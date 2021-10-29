İdrar kokusu neden olur, neyin habercisidir? İdrar kokusu nasıl giderilir?

İdrar kokusu, pek çok insanın başına gelen ve çok rahatsız edici bir durumdur. Bu durum sosyal hayatı da olumsuz etkiler ve hayat kalitesini önemli ölçüde düşürür.

İdrar Kokusu Neden Olur?

İdrar kokusu, pek çok nedenden dolayı meydana gelebilir. Örneğin, tatlı koktuğu gibi balık, alkol ya da amonyak gibi de kokabilir. İdrarın güzel olmayan ve oldukça yoğun bir kokusu vardır. Bu durumun ise, pek çok farklı nedeni olabilir. İdrarda yoğun kokuya neden olabilecek şeylere bazı şeyler ise;

Bazı yiyeceklere ve kullanılan ilaçlar idrar kokusunu önemli ölçüde etkileyebilir.

Baharatlı yiyecekler genellikle idrarın daha yoğun kokmasına neden olabilir. Örneğin, kahve, kuşkonmaz ve sarımsak daha farklı bir koku verir. Penisilin gibi bazı ilaçlar da idrar kokusunu önemli ölçüde etkileyebilir

Vücuttaki su kaybı da idrarda yoğun bir kokuya yol açabilir. Su az içtiğiniz zaman idrar daha yoğun hale gelir ve bu da idrarın rengi ile kokusuna yansır.

İdrarda bakteri bulunması da idrar kokusuna yol açabilir. Bu genellikle normaldir ve herhangi bir rahatsızlığa yol açmaz.

İdrar kokuyorsa, idrar yolu enfeksiyonuna neden olabilir. Aynı zamanda sistit de idrar yolu enfeksiyonuna neden olabilir.

Şeker hastalarının idrarında da zaman zaman koku meydana gelebilir

İdrar Kokusu Neyin Habercisidir?

Vücuttan atılan idrardan gelen İdrar Kokusu en az idrar rengi kadar hastalıklar için belirleyicidir. İdrar Kokusu normal kokudan keskin kokuya kadar değişmektedir. İdrar kokusu böbrekler tarafından atılan çeşitli kimyasal maddelerin hacmi ve yoğunluğu ile ilgilidir. Normalde, seyreltilmiş idrarda keskin kokulara sebep olacak şeyler ihtiva etmez. Eğer idrar son derece yoğun olursa, idrar kokusu güçlü bir amonyak kokusu gibi duyulabilir.

Geçmişte idrar tahlili, bazı hastalıkları teşhis etmek ve vücudunuzda yanlış giden bir şeyler olup olmadığını öğrenmek için sıkça kullanılıyordu. Günümüzde, idrarın rengi ve kokusu bazı hastalık belirtilerini ortaya çıkarabilir. Aynı zamanda idrar kokusu, sağlıklı ya da hasta olduğunuzu anlamanızı sağlar. İdrar kokusu, pek çok şekilde ortaya çıkabilir.

İdrar Kokusu Hangi Hastalıkların Habercisidir?

İdrar yolu enfeksiyonu olması halinde, idrarda ağır bir koku ortaya çıkabilir. İdrar berrak görünümünü kaybederek, daha bulanık bir hal alır. Bu da enflamasyon yani iltihaplanma oluşumunu, idrara protein ya da kan girişini anlatır. İdrarda yer alan protein kişilerde böbrek yetmezliği olduğuna işaret eder. İdrarda bulanıklık böbreklerde taş, kum, iltihap gibi durumlar olduğunu gösterir. Bu hastalıkların kısa zaman içinde ayırt edilmesi önemlidir. İdrarda yer alan bazı bulgulara göre, hastalıklar da belirlenebilir. İdrar koku şu hastalıkların habercisi olabilir;

Akut karaciğer yetmezliği

Mesane enfeksiyonları

Dehidrasyon (vücudun susuz kalması)

Metabolik bozuk (vücudunuzun yediğiniz yiyecekleri enerjiye dönüştürmesinde durumunda meydana gelen sorun)

Felç, Parkinson gibi çeşitli nörolojik hastalıklar.

Mesane iltihabı ve sistit.

Alınan fazla vitamin B6 takviyeleri

Hiperaktif mesane, mesane kasının istemsiz bir şekilde kasılması.

İyi huylu prostat büyümesi, büyüyen prostatın ise idrar yolunu sıkıştırması sonucunda idrar akışını engellemesi.

Rektovajinal fistül (rektum ve vajina arasındaki yer alan anormal bağlantı)

Böbrek enfeksiyonları

Kuşkonmaz tüketildiği zaman sülfür parçalanması nedeni ile idrarda koku ortaya çıkar.

Tip 2 şeker hastalığı

Metabolik sorunlar