor.