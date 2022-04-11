İdris Elba filmleri ve tv şovları - En çok izlenen ve sevilen oyunları

İdris Elba, Sierra Leone asıllı olan İngiliz oyuncudur. Oldukça yetenekli olan Elba birçok yapımda rol almış bir oyuncudur. Halen aktif olarak oyunculuk yapan İdris Elba aynı zamanda yapımcı ve rapçi olarak da çalışmaktadır.

İdris Elba Filmleri ve Tv Şovları - En Çok İzlenen ve Sevilen Oyunları

In the Long Run

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw

Kara Kule

Thor: Karanlık Dünya

The Suicide Squad: İntihar Timi

Baskın Günü

In the Long Run

İdris Elba'nın hayata geçirmiş olduğu bu yapım bir televizyon dizisidir. 3 sezon süren dizinin 4. sezon ile devam etmesi beklenmektedir. Dizinin konusu ise Elba'nın çocukluğuna yönelmektedir. Komedi ve dram türündeki bu yapım oldukça ilgi görmeyi başarmıştır.

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw

Dünya çapında hayran kitlesi bulunan Hızlı ve Öfkeli serisi Hobbs ve Shaw ismi ile yeni bir yapım ortaya koymuştur. Hızlı ve Öfkeli filmlerinde yer almış olan yenilmez polis Hobbs ve oldukça tehlikeli olan Shaw karakterleri bu filmde bir araya geliyor. Hobbs ve Shaw bir iş için bir araya gelmek zorunda kalıyorlar. Karşılarında ise Elba'nın hayat verdiği Brixton Lore karakteri bulunmaktadır. Brixton oldukça güçlü olan ve özel yetenekleri bulunan bir yok edicidir.

Aksiyon, bilimkurgu ve macera türünde olan bu film 2019 yılında gösterime girmiştir. Başrollerde ise Jason Statham, Dwayne Johnson ve İdris Elba bulunmaktadır.

Kara Kule

İdris Elba'nın başrolde oynadığı bu film oldukça çok izlenen yapımlar arasında bulunmaktadır. Ayrıca İdris Elba'nın en çok sevilen filmleri arasında Kara Kule adlı yapımda yer almaktadır. Filmin konusu ise, Roland Deschain adlı kişinin Kara Kule'yi korumak için verdiği mücadeleyi anlatmaktadır. Roland, tüm evreni ayakta tutan Kara Kule'yi korumak için Walter O'dim'e karşı büyük bir mücadeleye girişiyor.

Stephen King’in “The Dark Tower” romanından sinemaya aktarılan bu fimde İdris Elba, Matthew McConaughey ve Tom Taylor gibi isimler rol almıştır.

Thor: Karanlık Dünya

Yenilmezlerden birisi olan Thor karakterinin bu ilk filminde İdris Elba'da Heimdall olarak filmde yer almaktadır.

2013 yapımı olan bu etkileyici filmde İdris Elba, Chris Hemsworth ve Natalie Portman gibi isimler rol almıştır.

The Suicide Squad: İntihar Timi

İntihar Timi: Gerçek Kötüler filminin başarılı olmasının ardından 2021 tarihinde yeni karakterler ile The Suicide Squad: İntihar Timi filmi çekilmiştir. Oldukça ilginç olan süper kötüler ile bir tim kurulur ve bu timde yer alanlara görev verilir. Görevlerini yerine getiremezlerse eğer öleceklerdir.

2021 yılında gösterime girmiş olan bu filmde İdris Elba, Bloodsport karakterine hayat vermektedir. Filmde İdris Elba, Slvester Stallone, Margot Robbie ve John Cena gibi oyuncular yer almaktadır.

Baskın Günü

İdris Elba'nın sevilen filmlerinden biriside Baskın Günü filmidir. Baskın Günü filmi 2016 yılında gösterime girmiştir. Sean Brier emirleri hiçe sayan bir CIA ajanı olarak Michael Mason isimli bir hırsızla mücadeleye girişir. Kovalamaca devam ederken Brier'ın Mason ile birlikte hareket etmesi gerekecektir. Çünkü olaylar farklı bir şekilde ilerler ve mücadele eden bu ikili bir anda ortak hedef olurlar.

Filmde İdris Elba, Richard Madden, Kelly Reilly ve Charlotte Le Bon gibi isimler yer almaktadır.