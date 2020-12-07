İdrar Kaçırma Nedir? Kadınlarda İdrar Kaçırma Neden Olur?

HANGİ DURUMLARDA İDRAR KAÇIRMA TETİKLENİR?

Karın içi basıncının arttığı

Öksürme

Gülme

Hapşırma

Tuvalete doğru koşma gibi durumlarda; ani idrar kaçırma görülmektedir.

KADINLARDAKİ İDRAR KAÇIRMA SORUNUNUN NEDENLERİ NELERDİR?

Kadınlarda idrar kaçırmanın en önemli nedeni; bağ dokusunun gevşemesidir! Yani yaşa bağlı bu alandaki gevşeme ve elastikiyet kaybıdır!

Diğer Sebepler

Normal doğum yapmış olmak

Çok doğum yapmış olmak

Aşırı kilolu olmak (obezite)

Genetik sebepler

Kronik kabızlık

Vajinal enfeksiyonlar

İdrar taşları ve tümörleri

Menopozla ilişkili hormonal değişiklikler

Şeker hastalığı

Bazı ilaçlar

Beyin fonksiyonlarında yavaşlamaya neden olan hastalıklar (demans, alzheimer, damarsal hastalıklar)

En sık idrar kaçırma nedenleridir.

LAZERLE İDRAR KAÇIRMA TEDAVİSİ (ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİ)

İstemsiz idrar kaçırma kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde bozan bir durumdur.

Kadınlarda idrar kaçırma menopoz öncesi dönemde %25-30 iken ; menopoz sonrası dönemde %50 lere, Yaşlı kadınlarda ise idrar kaçırma %60- %70 lere kadar çıkabilmektedir. Yani idrar kaçırma menopoz öncesi dönemde her 3 kadından birinde, menopoz sonrası dönemde ise neredeyse her 2 kadından birinde görülen önemli bir problemdir.

İdrar kaçırma yaşam kalitesini bozan, bu problemi yaşayan kişiyi çok zor durumlarda bırakabilen bir durumdur.

İdrar kaçırma şikayeti mutlaka bir sağlık sorunu olarak ele alınmalı, gerekli tetkikler ve değerlendirmeler yapılmalı, altta yatan sebep bulunarak tedavisi planlanmalıdır.

Kadınlarda İdrar kaçırma en sık; öksürme, gülme, hapşırma, merdiven çıkma ya da ıkınma gibi karın içi basıncını arttıran aktiviteler esnasında olmaktadır.

Bir diğer durum ise acil idrar yapma hissiyle beraber gelir; hasta tuvalete yetişmeye çalışırken çoğunlukla tuvalete yetişemeden idrarını kaçırır.

LAZERLE İDRAR KAÇIRMA TEDAVİSİ

Lazerle; genel anestezi almadan, ağrısız, kesi ve dikiş yapılmadan ve dolayısıyla enfeksiyon riski de olmadan idrar kaçırma problemini oldukça başarılı bir şekilde çözmekteyiz.

LAZERLE İDRAR KAÇIRMA TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Vajinal kanala bir prob yardımıyla giriyoruz ve tüm kanalı 360 derece 1'er cm aralıklarla tüm alanı lazerle tarıyoruz. Bu lazer ışığı ile fototermal etki yaratarak dokuları uyararak hem yeni kolajen oluşumu tetikliyoruz; hem de mevcut kolajen dokusunda yenilenmeyi sağlıyoruz. Bu etkiler sayesinde idrar torbasına destek veren vajinal ve pelvik dokular yoğun sıkılaşma sağlanmış olur ve buradaki kaslar kuvvetlenir. Yani tüm vajinal kanalı çok daha sağlam ve kuvvetli bir hale getiriyoruz.

Böylece idrar kesesini destekleyen kaslar kuvvetlenince kadının idrar tutma fonksiyonları da normale döner. Bu işlemle idrar kaçırma ameliyatsız olarak lazerle; hiçbir kesi ve dikiş ve kanama olmadan başarılı bir şekilde tedavi edilmiş olur.

Yaklaşık 15-30 dakika kadar kısa sürede tamamlanan işlem tamamen ağrısızdır ve anestezi gerektirmemesi gibi üstünlükleri ile oldukça etkili bir tedavi yöntemidir.

Lazer ile İdrar kaçırma problemi Lazerle tedavi edilirken esas olarak; vajinal bölge daraldığı, sıklaştığı için; aynı esna da genital bölge estetiği de yapmış oluyoruz. Yani tek işlemle hem idrar kaçırma problemini çözmüş oluyoruz hem de vajina sıkılaşma yapmış oluyoruz. Böylece hastanın İdrar kaçırma problemi çözümlenirken; cinsel hayatı da çok olumlu yönde etkilenmiş olur.

Aynı seansta hastanın talebi varsa; genital bölge beyazlatma; iç dudak küçültme (labioplasty) işlemleri de yapabilmekteyiz.

LAZERLE İDRAR KAÇIRMA TEDAVİSİ AĞRILIMIDIR?

Hayır, kesinlikle değildir. Hastalar tarafından son derece rahat bir şekilde tolere edilir.

Laser ile İdrar kaçırma tedavisi işlemi ağrısız, güvenli, yan etkisi olmayan, kolay tolere edilebilen ve çok etkili bir tedavidir.

LAZERLE İDRAR KAÇIRMA İŞLEMİ İYİLEŞME SÜRESİ NEKADARDIR?

Hasta uygulamadan hemen sonra normal hayatına geri dönebilir. Herhangi bir istirahat gerekmez. Hasta iş hayatına da hemen dönebilir. Aynı gün içinde banyo yapmanızda da bir sakıncası yoktur.

LAZERLE İDRAR KAÇIRMA İŞLEMİNDEN NEKADAR ZAMAN SONRA CİNSEL İLİŞKİYE GİRİLEBİLİR?

İşlemden iki hafta sonra normal cinsel hayatınıza devam edebilirsiniz.

LAZERLE İDRAR KAÇIRMA TEDAVİSİNİN AMELİYATA AVANTAJLARI NELERDİR?