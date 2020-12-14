İdeal Bir İlişki İçin Neler Yapmalıyız?

Bir ilişkiyi ayakta tutabilmek, yönlendirebilmek elimizde mi?



İlişkiden yana hepimizin pek çok endişesi var. Bunun için önce kendimizi iyi tanımamız gerekiyor. Hayatımızdaki doğru kişi profilinden çok emin olabilir, ne aradığımızı çok iyi biliyor da olabiliriz. Ancak kendimizi ne kadar tanıdığımız hepsinin ötesinde en önemlisi…



İlişki yönetimi konusunda korkuları olan bir birey, ilişkiye başladığından itibaren korkularıyla yüzleşmeye başlar ve endişe ettikleriyle karşı karşıya gelebilir, zaman içinde partneriyle sorunlar yaşamaya başlar. O yüzden yanında rahat olabildiğiniz, size iyi gelen, iyi ve kötü tüm özelliklerinizle kabul edebilen, ihmal edilmediğiniz gibi, aynı zamanda ihmal etmediğiniz, sizi yargılamayan kişilerle birliktelik kurmaya çalışmalısınız.



Sevgiden daha önemlisi “saygı” duymak



Aşkın getirilerinden olan iniş çıkışlar yaşadığınız zamanlarda da saygı duymak çok önemlidir, hatta bazen sevgiden bile daha çok…

Çünkü, saygı çerçevesini korumayı başardığınızda, birbirinize olan sevginiz de artmaya başlar. Birbirinizi ne kadar severseniz sevin, bir ilişkide saygı olmayınca, o ilişki yıpranır ve çiftleri de hem fiziksel hem psikolojik olarak olumsuz etkiler.

“Çiftler doğru tartışmayı bilmiyor”



Kendi seanslarında da yola çıkarak, insanların tartışmayı bilmediğini söyleyen yaşam koçu Yeşim Varol Şen, tartışma esnasında can acıtıcı, hatta hakaret sınırlarını zorlayan cümlelerden uzak durmak gerektiğini özellikle vurguluyor. Bir gün öncesinde telafisi olmayan şeyler söylediğinizde, ertesi gün o ilişkiden bir şeyler yitirilmiş oluyor. Bu nedenle Şen; doğru, seviyeli tartışabildiğimiz, saygı- sevgi ilişkisini kurabildiğimiz birliktelikler yaşamamız gerektiğini söylüyor. Saygı duyabildiğimiz ilişki, iyi bir ilişki aslında…